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Новини Агресія Росії проти України
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Верховний Суд відмовився повертати Семенченку звання офіцера

Верховний Суд відмовився повертати Семенченку звання офіцера

Екснардеп Семен Семенченко намагався через Верховний Суд домогтися повернення офіцерського звання, якого його в 2015 році позбавив в.о. командувача Нацгвардії. Суд відмовив йому в задоволенні позову.

Рішення Верховного Суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Семенченко домагався визнання протиправним та незаконним наказу тимчасового виконувача обов'язків командувача Нацгвардії України від 22 грудня 2015 року №212 о/с (по особовому складу) щодо позбавлення його військових звань "капітан резерву" та "майор резерву", пише "УП".

Окружний адмінсуд Києва своєю постановою 14 вересня 2016 року адміністративний позов Семенченка задовольнив повністю, проте вже 4 листопада 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував цю постанову.

Також читайте: "Нова влада просрала кредит довіри. Я не підтримую створення економічної зони на Донбасі", - Семенченко

У 2019 році справу направили на новий розгляд, і Шостий апеляційний адмінсуд також став на бік Нацгвардії - не повернув позивачу офіцерське звання. Семенченко подав касаційну скаргу на зазначене рішення, Верховний Суд після розгляду справи цю скаргу залишив без задоволення.

Прокуратура ще в 2016 році заявляла, що Семенченко отримав від Вишгородського районного військкомату "завідомо неправдиве" тимчасове посвідчення офіцера запасу. За цим підробленим документом він був прийняти на службу в резерві у військовій частині №3027 (батальйон "Донбас").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіт Офісу Генпрокурора щодо Іловайська дослівно копіює звіт ГПУ 2017 року: за минулий рік жодних додаткових розслідувань не проводилося, - Семенченко

У документі за підписом на той час в.о. командувача Нацгвардії Миколи Балана зазначено, що на підставі листа військової прокуратури Центрального регіону слід внести зміни до наказу про прийняття Семенченка на службу: слова "капітана резерву Семенченка" слід замінити на слова "громадянина Семенченка, присвоївши йому первинне військове звання - солдат резерву", йдеться в наказі.

Автор: 

Верховний Суд (1188) звання (116) офіцер (99) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+38
А что там по майору Киве, и его тремя наградными пистолями от Рюкзакова?
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28.11.2020 17:54
+35
Вы служили в армии?
Да.
Когда?
В прошлой жизни, я служил в войсках ее Величества в Индии...
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28.11.2020 17:49
+29
Может Семенченко и авантюрист, но когда правильные украинские силовики массово побежали в армию оккупантов или молча сидели и ждали, чью возьмет, такие вот "проходимцы" взяли и сделали, что надо.
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28.11.2020 20:46
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« Семенченко за годину до штурму сулугуниевского наметового містечка забирає речі»

https://m.youtube.com/watch?v=j0xudMtL0mY
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28.11.2020 20:39 Відповісти
Хто такий Семен Семенченко?
https://m.youtube.com/watch?v=6cOfC7tiipM
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28.11.2020 20:40 Відповісти
- Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врёт.(с)
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02.12.2020 15:05 Відповісти
Alex Kuksenko: Семен Семенченко, оружие и криминал

https://coolyanews.info/alex-kuksenko-semen-semenchenko-oruzhie-i-kriminal.html
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28.11.2020 20:41 Відповісти
Семен Семенченко и ложь: пять скандальных фактов
http://prportal.com.ua/Peredovitsa/semen-semenchenko-i-lozh-pyat-skandalnyh-faktov
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28.11.2020 20:42 Відповісти
Семенченко прибегает к манипуляциям в заявлениях о блокаде, - Комитет избирателей Украины

