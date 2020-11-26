В Кабмине анонсировали рост тарифа на электричество для населения
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Правительство готовится принять сбалансированное решение по пересмотру тарифа на киловатт-час для бытовых потребителей.
Об этом заявил врио министра энергетики Юрий Бойко на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, на следующей неделе будет уже готовое к принятию решение. Оно будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для бытовых потребителей", – сказал он.
По словам Бойко, решение о пересмотре тарифа будет приниматься с учетом общеэкономических факторов, включая уровень платежеспособности бытового потребительского сектора.
"Последние полтора месяца ведется работа над тем, чтобы по тому, наиболее проблемному и наиболее болезненному, вопросу принять максимально взвешенное решение, которое бы предусматривало комплексный правительственный подход, связанный и с пересмотром системы субсидирования, и с повышением минимальной зарплаты, связанный и с той помощью, которая была анонсирована президентом Украины", – сообщил врио министра.
По его словам, в ноябре тарифы для населения покрывают всего одну копейку себестоимости электроэнергии производителей. При этом стоимость транспортировки электроэнергии составляет 1,03 грн за 1 кВт-час, в то время как средневзвешенная цена киловатт-часа для бытового сектора составляет 1,04 копейки.
"Итак, суммарно доставка стоит 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная цена одного кВт-ч для бытового потребителя за последние 2 месяца статистически составляет 1 грн 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которой "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают электроэнергию для "Гарантированного покупателя" по 1 копейке, оплачивается исключительно поставка", - пояснил глава ведомства.
Однако уже в декабре, в связи с повышением тарифов на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" и операторов системы передачи (ОСР), становится планово убыточной даже деятельность по транспортировке электроэнергии населению.
Пожалуйста, подождите...
Путем несложных математических сравнений легко определить, какое направление энергетики сегодня является сдерживающим фактором в росте цен на киловатт-час. Кстати, главный, а точнее, единственный регулятор тарифов в нашей стране - Национальная комиссия регулирования электроэнергетики.
Тариф на отпускаемую отечественными атомными станциями электроэнергию в 2010 году был установлен на уровне 15,83 копейки за киловатт-час. В Украине более низкую стоимость электроэнергии имеют только гидроэлектростанции: в прошлом году средняя цена киловатта, закупаемого Энергорынком у ГЭС, составляла 11,31 коп.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_стоимости_электроэнергии
вартість 1 квт-ч електроенергії для населення в Україні становить 0,0410 Є, що за поточним курсом прирівнює 1,38 грн.
Бачили очі що купували? Тепер їжте хоч повилазьте!
Споживачі сплачували приватизованим облгазам всю вартість, а власники облгазів виводили ці кошти у офшори, замість того, щоб перераховувати їх державному Нафтогазу.
Людей, фактично, обікрали двічі, - олігархи поклали собі в кишеню наші гроші, котрі ми їм заплатили за газ, який держава закупила за наші гроші, сплачені в бюджет у вигляді податків.
Янукович списал долги ТЭК за газ на 24 млрд гривен
Отец Солдата
@uspenovka19632
·1 ч
Он врет.Самые высокие тарифы на электроэнергию в Европе,в самой её нищей,точнее,разворованной, стране.И эта проблема должна решаться не обдиранием населения,а ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ внутри,уже существ ТАРИФА на электроєнергию.Но Хто ж пойдет ссориться с Уважаемым?!Там 300% рентабели-ОТТУДА
tZE inform
@tZEinform
Во всем мире правительства пытаються помочь своим гражданам пережить тяжелые времена эпидемии. Снижают налоги, дают кредиты, вводят льготное финансирование. Только у нас,
совершенно озверевшие менеджеры олигархов в правительстве подымают цены и тарифы. Но кто их туда поставил? ЗЕЛЕНСКИЙ Зачем он это делает ? Он пытается сохранить свою власть Помните - лишние циферки в платежках - это плата за " радость " видеть Зеленского президентом
Нехай зебіли порадіють.
зебил кукарекает здесь...
Если до Порошенко не было армии, то кто остановил кацапскую нечисть?
Или скажешь, что 3-й и 8-й полки спецназа появились из воздуха, а полковник Шаповал, освободивший от кадыровцев Донецкий аэропорт, прилетел с Марса?
А вся 95-я не прошла через совместные операции с НАТО?
А полковник Микац и его героическая бригада выросли на грядке?
Ворюга твой Порошенко, впрочем такой же, как и зеленский. Только один ворует с эпидемии, а другой обворовывал армию на фронте. Обоих бы к одной стеночке, рядом, и залпом покончить с неукраинской нечистью.
А Пороженко счета в офшорах открывал, и помогал Путину затягивать котел под Иловайском.
Или по какой причине ты выбрал это зеленое недоразумение?
Кого-то сделали вместе?
Когда за Зе проголосовал (во втором туре), то еще думал, что все нации одинаковые. Оказалось, что нет.
Санитарные "Богданы", по цене завышенной в шесть раз. Все оригиналы документов в МО.
Расследование ТСК ВР по Иловайской трагедии, с выводами, что четверо непосредственно виновных (Порошенко, Гелетей, Муженко, Назаров). Материалы в ВР, а копии можно легко найти в Интернет.
Насмешили, насчёт "правовой машины" Зеленского, которому порошенковские гниды передали все схемы сразу после инаугурации. "Ворон ворону глаз не выклюет, а еврей еврею всегда руку помощи протянет" (с).
"То може простіше було спитати у військових, а не перераховувати всі рехворми? До речі, при Порошенко було оголошено про 29 перемирь і два рази підписувалися мінські договорняки, протягувалося через Раду особливий статус.... То ж, незрозуміло чому ви так ображаєтеся."
Владимир Александрович, жги дальше!
Раз украинцы ещё не сдохли или не сбежали жить за границу, то повышай тарифы, иначе как ты по весне сможешь распродать украинские чернозёмы? Надо чтобы сбежали и не мешали тебе.
Да, суды ещё все ликвидируй, чтобы потом украинцам с правосудием не маяться, устраивая суды для тебя и твоей банды. Страны ты нас конечно лишишь, но я буду тогда надеяться на то, что ...
Знову у олігархів грошей не вистачає щоб острів купити у ОАЕ ))
ТРЕБА ЩЕ РАЗ ПОДЯКУВАТИ Зе ВЛАДІ ЯКА КИНУЛА ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ У КРАЩИХ ТРАДИЦІЯХ ЯНУКОВОЩА
То есть, как бы, в рамках текущей модели
То есть, скажем так, в рамках текущей модели
То есть, подразумевая, в рамках текущей модели
То есть, скажем прямо, в рамках текущей модели
То есть, фактически, в рамках текущей модели
То есть, имея ввиду, рамки текущей модели
А что изменится, да, если выкинуть слова внутри запятых?