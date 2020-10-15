"Нова влада просрала кредит довіри. Я не підтримую створення економічної зони на Донбасі", - Семенченко

Без незалежного суду, незалежної від олігархів правоохоронної системи й інших атрибутів реального держави будь-яка подібна економічна зона це джерело збагачення чиновників і олігархів.

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"Чи підтримую я особисто "створення вільної економічної зони на Донбасі"? Звичайно, ні. По-перше спочатку покажіть економічний ефект для населення і Держави хоча б від однієї так званої "вільної економічної зони" упродовж 29 років. По-друге, без незалежного суду, незалежної від олігархів правоохоронної системи і інших атрибутів реальної Держави будь-яка подібна економічна зона (з урахуванням того що там будуть обов'язково надаватися преференції) це джерело збагачення чиновників і олігархів з Донбасу. Ну і третє. А чому саме на Донбасі планується ця вільна економічна зона? А в інших регіонах вона буде "не вільна"? До того ж ніякої зарубіжний капітал не піде в регіон де в будь-який момент можуть поновитися повномасштабні бойові дії. Шкода що кредит довіри виданий новій владі в минулому році дуже великою частиною населення про*рали настільки ефективно. Хоча судячи з усього прос*рати кредити це просто стара українська традиція..." - заявив Семенченко.

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Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.