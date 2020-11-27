РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11220 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
3 446 2
карантин (16725) Минздрав (4826) статистика (2307) туризм (1540) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав обновил список стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В "красной" зоне находятся 38 стран. Среди них США, Грузия, Португалия, Франция, Швейцария. Италия, Польша, Венгрия, Чехия, Швеция, Румыния и другие.

В то же время, в "зеленой" зоне находятся 155 стран. Среди них Великобритания, Словакия, Германия, Греция, Россия, Беларусь, Испания, Молдова, Израиль, Египет, Канада, Нидерланды, КНР.

Также читайте: Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс

Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в новом алгоритме нет ни слова о красной и зелёной зоне
показать весь комментарий
27.11.2020 17:17 Ответить
.
потому Лукашенку и убирают под вопли была - не захотел экономику гробить локдаунами...
.
МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 8742

.
МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 2468
показать весь комментарий
27.11.2020 17:19 Ответить
 
 