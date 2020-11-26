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електроенергія (1910) Міненерго (363)

У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення

Уряд готується ухвалити збалансоване рішення щодо перегляду тарифу на кіловат-годину для побутових споживачів.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Гадаю, наступного тижня буде вже готове до ухвалення рішення. Воно передбачатиме максимально збалансований і максимально м'який підхід в частині тарифів для побутових споживачів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

За словами Бойка, рішення про перегляд тарифу буде ухвалюватися з урахуванням загальноекономічних чинників, включно з рівнем платоспроможності побутового споживчого сектору.

"Останні півтора місяці триває робота над тим, щоб по тому, найбільш проблемному і найбільш болісному, питанню ухвалити максимально виважене рішення, яке б передбачало комплексний урядовий підхід, пов'язаний і з переглядом системи субсидування, і з підвищенням мінімальної зарплати, пов'язаний і з тією допомогою, яка була анонсована президентом України", - повідомив т.в.о. міністра.

За його словами, в листопаді тарифи для населення покривають лише одну копійку собівартості електроенергії виробників. При цьому вартість транспортування електроенергії становить 1,03 грн за 1 кВт-год, тоді як середньозважена ціна кіловат-години для побутового сектору становить 1,04 копійки.

Також читайте: Після підвищення тарифу на передачу електроенергії доведеться скорочувати людей або консервувати заклади, - львівський ресторатор

"Отже, сумарно доставка коштує 1 грн 03 копійки, а середньозважена ціна одного кВт-год для побутового споживача за останні 2 місяці статистично становить 1 грн 04 копійки. Тобто, по суті, в межах поточної моделі ПСО, за якою "Енергоатом" і "Укргідроенерго" продають електроенергію для "Гарантованого покупця" по 1 копійці, оплачується виключно поставка", - пояснив глава відомства.

