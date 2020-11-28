Верховний Суд відмовився повертати Семенченку звання офіцера
Екснардеп Семен Семенченко намагався через Верховний Суд домогтися повернення офіцерського звання, якого його в 2015 році позбавив в.о. командувача Нацгвардії. Суд відмовив йому в задоволенні позову.
Рішення Верховного Суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.
Семенченко домагався визнання протиправним та незаконним наказу тимчасового виконувача обов'язків командувача Нацгвардії України від 22 грудня 2015 року №212 о/с (по особовому складу) щодо позбавлення його військових звань "капітан резерву" та "майор резерву", пише "УП".
Окружний адмінсуд Києва своєю постановою 14 вересня 2016 року адміністративний позов Семенченка задовольнив повністю, проте вже 4 листопада 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував цю постанову.
У 2019 році справу направили на новий розгляд, і Шостий апеляційний адмінсуд також став на бік Нацгвардії - не повернув позивачу офіцерське звання. Семенченко подав касаційну скаргу на зазначене рішення, Верховний Суд після розгляду справи цю скаргу залишив без задоволення.
Прокуратура ще в 2016 році заявляла, що Семенченко отримав від Вишгородського районного військкомату "завідомо неправдиве" тимчасове посвідчення офіцера запасу. За цим підробленим документом він був прийняти на службу в резерві у військовій частині №3027 (батальйон "Донбас").
У документі за підписом на той час в.о. командувача Нацгвардії Миколи Балана зазначено, що на підставі листа військової прокуратури Центрального регіону слід внести зміни до наказу про прийняття Семенченка на службу: слова "капітана резерву Семенченка" слід замінити на слова "громадянина Семенченка, присвоївши йому первинне військове звання - солдат резерву", йдеться в наказі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://m.youtube.com/watch?v=j0xudMtL0mY
https://m.youtube.com/watch?v=6cOfC7tiipM
https://coolyanews.info/alex-kuksenko-semen-semenchenko-oruzhie-i-kriminal.html
http://prportal.com.ua/Peredovitsa/semen-semenchenko-i-lozh-pyat-skandalnyh-faktov
https://censor.net/ru/news/430025/semenchenko_pribegaet_k_manipulyatsiyam_v_zayavleniyah_o_blokade_komitet_izbirateleyi_ukrainy
Разгиба лишь в том, что их , к сожалению, уже не воскресить и не узнать всей чёрной правды. А такие как вы пока ещё даже не с диванов, а из погребов, женчиных юбок и из-под диванов тут «воюете» во имя этого «полководца». Глядите не переусердствуйте в вылизывании его раненой самострелом задницы, а то недобонапарт зелепут еще приревнует...
а ще я пам'ятаю, як у більярдному клубі "Рассвєт" грішин з "тєлохранітєлямі" пиячив та розважався грою на більярді. А в той самий час бійців бату Донбас вбивали на передку.. В кожного свої спогади.
Твої побажання можуть справдитись тільки в разі, якщо ти знову забажаєш кадировський прутень. Я так розумію в цьому ти профі.
Волна? Я в погонах был.
Там, куда родина послала.
Молитесь на голобородек.
Вообще, Семен сделал ошибку. Тогда в добробатах офицерские звания давались всем, кто был на руководящих должностях и согласился "легализоваться" в официальных структурах. Ну, получил бы, для начала лейтенанта, а там... как это, кстати, сделал Кива или тот же Билецкий.
Но Косте Гришину захотелось пиара, вот и стал посмешищем.
У вас, к примеру, образование есть.
Тела, которые хотят выползти вверх по соц. лестнице на волне(войне и т.п.) нуждаются не в звании, а в должностях, которые позволяют занимать относительно большие звания.
А как Кива звания получал... Лучше и не вспоминать
По вус - в 14м май, школьный учитель биологии с вус химзащиты(не помню точное название) был мобилизован и служил командиром(взвода, наверное, мы вместе короткое время были) в ВДВ.
В 18м за перевод по вус - хабаря у друга вымогали.
Не в тему. Диалог в военкомате с пиджаком:
- я на войну не пойду, я не буду воевать!
- вы присягу давали...
- я присягу давал служить, а не воевать!!
И вот что характерно: как офицеры эти двое были в разы профессиональней и порядочней, чем вырощенные из "шакалят" офицеры. Когда кто-нибудь из них был ответственным, деды не позволяли себе беспределить.
Кто в ментуру, кто на гражданку
Куда свалил? В Украине была масса ВВУ, масса абитуры шла опять таки и милитаризована была страна.
Не буду уже уточнять, поздно, в начале 90х капитан, Грузия место службы, пробивает в Украине:
- да, вы увольняйтесь там, мы вас берём!
Увольняется. Говорят:"мест нет" "штатка заполнена". Дослуживал в МВД.
Другой уволился в начале 90х, после развала. Дослуживал в СБУ.
