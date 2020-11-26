У Кабміні анонсували зростання тарифу на електрику для населення

Уряд готується ухвалити збалансоване рішення щодо перегляду тарифу на кіловат-годину для побутових споживачів.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Гадаю, наступного тижня буде вже готове до ухвалення рішення. Воно передбачатиме максимально збалансований і максимально м'який підхід в частині тарифів для побутових споживачів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

За словами Бойка, рішення про перегляд тарифу буде ухвалюватися з урахуванням загальноекономічних чинників, включно з рівнем платоспроможності побутового споживчого сектору.

"Останні півтора місяці триває робота над тим, щоб по тому, найбільш проблемному і найбільш болісному, питанню ухвалити максимально виважене рішення, яке б передбачало комплексний урядовий підхід, пов'язаний і з переглядом системи субсидування, і з підвищенням мінімальної зарплати, пов'язаний і з тією допомогою, яка була анонсована президентом України", - повідомив т.в.о. міністра.

За його словами, в листопаді тарифи для населення покривають лише одну копійку собівартості електроенергії виробників. При цьому вартість транспортування електроенергії становить 1,03 грн за 1 кВт-год, тоді як середньозважена ціна кіловат-години для побутового сектору становить 1,04 копійки.

Також читайте: Після підвищення тарифу на передачу електроенергії доведеться скорочувати людей або консервувати заклади, - львівський ресторатор

"Отже, сумарно доставка коштує 1 грн 03 копійки, а середньозважена ціна одного кВт-год для побутового споживача за останні 2 місяці статистично становить 1 грн 04 копійки. Тобто, по суті, в межах поточної моделі ПСО, за якою "Енергоатом" і "Укргідроенерго" продають електроенергію для "Гарантованого покупця" по 1 копійці, оплачується виключно поставка", - пояснив глава відомства.

Однак уже в грудні, у зв'язку з підвищенням тарифів на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" та операторів системи передачі (ОСП), стає планово збитковою навіть діяльність з транспортування електроенергії населенню.