Верховный Суд отказался возвращать Семенченко звание офицера

Экс-нардеп Семен Семенченко пытался через Верховный Суд добиться возвращения офицерского звания, которого его в 2015 году лишил и.о. командующего Нацгвардии. Суд отказал ему в удовлетворении иска.

Решение Верховного Суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Семенченко добивался признания противоправным и незаконным приказа временно исполняющего обязанности командующего Нацгвардии Украины от 22 декабря 2015 №212 (по личному составу) о лишении его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва", пишет "УП".

Окружной админсуд Киева своим постановлением 14 сентября 2016 административный иск Семенченко удовлетворил полностью, однако уже 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил это постановление.

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В 2019 году дело направили на новое рассмотрение, и Шестой апелляционный админсуд также встал на сторону Нацгвардии - не вернул истцу офицерское звание. Семенченко подал кассационную жалобу на указанное решение, Верховный суд после рассмотрения дела эту жалобу оставил без удовлетворения.

Прокуратура еще в 2016 году заявляла, что Семенченко получил от Вышгородского районного военкомата "заведомо ложное" временное удостоверение офицера запаса. По этом поддельном документу он был принять на службу в резерве в воинской части №3027 (батальон "Донбасс").

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В документе за подписью в то время и.о. командующего Нацгвардии Николая Балана указано, что на основании письма военной прокуратуры Центрального региона следует внести изменения в приказ о принятии Семенченко на службу: слова "капитана резерва Семенченко" следует заменить словами "гражданина Семенченко, присвоив ему первичное воинское звание - солдат резерва", говорится в приказе.