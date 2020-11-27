Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В "красной" зоне находятся 38 стран. Среди них США, Грузия, Португалия, Франция, Швейцария. Италия, Польша, Венгрия, Чехия, Швеция, Румыния и другие.

В то же время, в "зеленой" зоне находятся 155 стран. Среди них Великобритания, Словакия, Германия, Греция, Россия, Беларусь, Испания, Молдова, Израиль, Египет, Канада, Нидерланды, КНР.

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