Однак уже в грудні, у зв'язку з підвищенням тарифів на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" та операторів системи передачі (ОСП), стає планово збитковою навіть діяльність з транспортування електроенергії населенню.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
Уахаха, ну чё, 73% придурки, а теперь хором: "Хуже не будет"!
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26.11.2020 12:26
+45
В Кабмине анонсировали рост тарифа на электричество для населения - Цензор.НЕТ 649
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26.11.2020 12:33
+43
Порка зеленого скота.
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26.11.2020 12:25
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становится планово убыточной даже деятельность по транспортировке электроэнергии населению.Источник: https://censor.net/ru/n3233374. Вообще перестать поставлять электричество населению! В Украине все убыточно, только власть жиреет.
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26.11.2020 12:48 Відповісти
Для полноты картины назову доли различных генераций в общем объёме производства электроэнергии в Украине: АЭС - 47,4%, ТЭС - 41,5%, ГЭС и ГАЭС - 6,9%; ТЭЦ - 4,2%; альтернативных источников - 0,003%.( сейсас зеленая побольше конечно)
Путем несложных математических сравнений легко определить, какое направление энергетики сегодня является сдерживающим фактором в росте цен на киловатт-час. Кстати, главный, а точнее, единственный регулятор тарифов в нашей стране - Национальная комиссия регулирования электроэнергетики.
Тариф на отпускаемую отечественными атомными станциями электроэнергию в 2010 году был установлен на уровне 15,83 копейки за киловатт-час. В Украине более низкую стоимость электроэнергии имеют только гидроэлектростанции: в прошлом году средняя цена киловатта, закупаемого Энергорынком у ГЭС, составляла 11,31 коп.
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26.11.2020 12:49 Відповісти
Поки США випробовують керовану термоядерну реакцію, руда кукарача замінює усі енергопотужності на вугілля, лопату та мільйони кочегарок по усій країні. Заберіть це лайно від корита!!
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26.11.2020 12:49 Відповісти
Остановить всю атомную ,всю гидроэнергетику и только ГАЗОМ ! Шоб все прочувствовали его истинную цену. Когда запищите ,можно ехать на мацкву ,договариваться о "скидке".
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26.11.2020 12:49 Відповісти
зеленский молодец, так красиво оттрахать своих избирателей новыми тарифами, мог только он!
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26.11.2020 12:49 Відповісти
Грабят зеленое стадо как хотят))) Верните зубожіння!!!!
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26.11.2020 12:50 Відповісти
Передайте товарисчу что та формула по которой считали стоимость передачи электроэнергии неправильная.Электроэнергия передается при минимальных потерях при помощи высокого напряжения.А вы посчитали при 380 Вольтах и кабеле сечением 2,5мм.
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26.11.2020 12:51 Відповісти
Тссс, не пали Контору.. У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 7735
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26.11.2020 15:24 Відповісти
Щоб ви собі вінки придбали за новими тарифами,а ахмєтову з фірташем і коломойським труни. У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 5187
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26.11.2020 12:54 Відповісти
С...ки, Ахметка начал не х10 прибыли получать, а х5 ???!
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26.11.2020 12:56 Відповісти
Ну ярости диванных комментаторов они не боятся. А на большее мы не способны
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26.11.2020 12:59 Відповісти
Жги их напалмом на/////!!! Газ по 10 и све по 10 на///!!!
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26.11.2020 13:01 Відповісти
Окупанты проводят ликвидацию страны. Слава Украине!
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26.11.2020 13:06 Відповісти
Не надо истерить и сильно расстраиваться - можно и нужно платить по прошлогоднему тарифу и не копейкой больше....Денег в казне полно - повышаются выплаты высшим чиновникам, "строятся" дороги, большая стройка сжирает десятки миллиардов, реставрируются госдачи, покупаются элитные авто для чиновников на миллиарды грн.....Поэтому. повышенные тарифы платить не собираюсь и другим не советую.....
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26.11.2020 13:14 Відповісти
вся суть зимбицилов 2019-2020
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 4090
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26.11.2020 13:18 Відповісти
Вегной догогой идёте, тавагищи!
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26.11.2020 13:23 Відповісти
Знову брехня. За даними
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_стоимости_электроэнергии
вартість 1 квт-ч електроенергії для населення в Україні становить 0,0410 Є, що за поточним курсом прирівнює 1,38 грн.
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26.11.2020 13:34 Відповісти
