Проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве - это своеобразная манифестация, что жизнь победит пандемию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в эмоционально непростые времена пандемии важными являются такие события, как чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем Telegram.

"Событие, о котором стоит сказать. Сегодня в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное - это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию", - написал Зеленский.

Президент отметил, что этот чемпионат планировался еще на май текущего года, но был перенесен, как и сотни спортивных событий. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что считает правильным, что соревнования все-таки были организованы.

"Это важный и крайне нужный сигнал для всех спортсменов мира: возвращение к привычной нормальности - уже скоро", - написал глава государства.

Президент отметил, что чемпионат пройдет без зрителей и поблагодарил за соблюдения всех требований по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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"Художественная гимнастика - один из самых красивых видов спорта, который сочетает внешнюю хрупкость и непревзойденную внутреннюю прочность. Мы имеем сильную национальную школу гимнастики, и всему миру известны такие имена, как Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Екатерина Серебрянская, Елена Витриченко, Анна Бессонова, Анна Ризатдинова. Сейчас Украину будут представлять 12 спортсменок - будущих звезд", - написал Зеленский.

Кроме того, президент выразил уверенность, что гости из 23 стран, участвующих в чемпионате, убедятся "в украинской гостеприимности и открытости, а также в том, что Украина - это территория силы и чрезвычайной, доброй энергии".