https://censor.net/ru/news/430025/semenchenko_pribegaet_k_manipulyatsiyam_v_zayavleniyah_o_blokade_komitet_izbirateleyi_ukrainy
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28.11.2020 20:43 Відповісти
И это так, только «на вскидку» - о «ратных подвигах» героя фантазий дам в летах, таких как местная любительница делирия «Валентина шевченко «. Альо, алкоголичка, оппонировать по теме есть ЧО или только оскорбления за 8 классов школы освоила?
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28.11.2020 20:45 Відповісти
Может Семенченко и авантюрист, но когда правильные украинские силовики массово побежали в армию оккупантов или молча сидели и ждали, чью возьмет, такие вот "проходимцы" взяли и сделали, что надо.
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28.11.2020 20:46 Відповісти
В чьих-то влажных фантазиях может и да - «сделали». Реальные люди волонтерствовали, воевали и погибали...
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28.11.2020 21:01 Відповісти
В апреле 2014 Семен Семенченко создал легендарный "Донбасс". И полк "Донбасс" - это не влажная фантазия, это реальность. Но нет, хахалы готовы обосрать все и вся.
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29.11.2020 08:29 Відповісти
а що конкретно зробило оте чмо?
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29.11.2020 08:29 Відповісти
"..когда правильные украинские силовики массово побежали в армию оккупантов..", грішин побіг на фінансове утримання до каломойського, у мирний Дніпро.
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29.11.2020 12:11 Відповісти
и что? в Донецк ему бежать? просить Рината не башлять на батальон "Восток", а дать на "Донбасс"? странные вы, кремлеботы
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29.11.2020 15:21 Відповісти
якось дивно, ми, "кремлеботи", спілкуємось своєю, українською, а ви, "патріоти", чомусь мовою окупанта. Скажи ж!
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29.11.2020 15:32 Відповісти
Я видел ура-патриотов, что в вышиванках с ног до головы, с мовой соловьиной на российском ТВ и на Ютубе поливают неньку-Украину, хуже всех вражин.
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29.11.2020 16:22 Відповісти
то напевно були твої друзяки.
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29.11.2020 19:41 Відповісти
Семенченко що із званням, що без звання залишиться патріотом, що у час війни не злякався піти захищати Батьківщину, не шкодуючи здоров'я і самого життя заради України. А так званий корупційний "верховний суд", складений з ригівських шісток Янукєвича та Парашенка, так і залишиться лайном.
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28.11.2020 20:51 Відповісти
Очень правильно все сказали. Поддерживаю каждое Ваше слово.
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28.11.2020 20:57 Відповісти
А я - нет. И по порожнему считаю его преступником повинным в том, что сознательно и умышленно посылал доверчивых людей и настоящих патриотов в западню на убой.
Разгиба лишь в том, что их , к сожалению, уже не воскресить и не узнать всей чёрной правды. А такие как вы пока ещё даже не с диванов, а из погребов, женчиных юбок и из-под диванов тут «воюете» во имя этого «полководца». Глядите не переусердствуйте в вылизывании его раненой самострелом задницы, а то недобонапарт зелепут еще приревнует...
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28.11.2020 21:06 Відповісти
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28.11.2020 22:07 Відповісти
Ты конечно воевал в Донбассе? Или в любом другом добробате? Или может ты ходил по тылам, проверяя этот долбаный "зеленых коридор" пока Костя, раненный в жопу, вместе с Хомчаком бежали на Киев?
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28.11.2020 22:35 Відповісти
Олександр Рем. Нет, это ты "раненый в жопу". Причем жопу тебе натянули на голову. Порошенко и ко, своей брехней. И смотри, чтобы я тебе не пожелала, чтоб и тебя так же ранили, как его. Потому что он был на грани жизни и смерти (до сих пор осколок в нескольких см от сердца). А ты из-за той грани - вдруг и не выберешься? Я тебе этого еще не пожелала. Но не доводи меня до греха. Мои пожелания обычно сбываются.
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29.11.2020 01:39 Відповісти
а от я наприклад пам'ятаю, як грішина з його пораненням в дупу, в лікарні Мечнікова провели на рентген повз всю чергу, а в черзі в той час був на каталці мій знайомий з важким пораненням..
а ще я пам'ятаю, як у більярдному клубі "Рассвєт" грішин з "тєлохранітєлямі" пиячив та розважався грою на більярді. А в той самий час бійців бату Донбас вбивали на передку.. В кожного свої спогади.
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29.11.2020 12:16 Відповісти
Мені твої прокльони, москальська воша, до самої дупи. Якби я боявся ваших кацапських прокльонів - то не вбивав би москалів при перші ліпші можливості, із максимальним завзяттям та всією фантазією
Твої побажання можуть справдитись тільки в разі, якщо ти знову забажаєш кадировський прутень. Я так розумію в цьому ти профі.
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29.11.2020 15:15 Відповісти
Семенченко-Гришин український варіант Гришки Отреп'єва, тільки з суфлерської, замість носа польського короля, стирчать вуха кремлівського карлика.
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28.11.2020 21:08 Відповісти
Блин, прообраз зели, а пипл копья ломает)))
Волна? Я в погонах был.
Там, куда родина послала.