1,69 по факту. ндс они потом скрутками себе вернут. В совокупности даже сложно представить сколько денег забирают. половина от зарплаты, и потом при покупке товаров и услуг еще раз. в итоге 1 евро в час - средняя зарплата. Есть конечно судьи, наб. совет.... с зарплатами от 300 тысяч. они больше всех и стонут, что мвф ни цента им не подкинул
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27.11.2020 10:21 Відповісти
св*ято наближається, св*ято наближається....
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26.11.2020 13:40 Відповісти
Отличная новость!! Зеизбиратели должны в полной мере вкусить все последствия своего выбора. Поддерживаю решение кабмина. Плюс локдаун полный на новогодние праздники который окончательно добьет мелкий и средний бизнесс. Картинка 2021 года будет супер. Толпы безработных, погромы магазинов, голодные бунты, пенсионеры роющиеся по помойкам. Поздравляю вас всех, кто "абы не Порох". Жрите, пока не повылазит.
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26.11.2020 13:43 Відповісти
жрали при Порохе, сожрут и при Зе - какаяразница ?
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26.11.2020 16:27 Відповісти
Хватит гомном изводится за своего Порошенко! Зе избиратели не виновны, что твой Порошенко продолжился в Зе.
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26.11.2020 23:30 Відповісти
А еще он тебе в штаны насрал!))
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04.12.2020 10:58 Відповісти
От ити их мать! Откуда цифры такие? Где подтверждение такой стоимости транспортировки???? На потолке вычитали?
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26.11.2020 13:50 Відповісти
Статья в расчете себестоимости "Накладные и офисные расходы" - 100500% от производственных расходов. И всё, дело в шляпе. Все те дорогущие машины на дороге, которые вы видите, вы их оплачиваете из своих карманов. Гордитесь этим. Нищеброды немцы заставляют свою "элиту" передвигаться скромно, потому что нищеброды, не могут себе такого позволить. Мы - можем.
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26.11.2020 20:49 Відповісти
Неееее.Ты не понял - там сама илита иного толка - ездит общественным транспортом или на велосипеде- в бундестаг))))) И там это норм.... Сама илита так считает......хотя там в пятом поколении и графы в фамильном древе..... А тут - 3 е поколение «кто был ничем»
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26.11.2020 22:22 Відповісти
Сарказм был тебе непонятен. Я понял.
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27.11.2020 01:36 Відповісти
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 7658
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26.11.2020 13:52 Відповісти
скільки брехні,жах просто-опам ятайтеся,ще поки ніхто нічого не підвищив!
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26.11.2020 14:30 Відповісти
Так ЗЕбилы вообще то расчитывали на снижение. Помнишь визги про тарифный генацид от Порошенко, и как прийдёт ЗЕбубачка и снизит тарифы..
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27.11.2020 00:01 Відповісти
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 6763
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26.11.2020 14:45 Відповісти
Справедливости надо отметить, что в 71-м году моя мама получала 68 рублей зарплаты, и эта платежка составляет 7% от её зарплаты. У меня сейчас коммунальные составляют 6%, летом - 3%. Так что коммунальные платежи в СССР были очень дорогие. А любимую совками колбасу по 2.20 мама могла на получку купить чуть больше 30 кг. Я могу купить центнер...
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26.11.2020 20:56 Відповісти
совкозавры думают, что зп будет как сегодня, а колбаса по 2.20. Нет смысла их переубеждать. Там одна извилина, и та в жопе.
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27.11.2020 07:45 Відповісти
зарплата в 1971г - 110 руб,в колхозе - 25 руб свитер-60 руб ,костюм 120 руб, пальто120 руб. ковер 300 руб, авто 5000 руб в продаже свободной нет, селедка иваси - 4.20, шоколадка 1.20 свободно товара нет, все в очередях .
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27.11.2020 09:16 Відповісти
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 6195 Ну разве что ссылку на дебаты дать https://www.youtube.com/watch?v=FfcCFrRqp5w а комментировать эту новость ............... модераторы не поймут. .
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26.11.2020 14:48 Відповісти
а як же гарно розповіли, що приватизують обленерго, електростанції і буде ефєктівний хазяін, податків більше платитиме. А на виході - виробничі фонди не оновлюються, постійні відключення електроенергії, гроші йдуть в офшори а ефєктівние хазяєва шантажують уряд і вимагають нових дотацій та списання боргів.
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26.11.2020 15:22 Відповісти
А як це все бидлу подобалось! З яким захоплення голосували за приХватизаторів!
Бачили очі що купували? Тепер їжте хоч повилазьте!
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26.11.2020 15:27 Відповісти
Пам'ятаю, в 2011 Бандюкович списав олігархам 24 мільярди гривень боргу за природний газ перед бюджетом. На той час це становило 3 мільярди доларів. Нічого собі подаруночок! За наш рахунок, між іншим.
Споживачі сплачували приватизованим облгазам всю вартість, а власники облгазів виводили ці кошти у офшори, замість того, щоб перераховувати їх державному Нафтогазу.

