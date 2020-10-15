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"Нова влада просрала кредит довіри. Я не підтримую створення економічної зони на Донбасі", - Семенченко

Без незалежного суду, незалежної від олігархів правоохоронної системи й інших атрибутів реального держави будь-яка подібна економічна зона це джерело збагачення чиновників і олігархів.

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"Чи підтримую я особисто "створення вільної економічної зони на Донбасі"? Звичайно, ні. По-перше спочатку покажіть економічний ефект для населення і Держави хоча б від однієї так званої "вільної економічної зони" упродовж 29 років. По-друге, без незалежного суду, незалежної від олігархів правоохоронної системи і інших атрибутів реальної Держави будь-яка подібна економічна зона (з урахуванням того що там будуть обов'язково надаватися преференції) це джерело збагачення чиновників і олігархів з Донбасу. Ну і третє. А чому саме на Донбасі планується ця вільна економічна зона? А в інших регіонах вона буде "не вільна"? До того ж ніякої зарубіжний капітал не піде в регіон де в будь-який момент можуть поновитися повномасштабні бойові дії. Шкода що кредит довіри виданий новій владі в минулому році дуже великою частиною населення про*рали настільки ефективно. Хоча судячи з усього прос*рати кредити це просто стара українська традиція..." - заявив Семенченко.

Також читайте: На своїй дільниці я зроблю все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського", - Бутусов

Нова влада просрала кредит довіри. Я не підтримую створення економічної зони на Донбасі, - Семенченко 01

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) опитування (1925) ВЕЗ (19) Донбас (22354) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+39
а кто же "топил" за эту власть? не ты ли?
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15.10.2020 15:24
+38
все эти "вопросы" нужны ради одного - легализовать ордло через создание на Донбассе "свободной-эко зоны"... как это сделала рашка в Приднестровьи.
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15.10.2020 15:25
+30
малахольный, ты зачем нам Зеленскава навыбирал ?
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15.10.2020 15:34
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відвали, потвора. І простирадла свої не ваяй. Їх все одно ніхто окрім тебе не читає.
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26.10.2020 10:24 Відповісти
Я же всё о тебе тебе написала https://censor.net/ru/comments/locate/3224974/019214af-67c9-73b6-905b-6867b9fe2643
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26.10.2020 08:52 Відповісти
мавпа кацапська, тебе за графіком до інтернету допускають? Чи лише тоді, коли твій лікар на вихідному?
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26.10.2020 10:23 Відповісти
ще один бобік каломойського тявкнул з-під шконки.. Шо, мопсе, ротердам+ тебе вже не непокоїть? На рельси лягати не будеш??
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16.10.2020 00:15 Відповісти
ооо, доходит и до упоротых. только какой смысл интересоваться мнением того до кого доходить начало много позже большинства в стране. или это привет от бени насчет преференций ринату?
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16.10.2020 14:12 Відповісти
Семён Семёныч!
Ты ж сам выбрал эту власть, не?
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20.10.2020 16:42 Відповісти
На оккупированной части Донбасса и в Крыму нужна Особая зона!
Лет 25 свободная от голосования граждан, потерявших это это право, позвав врага в 2014 году!
А снижать налоги "кормильцам" не следует. Наоборот увеличить, на ликвидацию ущерба от их решений в 2014!
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20.10.2020 21:30 Відповісти
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