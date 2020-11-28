Верховний Суд відмовився повертати Семенченку звання офіцера

Екснардеп Семен Семенченко намагався через Верховний Суд домогтися повернення офіцерського звання, якого його в 2015 році позбавив в.о. командувача Нацгвардії. Суд відмовив йому в задоволенні позову.

Рішення Верховного Суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Семенченко домагався визнання протиправним та незаконним наказу тимчасового виконувача обов'язків командувача Нацгвардії України від 22 грудня 2015 року №212 о/с (по особовому складу) щодо позбавлення його військових звань "капітан резерву" та "майор резерву", пише "УП".

Окружний адмінсуд Києва своєю постановою 14 вересня 2016 року адміністративний позов Семенченка задовольнив повністю, проте вже 4 листопада 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував цю постанову.

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У 2019 році справу направили на новий розгляд, і Шостий апеляційний адмінсуд також став на бік Нацгвардії - не повернув позивачу офіцерське звання. Семенченко подав касаційну скаргу на зазначене рішення, Верховний Суд після розгляду справи цю скаргу залишив без задоволення.

Прокуратура ще в 2016 році заявляла, що Семенченко отримав від Вишгородського районного військкомату "завідомо неправдиве" тимчасове посвідчення офіцера запасу. За цим підробленим документом він був прийняти на службу в резерві у військовій частині №3027 (батальйон "Донбас").

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У документі за підписом на той час в.о. командувача Нацгвардії Миколи Балана зазначено, що на підставі листа військової прокуратури Центрального регіону слід внести зміни до наказу про прийняття Семенченка на службу: слова "капітана резерву Семенченка" слід замінити на слова "громадянина Семенченка, присвоївши йому первинне військове звання - солдат резерву", йдеться в наказі.