Людей, фактично, обікрали двічі, - олігархи поклали собі в кишеню наші гроші, котрі ми їм заплатили за газ, який держава закупила за наші гроші, сплачені в бюджет у вигляді податків.

Янукович списал долги ТЭК за газ на 24 млрд гривен
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26.11.2020 19:57 Відповісти
так, доречі ніхто навіть не згадує. Воно власне і не дивно, бо основні змі, депутати, та навіть дупа вови зєзєзєнта належать тим сами прихватизаторам, фірташу, ахмєтову, пінчуку.
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27.11.2020 16:35 Відповісти
Фабрики заводы - олигархи скупили - нихчего не обновили..... ДТЭК что сети прокладывал? Он их скупил.... и теперь амортизирует весь этот хлам- аесли большая авария то ремонт за счёт государства....МЧС итдитп ....
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26.11.2020 22:26 Відповісти








Отец Солдата

@uspenovka19632

·1 ч

Он врет.Самые высокие тарифы на электроэнергию в Европе,в самой её нищей,точнее,разворованной, стране.И эта проблема должна решаться не обдиранием населения,а ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ внутри,уже существ ТАРИФА на электроєнергию.Но Хто ж пойдет ссориться с Уважаемым?!Там 300% рентабели-ОТТУДА
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26.11.2020 15:44 Відповісти
Ну наконец-то Зеленский с тарифами разберётся, как и обещал 😁😁😁
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26.11.2020 15:51 Відповісти
Треба ж Ахметову допомогти купити ще нерухомості за кордоном, а тут решту енергетики.
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26.11.2020 15:52 Відповісти
И вместо сданной сепарам донецкой резиденции улучшать поместье под Киевом
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 2630
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26.11.2020 16:46 Відповісти
пздцпля, нафига оно ему такое надо?...
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26.11.2020 18:54 Відповісти
А нищебродская квартирка в Лондоне. К стати, самая дорогая в Британии.
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26.11.2020 21:50 Відповісти
Я тоже не понимаю этого- нафиг эти домики в Гондурасе строить....Мыс купил на лазурке - нафиг ему эта стройка на помойке))))Может чтоб соседи всрались)))) жаба задавила)))))
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26.11.2020 22:37 Відповісти
И ахметовский дворец на Лазурном берегу требует денег
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 7318
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26.11.2020 16:49 Відповісти
Неее он не ахматовский)))) он де факто его - де Юре- это наследие Франции - так что как домик у Лазаренко не конфискуют....А ПМЖ Франции уже в кармане)))) хехехе Даже Фигаро не пикнет)))Вилла Кедра)))) Ботанический сад , Буржуа и не снилось....Франузы тут в акуе с наших людей)))) Русские и Украинские владельцы вилл)))) Один бубновый генерал чего стоит))))
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26.11.2020 22:31 Відповісти
Госпади, што эта? Какой то курятник с выгулом на юге Франции ..Архитектора выпороть и уволить.Хозяина отправить в Ливадию на экскурсию по объектам нео-ренессанса.
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27.11.2020 00:47 Відповісти



tZE inform

@tZEinform


Во всем мире правительства пытаються помочь своим гражданам пережить тяжелые времена эпидемии. Снижают налоги, дают кредиты, вводят льготное финансирование. Только у нас,
совершенно озверевшие менеджеры олигархов в правительстве подымают цены и тарифы. Но кто их туда поставил? ЗЕЛЕНСКИЙ Зачем он это делает ? Он пытается сохранить свою власть Помните - лишние циферки в платежках - это плата за " радость " видеть Зеленского президентом
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26.11.2020 16:10 Відповісти
Знову подарунок від вовочки ..
Нехай зебіли порадіють.
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26.11.2020 16:42 Відповісти
Срочно нужна новость про Порошенка, а то зебилы где-то попрятались))))
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26.11.2020 17:57 Відповісти
А Порошенко такая же гнида и точно так же повышал тарифы. И если сейчас воруют на эпидемии, то раньше воровали на поставках в армию (или Арахамия, при Порошенко не попадал под следствие на хищение д/т на 17 млн?), а до того Колесников хомячил на ЕВРО-2012, а до этого Ющенко разорвал выгодные договора по газу и хомячил вместе с Фирташем на газу...
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26.11.2020 18:29 Відповісти
чувырло, Порошенко восстановил армию, оборонпром и при этом ещё и наполнил бюджет...
зебил кукарекает здесь...
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26.11.2020 18:56 Відповісти
Ложь! Ложь! Ложь!
Если до Порошенко не было армии, то кто остановил кацапскую нечисть?
Или скажешь, что 3-й и 8-й полки спецназа появились из воздуха, а полковник Шаповал, освободивший от кадыровцев Донецкий аэропорт, прилетел с Марса?
А вся 95-я не прошла через совместные операции с НАТО?
А полковник Микац и его героическая бригада выросли на грядке?
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 1716

