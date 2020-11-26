РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14188 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныСпорт
3 483 30
Зеленский (16565) чемпионат (317) гимнастика (86)

Проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве - это своеобразная манифестация, что жизнь победит пандемию, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве - это своеобразная манифестация, что жизнь победит пандемию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в эмоционально непростые времена пандемии важными являются такие события, как чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем Telegram.

"Событие, о котором стоит сказать. Сегодня в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное - это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию", - написал Зеленский.

Президент отметил, что этот чемпионат планировался еще на май текущего года, но был перенесен, как и сотни спортивных событий. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что считает правильным, что соревнования все-таки были организованы.

"Это важный и крайне нужный сигнал для всех спортсменов мира: возвращение к привычной нормальности - уже скоро", - написал глава государства.

Президент отметил, что чемпионат пройдет без зрителей и поблагодарил за соблюдения всех требований по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дерюгина о Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве: 23 страны делают большой подвиг ради спорта. ФОТО

"Художественная гимнастика - один из самых красивых видов спорта, который сочетает внешнюю хрупкость и непревзойденную внутреннюю прочность. Мы имеем сильную национальную школу гимнастики, и всему миру известны такие имена, как Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Екатерина Серебрянская, Елена Витриченко, Анна Бессонова, Анна Ризатдинова. Сейчас Украину будут представлять 12 спортсменок - будущих звезд", - написал Зеленский.

Кроме того, президент выразил уверенность, что гости из 23 стран, участвующих в чемпионате, убедятся "в украинской гостеприимности и открытости, а также в том, что Украина - это территория силы и чрезвычайной, доброй энергии".

Проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве - это своеобразная манифестация, что жизнь победит пандемию, - Зеленский 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
А віншій реальності - в Україні нові рекорди по захворівшим і померлим віж Ковіду. Такі вони майстри *********.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:17
+7
логику не ищем !!!
тут - рекорд по заболевшим и умершим, карантин выходного дня и маячащий на горизонте локдаун
там....придурашно-жизнерадостный лох-даун....
показать весь комментарий
26.11.2020 09:29
+3
ЛЖИВЫЙ ВАТНЫЙ ДЕГЕНЕРАТ
показать весь комментарий
26.11.2020 09:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕбуин про убитого снайпером воина напиши!!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 11:14 Ответить
А віншій реальності - в Україні нові рекорди по захворівшим і померлим віж Ковіду. Такі вони майстри *********.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:17 Ответить
Так Стёпа ж захочет, чтобы они в масках и ОЗК выступали.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:18 Ответить
Проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві - сигнал для всіх спортсменів світу: повернення до звичної нормальності - вже скоро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5295 Проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві - сигнал для всіх спортсменів світу: повернення до звичної нормальності - вже скоро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8435
показать весь комментарий
26.11.2020 09:28 Ответить
Так они ещё не читали наших новостей по ковиду! Ты, наверно тоже... Деб.л, пилят!
показать весь комментарий
26.11.2020 09:21 Ответить
логику не ищем !!!
тут - рекорд по заболевшим и умершим, карантин выходного дня и маячащий на горизонте локдаун
там....придурашно-жизнерадостный лох-даун....
показать весь комментарий
26.11.2020 09:29 Ответить
*возвращение к привычной нормальности* - это типа я выздоровел а на остальных мне пох?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:29 Ответить
пля і за це проголосувало 73 відсотки... може воно й правильно б було, якби вони всі сковидились разом.... і сонце більше не гріло їхнього смердючого гною на вільній, на нашій, на добрій землі
показать весь комментарий
26.11.2020 09:32 Ответить
А давайте всех замежних прокарантиним и дисквалифицируем, и наши спортсмены(ки) станут безусловными чемпионами... будет, о чем записать еще один видосик...
показать весь комментарий
26.11.2020 09:40 Ответить
коронавірус в курсі тої маніфестації?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:44 Ответить
Чемпіонат на вихідні теж будуть закривати по лохдауну?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:46 Ответить
ЛЖИВЫЙ ВАТНЫЙ ДЕГЕНЕРАТ
показать весь комментарий
26.11.2020 09:46 Ответить
на новогодний лакдаун)
показать весь комментарий
26.11.2020 09:49 Ответить
Кто этому мудаку тексты пишет? "Мы имеем сильную национальную школу гимнастики ..." Але, проснись! Украинская гимнастика уже давно пасет задних на всех мировых чемпионатах. Спасибо старой калоше Дерюгиной, котороя сделала из федерации, семейное коммерческое предприятие по выкачиванию бабла со всего чего только можно.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:56 Ответить
Побольше народу туда нагнать надо...
показать весь комментарий
26.11.2020 10:01 Ответить
Это не лечится!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 10:04 Ответить
От поц, з маніфєстом марафєтом...
показать весь комментарий
26.11.2020 10:06 Ответить
А «оно» точно выписали из феофании??
Или таки по дороге на глеваху сбежал?!
показать весь комментарий
26.11.2020 10:10 Ответить
А над стадионом хрущи гудуть и тишина.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:13 Ответить
флешмобнутый
показать весь комментарий
26.11.2020 10:15 Ответить
Ну хоть один позитивчик для видосика!
показать весь комментарий
26.11.2020 10:24 Ответить
международные соревнования в период пандемии, может проводить дебил или лох, если эта страна не богатая.
показать весь комментарий
26.11.2020 11:02 Ответить
зебіляча эпоха "Здохнемо всі разом"
показать весь комментарий
26.11.2020 11:05 Ответить
Супер новость, особенно, для новых 15000 больных.Президентский позитив, вместо кислорода, которого не хватает. Забыл сказать, что это событие произойдет только благодаря его "чуткому руководству" ! В стране ни войны, ни эпидемии, ни экономического кризиса....Есть чему аплодировать.....
показать весь комментарий
26.11.2020 11:06 Ответить
це єдиний чемпіонат де не буде козломордих, може хоч тут якісь медальки візьмуть
показать весь комментарий
26.11.2020 12:31 Ответить
 
 