Молитесь на голобородек.
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28.11.2020 21:52 Відповісти
Ну, тут вопросов к решению суда быть не может: Семен сообщил лживые сведения о якобы имеющемся у него офицерском звании, но подтверждающие документы остались на оккупированных территориях, поэтому получил липовое удостоверение офицера в Вышгородском военкомате. В общем, очередной дебилизм совковой системы присвоения званий.
Вообще, Семен сделал ошибку. Тогда в добробатах офицерские звания давались всем, кто был на руководящих должностях и согласился "легализоваться" в официальных структурах. Ну, получил бы, для начала лейтенанта, а там... как это, кстати, сделал Кива или тот же Билецкий.
Но Косте Гришину захотелось пиара, вот и стал посмешищем.
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28.11.2020 22:03 Відповісти
Звание офицера подразумевает наличие высшего образования.
У вас, к примеру, образование есть.
Тела, которые хотят выползти вверх по соц. лестнице на волне(войне и т.п.) нуждаются не в звании, а в должностях, которые позволяют занимать относительно большие звания.
А как Кива звания получал... Лучше и не вспоминать
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28.11.2020 22:10 Відповісти
Да, но есть нюансы. Офицерское военное звание с помощью лишь высшего образования можно получить лишь на определенных должностях (к примеру. военного юриста). А, к примеру, для должности командира аритллерийского взвода необходима т. н. военно-учетная специальность. В милиции-полиции же достаточно простой гражданской вышки (как и получилось у Кивы)
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30.11.2020 08:06 Відповісти
По первому - достаточно военной кафедры.
По вус - в 14м май, школьный учитель биологии с вус химзащиты(не помню точное название) был мобилизован и служил командиром(взвода, наверное, мы вместе короткое время были) в ВДВ.
В 18м за перевод по вус - хабаря у друга вымогали.
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01.12.2020 10:29 Відповісти
Вот и я о том же: если нет ВУС соответствующей (которую может дать и военная кафедра), то с вышкой офицерское звание можно получить лишь пройдя полугодичные курсы. В отличие от специального
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01.12.2020 10:35 Відповісти
При чем курсы полугодичные ввели вроде во время войны.
Не в тему. Диалог в военкомате с пиджаком:
- я на войну не пойду, я не буду воевать!
- вы присягу давали...
- я присягу давал служить, а не воевать!!
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01.12.2020 10:44 Відповісти
Еще были в первой половине 90-х, когда катастрофически не хватало офицеров. Тогда, вообще, лафа была: даже без вышки можно было после срочки окончить эти курсы и получить мамлея (причем дорасти можно было до капитана). У меня так замполит роты промутился в 95-м. Потом, правда, сразу поступил на заочку, которую окончил уже будучи старлеем. Ротный, кстати, так же с прапора поднялся.
И вот что характерно: как офицеры эти двое были в разы профессиональней и порядочней, чем вырощенные из "шакалят" офицеры. Когда кто-нибудь из них был ответственным, деды не позволяли себе беспределить.
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01.12.2020 12:27 Відповісти
Странно. Не слышал. В 90х офицеров вроде с избытком было...
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01.12.2020 12:34 Відповісти
Не знаю, может, это было только в нацгвардии (которая была до 2000).
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01.12.2020 12:35 Відповісти
ЗСУ. Масса под реформы пошли...
Кто в ментуру, кто на гражданку
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01.12.2020 19:01 Відповісти
Ну, реформы там начались, если не ошибаюсь, в начале 2000-х. До этого приходилось замещать тех, кто после развала совка свалил
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01.12.2020 19:07 Відповісти
Ага))
Куда свалил? В Украине была масса ВВУ, масса абитуры шла опять таки и милитаризована была страна.
Не буду уже уточнять, поздно, в начале 90х капитан, Грузия место службы, пробивает в Украине:
- да, вы увольняйтесь там, мы вас берём!
Увольняется. Говорят:"мест нет" "штатка заполнена". Дослуживал в МВД.
Другой уволился в начале 90х, после развала. Дослуживал в СБУ.
Одноклассник в конце 90х на какую-то "недопенсию" из-за сокращения ЗСУ ушел.
Знакомый в ментуре в следствии работал, рассказывал:"сократили в 90х, пришел в ментуру. Говорят берём. И начал я читать как и расследовать уголовные дела". Замполит в прошлом. У него была выслуга, но тянул до большей пенсии, поэтому за пару лет до дембеля стал учится заочно на юриста. Требования к следакам поменялись.
В Одесской области, не помню где, служил летчик. Керосина нет, в 90х, вода/свет с перебоями. Уволился.
Честно сказать я только от вас впервые слышу про нехватку офицеров в тот период. Жил я в Украине.
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01.12.2020 22:38 Відповісти
Не знаю по поводу абитуры в ВВУ, но в 89-м знакомый поступал в Ленинград, так в военкомате на руках носили, потому что не хватало абитуры. Окончил в 94-м, попал на север служить, там все печально было с бабками, в 98-м вернулся в Украину, пошел в ментовку и дослужил до пенсии. Да и какая служба была в первой половине 90-х? Месяцами без зарплаты, безнадега, жилье получить - нереально. Непонятно было, что армию ждет, вот и уходили люди.