Ворюга твой Порошенко, впрочем такой же, как и зеленский. Только один ворует с эпидемии, а другой обворовывал армию на фронте. Обоих бы к одной стеночке, рядом, и залпом покончить с неукраинской нечистью.
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 1603
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26.11.2020 19:21 Відповісти
кацапскую нечисть остановили Добровольческие Батальоны. Пока Порох и Пастор хоть как то восстанавливали ВСУ. А со своей-Ложь - тебе место на руств.
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26.11.2020 21:53 Відповісти
Ложь!!! плевок на могилы тех офицеров и солдат ЗСУ, кто весной 2014-го, своими смертями защитил страну.
А Пороженко счета в офшорах открывал, и помогал Путину затягивать котел под Иловайском.
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27.11.2020 10:07 Відповісти
плевок на могилы - это выбрать Зеленского, который на них не только плюет, но и ссыт...
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27.11.2020 11:38 Відповісти
Сумму денег назови, что Порох открыл в офшорах. Документарные свидетельства, что Порошенко помогал, а вот тут, тварь кацапская я тебе бы в рот насцал только за то, что ты ***** конченный ***** написал с большой буквы и по фамилии, помогал твоему *****.
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27.11.2020 16:12 Відповісти
Наивный зелебобик, так ты за Зе проголосовал т.к. думал что он тарифы повышать не будет?
Или по какой причине ты выбрал это зеленое недоразумение?
Кого-то сделали вместе? У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 3310
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26.11.2020 19:11 Відповісти
Сделали украинскую нацию.
Когда за Зе проголосовал (во втором туре), то еще думал, что все нации одинаковые. Оказалось, что нет.
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26.11.2020 19:23 Відповісти
О, вы ещё и думаете. Аж страшно. Лучше теперь думайте, как вы - 73% будете зеленскому делать минет, что бы он свалил.
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26.11.2020 21:56 Відповісти
Не было бы 73% КРЕТИНОВ, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО 27%, так неистово защищающих ворюгу У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 5941 У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 5941
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27.11.2020 10:11 Відповісти
А вот теперь с чувством, с толком, с расстановкой - что, где, когда было украдено Порошенко. Только документарные факты. Оригиналы или копии документов, счетов, платёжек, чековых книжек - в общем всё то, что можно приобщить к крим. делу. Да, и не забудь - вся правовая машина щеленского- портонова уже полтора года пытается хоть, что то реальное нарыть на Пороха - нихрена нет. Далі буде.
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27.11.2020 16:04 Відповісти
Речные катера, для моря, по цене в шесть раз выше рыночной. Все оригиналы платёжек лежат в МО, можете ознакомиться.
Санитарные "Богданы", по цене завышенной в шесть раз. Все оригиналы документов в МО.
Расследование ТСК ВР по Иловайской трагедии, с выводами, что четверо непосредственно виновных (Порошенко, Гелетей, Муженко, Назаров). Материалы в ВР, а копии можно легко найти в Интернет.

Насмешили, насчёт "правовой машины" Зеленского, которому порошенковские гниды передали все схемы сразу после инаугурации. "Ворон ворону глаз не выклюет, а еврей еврею всегда руку помощи протянет" (с).
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27.11.2020 21:39 Відповісти
То шо ты тут наваял гбр не интересует - уже всё проверили - нет там кримінального злочину.
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28.11.2020 13:14 Відповісти
Иловайск за 5 минут. С цифрами и картами. https://www.youtube.com/watch?v=0f9UcR2KbDE&feature=emb_title
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28.11.2020 13:29 Відповісти
Cтарий Кінь

"То може простіше було спитати у військових, а не перераховувати всі рехворми? До речі, при Порошенко було оголошено про 29 перемирь і два рази підписувалися мінські договорняки, протягувалося через Раду особливий статус.... То ж, незрозуміло чому ви так ображаєтеся."
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27.11.2020 21:46 Відповісти
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 4205
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26.11.2020 18:02 Відповісти
Лозунг "зробимо іх ще раз", открыто, с хуцпою пояснял, что неукраинцы очередной раз обманут украинскую нацию. И они действительно сделали нас еще раз ((((
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26.11.2020 18:26 Відповісти
Ой молодцы!!!
Владимир Александрович, жги дальше!
Раз украинцы ещё не сдохли или не сбежали жить за границу, то повышай тарифы, иначе как ты по весне сможешь распродать украинские чернозёмы? Надо чтобы сбежали и не мешали тебе.