Одноклассник в конце 90х на какую-то "недопенсию" из-за сокращения ЗСУ ушел.
Знакомый в ментуре в следствии работал, рассказывал:"сократили в 90х, пришел в ментуру. Говорят берём. И начал я читать как и расследовать уголовные дела". Замполит в прошлом. У него была выслуга, но тянул до большей пенсии, поэтому за пару лет до дембеля стал учится заочно на юриста. Требования к следакам поменялись.
В Одесской области, не помню где, служил летчик. Керосина нет, в 90х, вода/свет с перебоями. Уволился.
Честно сказать я только от вас впервые слышу про нехватку офицеров в тот период. Жил я в Украине.
Навскидку, из двух классов выпуск 89, минимум два офицера ЗСУ было.
Один из них в конце 90х начале 2000х, сокращение было - ушел
Вы говорите про Аксенова, но с углем так и вышло. Была рыба своя - отказались, теперь покупаем у аксеновых.
Что выиграла Украина за последние три года в угольной теме? В чем я не прав ?)
Кроме того, населению абсолютно насрать, по какой цене Ахметка покупает сам у себя уголь. Потому как в стоимость электроэнергии закладывается цена на бирже. Дешевле купит - больше получит прибыли, дороже - меньше. Но мне от этого ни холодно, ни жарко.
Ещё раз - до 17 года шахты находящиеся на неподконтрольных территориях были подконтрольны. Сепаратистов они никак не касались, налогов им не платили, их не трогали. Мы копали и вывозили, платили деньги 50$ тонна) на свои счета.
Сейчас этот же уголь можно купить в Киеве, Львове и Харькове только в разы дороже. Гугл - "купить антрацт орешек Киев"
До блокады он стоил с привозом 100-120$ тонна. Сепаратисты не получали ни копейки. Сейчас получают и они и Россия. 4 миллиона тонн по 150$ (который стоил 50$) + НДС+доставка.
Итого отдаем лишнего 500 млн $ в год + "тело" цены, 50$ за сам уголь уходят "куда-то туда", а не украинскому предприятию с которого раньше брали ещё налоги и которое покупало у своих же предприятий комплектующие и прочее на содержание шахт.
Так что лучше, покупать у себя за 50$ или 150$ у россиян, при чем своё же ?
Актор погорілого театру, з нього навіть сєпари сміялись...
Г*ндон, покинув своїх людей у Іловайську і чкурнув до Київа геройськи виступати перед ТБ камерами. Може його на таку роль і взяли щоб як мога більше добровольців він залишив в Іловайську ....
"Коммисары интернета или СУКИ ИЗ ФСБ!..
Це метод такий... денервувати противника... )
"прибирання" ольгінськими падлюками патріотичних ніків
Скандалом завершились і вибори мера Кривого Рогу, які були настільки принциповими для «Самопомочі», що в залежність від них ставились голосування фракції у парламенті. У другому турі розрив між кандидатом від «Самопомочі» Юрієм Милобогом та давнім «господарем міста» Юрієм Вілкулом склав менше тисячі голосів на користь останнього, і демократичні сили з боями домоглися повторних виборів. Щоправда, Милобог в них участі вже не брав. «Самопоміч» виклала аудіозапис його розмов з чоловіком, що представляв інтереси Вілкула(*** точніше розмов двох чоловіків з голосами подібними на....), на якому Мілобог вимагав $300 тисяч за відмову від балотування. Після скандалу партія вирішила висунути в мери Семенченка, який вщент програв Вілкулу. Той зумів мобілізувати електорат і отримав 74%, Семенченко - лише 11%. Милобог наостанок звинуватив членів партії в намаганні її розвалити.
https://glavcom.ua/publications/sindrom-samopomochi-stari-hvorobi-partiji-novih-oblich-492898.html
Зараз він НІХТО.
Ваши «воспоминания» ложны. Ни единое опубликованное вами слово не соответсвует ни правде ни действительности..
Узнаю кгбистский почерк. ни доказательств , ни аргументов - сплошной говнополив. Так же аргументированно отвечаю, твое досье вокзального ******, учавствовавшего в групповом изнасиловании железнодорожной водокачки и чисто ольгинское усердие на данной ветке - изобличает твою полнодерьмовую мотивацию за вонючие рашские сребреники.
Ну - и пару ссылок для нормальных людей. Это о хомчаке - репортаж из его машины https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&t=7s это о том, как СЕменченко "прятался ине воевал" https://www.youtube.com/watch?v=L2Qee6kkWt4 , https://www.youtube.com/watch?v=ldY0nYvPFEU А вот за это все прорашские уроды и их ликвановские шавки чёрной пастью гавкают на патриота Украины Семенченко https://www.youtube.com/watch?v=QG4YC1_Qax8 https://www.youtube.com/watch?v=USI7o5xfV4Q ПОтому что их цель уничтожение Украины и дисвредитация патриотов важное звено их говнозамыслов.