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02.12.2020 21:11 Відповісти
Военкомат на руках носит - когда план горит.
Навскидку, из двух классов выпуск 89, минимум два офицера ЗСУ было.
Один из них в конце 90х начале 2000х, сокращение было - ушел
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02.12.2020 22:06 Відповісти
Ну, как у кого сложилось. У меня дружок в 2004-м по сокращению ушел. Вернее, предложили: или по сокращению, или служить за 500 км от дома. Выбрал первый вариант, потом пошел в ментовку, не сложилось и в 2009-м решил восстановиться в ВСУ. Так и на прием к министру ездил, и в частях отношение давали... никак.
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02.12.2020 22:48 Відповісти
Ну да...
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02.12.2020 23:06 Відповісти
Где-то в конце 90-х, когда в военвузы уже были конкурсы, а не брали кого попало - лафа прекратилась. А во второй половине 2000-х, даже имея военную кафедру, устроиться на офицерскую должность без серьезной лапы было нереально. И лишь с началом АТО, когда из-за увеличения частей возникла нехватка офицеров, а из запаса людей с нужным ВУС особо желающих не было, в то время, как окнчившая военвузы вчерашняя школота банально не моглатсправиться с посылающими их нахрен аватарами - вернулись к практике, когда имеющий вышку контрактник мог быть направлен командиром на эти курсы с получением по окочании мамлея
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01.12.2020 12:34 Відповісти
Перша хороша новина за скільки днів...
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28.11.2020 22:08 Відповісти
Гришин --это и есть барыга на крови, на чужих спинах и смертях пролез в Раду...
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28.11.2020 23:02 Відповісти
Ещё раз напишу. Семенченко заблокировал поставку антрацита, вред от данного действия 500'000'000$ в год. Теперь мы покупаем СВОЙ антрацит через РФ.
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28.11.2020 23:34 Відповісти
Я не люблю Семенченко, но Вы постите бред. А "нашу" рыбу Вы не хотите у Аксенова купить? Ну или в "наших" санаториях Крыса отдохнуть? Шахты практически стоят - и это хорошо. Это значит, что активно население выехало, поголовье не увеличивается - это хорошо. Вы хотите обеспечить работой Лугандон? Это реально сделать. Вы реально хотите ,чтобы у них деньги появились?
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29.11.2020 00:49 Відповісти
Если не читали внимательно, повторю - уголь который покупали у своих предприятий юридически и фактически теперь покупаем из России который она добыла на тех же шахтах. 4 миллиона тонн в год по цене в 3 раза выше чем покупали у самих себя. Учитывая потерянный мультипликативный эффект который был до блокады, более чем в 3 раза. Посмотрите на обещанные объемы покупки угля из других стран. Их нет.
Вы говорите про Аксенова, но с углем так и вышло. Была рыба своя - отказались, теперь покупаем у аксеновых.
Что выиграла Украина за последние три года в угольной теме? В чем я не прав ?)
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03.12.2020 21:45 Відповісти
Что выиграла Украина? В Лугандоне тоже орут ПТН ХЛО. И оно того стоило. Воевать за Лугандон местная молодежь не пойдет - не за что. Были бы у них деньги, была бы другая история. Это гораздо важней угля. Про те же шахты не нужно. Я сам из тех мест, поэтому информацией об угледобыче немного владею. Оборудование не обновляется совсем, добыча угля стремится к нулю. Ни толковых руководителей, ни нормальных рабочих уже практически не осталось. И когда считаешь стоимость угля, то неплохо было бы учитывать размер пенсий и регрессных выплат, которые были бы положены работникам ДТЭКовских шахт. И я уверен, что они перекроют весь тот сиюминутный выигрыш от цены, про который ты говоришь.
Кроме того, населению абсолютно насрать, по какой цене Ахметка покупает сам у себя уголь. Потому как в стоимость электроэнергии закладывается цена на бирже. Дешевле купит - больше получит прибыли, дороже - меньше. Но мне от этого ни холодно, ни жарко.
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03.12.2020 23:21 Відповісти
Ух ты, а "свой" это какой? вам походу "ЛНР" - это и есть свои?
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29.11.2020 17:00 Відповісти
Не пишите эту абривеатуру большими буквами.
Ещё раз - до 17 года шахты находящиеся на неподконтрольных территориях были подконтрольны. Сепаратистов они никак не касались, налогов им не платили, их не трогали. Мы копали и вывозили, платили деньги 50$ тонна) на свои счета.
Сейчас этот же уголь можно купить в Киеве, Львове и Харькове только в разы дороже. Гугл - "купить антрацт орешек Киев"
До блокады он стоил с привозом 100-120$ тонна. Сепаратисты не получали ни копейки. Сейчас получают и они и Россия. 4 миллиона тонн по 150$ (который стоил 50$) + НДС+доставка.
Итого отдаем лишнего 500 млн $ в год + "тело" цены, 50$ за сам уголь уходят "куда-то туда", а не украинскому предприятию с которого раньше брали ещё налоги и которое покупало у своих же предприятий комплектующие и прочее на содержание шахт.