Да, суды ещё все ликвидируй, чтобы потом украинцам с правосудием не маяться, устраивая суды для тебя и твоей банды. Страны ты нас конечно лишишь, но я буду тогда надеяться на то, что ...
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26.11.2020 18:22 Відповісти
Ну як що розвинути твою думку то що і Україну наші військові захищають дарма....Цікаво...Щось тут... не зходится хтось бреше або не розуміє....
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26.11.2020 20:36 Відповісти
По логике это чела - будет новоросия.
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26.11.2020 21:57 Відповісти
так хохлы малороссы 73% полным ходом и строят новороссию скоро закудахтают про рихвирендум за дружбу с мышебратьями
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27.11.2020 00:05 Відповісти
Ахахах, зебіли, сіли собі на яйка?))
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26.11.2020 18:33 Відповісти
***... У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 1615
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26.11.2020 19:11 Відповісти
*********...ктобы сомневался У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 6364
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26.11.2020 19:15 Відповісти
Вот скоты. Врут и не моргают. Деньги им нужно вернуть за зеленый тариф, а их нет. А без возврата будут большие суды и большие долги.
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26.11.2020 19:21 Відповісти
Вот что им мешает ликвидировать набсоветы и сократить себе зарплаты в 10 раз, а Коболеву в 1000 раз. Тогда денег хватит на Ахметова.
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26.11.2020 19:24 Відповісти
Вы что! На святое позарились! Ай-яй-яй!
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26.11.2020 19:27 Відповісти
ЗеБiли...ЗеБiЛи, ви сволота!
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26.11.2020 20:03 Відповісти
гнилой народец эти зэбилы
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26.11.2020 20:42 Відповісти
100 вiдсоткiв.
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26.11.2020 20:58 Відповісти
а я пылесосю часто((
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26.11.2020 21:35 Відповісти
Правительство готовится принять сбалансированное решение по пересмотру тарифа на киловатт-час для бытовых потребителей. Источник: https://censor.net/ru/n3233374

Знову у олігархів грошей не вистачає щоб острів купити у ОАЕ ))
ТРЕБА ЩЕ РАЗ ПОДЯКУВАТИ Зе ВЛАДІ ЯКА КИНУЛА ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ У КРАЩИХ ТРАДИЦІЯХ ЯНУКОВОЩА У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 7691
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26.11.2020 22:48 Відповісти
ЗЕНАШ, теперь хоть камни с неба.
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26.11.2020 23:14 Відповісти
1,03гр. Придуманная надутая цифра! Чтобы оправдать повышение. Задачу поставили сделать расчёт и выйти на эту сумму, кто то за не малые деньги, придумал как.
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26.11.2020 23:34 Відповісти
У меня средняя цена ни как не 1,04 а 1,48, это с льготами, на которые часто нае...(обманывают)
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27.11.2020 04:14 Відповісти
У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 7191
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27.11.2020 00:25 Відповісти
То есть, по сути, в рамках текущей модели

То есть, как бы, в рамках текущей модели
То есть, скажем так, в рамках текущей модели
То есть, подразумевая, в рамках текущей модели
То есть, скажем прямо, в рамках текущей модели
То есть, фактически, в рамках текущей модели
То есть, имея ввиду, рамки текущей модели
А что изменится, да, если выкинуть слова внутри запятых?
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27.11.2020 00:40 Відповісти
БАЙДЕН ВВЕДИ КАБМИН!!! У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення - Цензор.НЕТ 680
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27.11.2020 04:04 Відповісти
Як файно без бариг і мародерів! Правда ж?
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27.11.2020 12:22 Відповісти
ну что ЗЕ Дауны!!! подведем краткий итог "правления" малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата, аппаратов ИВЛ нет, кислорода нет, маски-распираторы продали и бабки украли, асфальт дороже чем в израиле, Армия отдает освобожденные кровью территории, дыра в казначействе 9,4 лярда, дефицит бюджета около 40 лярдов, цена на газ выросла на 35%, вип палат как и кортежей "нет", родственников и друзей на должностях "нет" и т.д
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27.11.2020 16:17 Відповісти
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