Так что лучше, покупать у себя за 50$ или 150$ у россиян, при чем своё же ?
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03.12.2020 21:51 Відповісти
Экс-нардеп Семен Семенченко пытался через Верховный Суд добиться возвращения офицерского звания, которого его в 2015 году лишил и.о. командующего Нацгвардии. Суд отказал ему в удовлетворении иска. Источник: https://censor.net/ru/n3233846

Актор погорілого театру, з нього навіть сєпари сміялись...
Г*ндон, покинув своїх людей у Іловайську і чкурнув до Київа геройськи виступати перед ТБ камерами. Може його на таку роль і взяли щоб як мога більше добровольців він залишив в Іловайську ....
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28.11.2020 23:59 Відповісти
Ну почему всякая мразь крадет у Бандеры фамилию Бандеры?
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29.11.2020 02:03 Відповісти
ЧИТАЙТЕ КЛАСИКУ.
"Коммисары интернета или СУКИ ИЗ ФСБ!..

Це метод такий... денервувати противника... )
"прибирання" ольгінськими падлюками патріотичних ніків
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29.11.2020 10:20 Відповісти
а ще його Самопоміч(перед цим домовившись,або точніше"ЗЛИГАВШИСЬ" з ригами -як Садовий це чудово вміє робити) "просувала на мера"..

Скандалом завершились і вибори мера Кривого Рогу, які були настільки принциповими для «Самопомочі», що в залежність від них ставились голосування фракції у парламенті. У другому турі розрив між кандидатом від «Самопомочі» Юрієм Милобогом та давнім «господарем міста» Юрієм Вілкулом склав менше тисячі голосів на користь останнього, і демократичні сили з боями домоглися повторних виборів. Щоправда, Милобог в них участі вже не брав. «Самопоміч» виклала аудіозапис його розмов з чоловіком, що представляв інтереси Вілкула(*** точніше розмов двох чоловіків з голосами подібними на....), на якому Мілобог вимагав $300 тисяч за відмову від балотування. Після скандалу партія вирішила висунути в мери Семенченка, який вщент програв Вілкулу. Той зумів мобілізувати електорат і отримав 74%, Семенченко - лише 11%. Милобог наостанок звинуватив членів партії в намаганні її розвалити.

https://glavcom.ua/publications/sindrom-samopomochi-stari-hvorobi-partiji-novih-oblich-492898.html
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29.11.2020 10:17 Відповісти
Забавно наблюдать, как ведет себя всякая шушера.Которая ничего собой в жизни не представляет и поэтому люто ненавидит тех, кто заявил о себе своими Поступками, своей жизненной Позицией, своей Смелостью и Отвагой. Сначала шушера тихо сидит в кустах и пачкает свои штанишки. Потом, дождавшись команды "Ату!" и осмелев, вылазит из кустов. Набрасываясь на того, чьих даже портянок та шушера не стОит. Шушера почему-то уверена, что поливая грязью героев, она, эта шушера, сможет вылезти на какую-то ступеньку выше героев. Нет, шушера! Выше себя вам не прыгнуть. Зря стараетесь.
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29.11.2020 02:01 Відповісти
а де воно зараз, чомк не патріотить, чи вже досяг всього чого вимагалось - шмаркля **********, окупація триває.
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29.11.2020 08:32 Відповісти
солдат резерву і аферист у маргінесі... ))))

Зараз він НІХТО.
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29.11.2020 10:09 Відповісти
АХВицер моять недоделанный
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29.11.2020 10:12 Відповісти
настолько много на этой ветке , что просто исключено, что это не ольгинский рашкабот. Не отвечайте ему - он на ответах косит свои бабки.
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29.11.2020 10:48 Відповісти


Ваши «воспоминания» ложны. Ни единое опубликованное вами слово не соответсвует ни правде ни действительности..
Узнаю кгбистский почерк. ни доказательств , ни аргументов - сплошной говнополив. Так же аргументированно отвечаю, твое досье вокзального ******, учавствовавшего в групповом изнасиловании железнодорожной водокачки и чисто ольгинское усердие на данной ветке - изобличает твою полнодерьмовую мотивацию за вонючие рашские сребреники.
Ну - и пару ссылок для нормальных людей. Это о хомчаке - репортаж из его машины https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&t=7s это о том, как СЕменченко "прятался ине воевал" https://www.youtube.com/watch?v=L2Qee6kkWt4 , https://www.youtube.com/watch?v=ldY0nYvPFEU А вот за это все прорашские уроды и их ликвановские шавки чёрной пастью гавкают на патриота Украины Семенченко https://www.youtube.com/watch?v=QG4YC1_Qax8 https://www.youtube.com/watch?v=USI7o5xfV4Q ПОтому что их цель уничтожение Украины и дисвредитация патриотов важное звено их говнозамыслов.
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29.11.2020 11:25 Відповісти
і правильно зробив суд. Бо "воювати" у мирному Дніпрі то не така вже й заслуга, для цього воїнське звання не потрібне..
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29.11.2020 12:08 Відповісти
А у "літінанта" бакЛанова не забрали звання?
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29.11.2020 15:07 Відповісти
цирк редкой степери даже в голову не приходит ка его туда могливзять вообще на такую должность тут ясвно зговор государственный..........его разве что могливзять в реальности полымвть солдатом
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29.11.2020 17:01 Відповісти
почему до сих пор не привлекли этого гришина-семенченко к ответственности за подделку документов и мошенничество?
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29.11.2020 17:13 Відповісти
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