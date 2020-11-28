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Строительство "Северного потока-2" в экономических водах Германии возобновится в декабре

Строительство

Проектная компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году", - сообщили журналистам в проектной компании газопровода.

По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу, 5 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода", - сообщили в Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. Как заявили в "Газпроме" (MOEX: GAZP), "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

"Последующие шаги будут определены позже", - сказали "Интерфаксу" в проектной компании на вопрос о перспективах достройки остальной части магистрали.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

Также читайте: Конгресс США расширил санкции против "Северного потока-2"

Автор: 

Германия (6939) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+13
Немцы называли их свиньями…Злое про русских.

https://serg32sem2.livejournal.com/1342735.html

Будівництво "Північного потоку-2" в економічних водах Німеччини відновиться в грудні - Цензор.НЕТ 8733
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28.11.2020 19:55
+11
Фигнёй занимаются, ещё и деньги тратят на это.
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28.11.2020 19:42
+11
закопують хрюцькі гроши на дно Балтійського моря
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28.11.2020 19:45
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"Черський" вже "починав"...
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28.11.2020 19:42 Ответить
Немцы называли их свиньями…Злое про русских.

https://serg32sem2.livejournal.com/1342735.html

Будівництво "Північного потоку-2" в економічних водах Німеччини відновиться в грудні - Цензор.НЕТ 8733
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28.11.2020 19:55 Ответить
Фигнёй занимаются, ещё и деньги тратят на это.
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28.11.2020 19:42 Ответить
Ржавые , морской водой съеденные куски трубы соединить и пустить по ним газ под давлением ?? . На это только кацапы способны .
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28.11.2020 21:13 Ответить
закопують хрюцькі гроши на дно Балтійського моря
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28.11.2020 19:45 Ответить
мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... (с)
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28.11.2020 19:46 Ответить
Это так президентство Байдена подсобило? По Трампу не придется плакать в Украине.
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28.11.2020 19:47 Ответить
И сп2 зелёный свет со стороны США?
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28.11.2020 21:04 Ответить
Трампу сп2 мешал, а Байдену сп2 в помощь? Так кто больше Украине помощь оказывать собирается или собирался, не учитывая обязательств?
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28.11.2020 21:07 Ответить
Так а зачем останавливали, если по вашему результат был однозначным?
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28.11.2020 22:23 Ответить
А можно без маразма? Если без разницы результат выборов, то без разницы и поддержка кого либо из кандидатов.
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28.11.2020 22:46 Ответить
То вже швидше за все швейцарський характер ( Nord Stream AG - швейцарська фірма а не німецька )
А взагалі те упевнений що ніхрена у них не вийде,потому що жодна психічно нормальна фірма не буде із за кацапні підставлятися під санкції США
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28.11.2020 22:01 Ответить
Та хоч марсiанська , пох..
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28.11.2020 23:00 Ответить
саме так, він ще владу не передав, а німці вже починають воду каламутити.
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28.11.2020 21:32 Ответить
Сайт радіостанції не виглядає надійним джерелом інфи- як і сам Інтерфакс.
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28.11.2020 19:48 Ответить
"чорна перлина" чи все ж таки "летючий голандець"? .. хто? ...еее... "акдємік черскій"??? дошльопав таки до окупованого Кенігсбергу (шо кацапи прозвали Калінін-градом)? ...паєхалі!!!
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28.11.2020 19:49 Ответить
2,6 км из 160 оставшихся? Таким темпами в год через шестьдесят лет достроят.
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28.11.2020 19:54 Ответить
В настоящее время для завершения проекта еще не хватает около 75 километров - это примерно 15 километров в пределах исключительной экономической зоны Германии, остальные 60 километров - на территории Дании.
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28.11.2020 20:33 Ответить
75 - это оставшийся участок 1-ой трубы СП-2.
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28.11.2020 20:34 Ответить
Два газопроводи через Чорне море в Туреччину вже сконали. Те ж саме буде з "Сєвєрними пуками". А грошей Кацапія вперла в цей проект ... Та й німецькі підкацапники теж.
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28.11.2020 19:56 Ответить
Да ну фигня полная, какой смысл прокладывать 2,6 км.
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28.11.2020 19:57 Ответить
У всій цій постановці з цим "Газоводом-2" мені інтересно лише одне: скільки на особисті або підставні рахунки отримують : Шредер, Маас, Меркель. Навіть слово з уст сказати щось про цей Гавногон-2 вже коштує великих грошей для таких осіб. Бо для інтересів Німеччини і любої іншої країни такий проет- це заочна капітуляція у всіх інших справах. Невже те,як веде себе Моква з своім газом з Україною,Білоруссю,Литвою,Молдовою...цього не бачити замало для досвіду ведення справ з Моквою ?! Вчи,вчи і всеодно ...двійка!
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28.11.2020 20:05 Ответить
на чужой поток не накинешь платок
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28.11.2020 20:10 Ответить
Эт да, пора ваших фекалий только бутылкой затыкается 😁
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28.11.2020 20:58 Ответить
Деньги не пахнут, да фрау Шмаркель?..
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28.11.2020 20:10 Ответить
спросил украинец, который живёт на деньги от газпрома за транзит =)) деньги не пахнут да? )
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28.11.2020 23:20 Ответить
Дойче швайн!
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28.11.2020 20:10 Ответить
Нагадаємо,що буде далі з цим "Лайнопотоком-2" для всієї вже Європи,а не тільки для Німеччини. А буде лише одне ...Тиск у вигідній площині для РФ на всю політику євростран. Слідом за газом по Балтиці підуть....військові кораблі,які будуть охороняти цей трубопровід по верху,по низу і з неба. З початку він буде коштувати копійки,а потім вже по інтересам Мокви або Німеччини,або їх обох. Ну,а ми Йолопи недолугі і голосіянти Задрипані, повинні дякувати нашій вже півторагодичній владі не то ворогів наших інтересів, не то диверсантів на виконанні грандіозного завдання,не то просто...ідіотів безмізкових! Далі без коментврів.
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28.11.2020 20:14 Ответить
Стандарти. Подвійні стандарти. Кругом подвійні стандарти. Україні можна качати російський газ, німцям - категорично зась, зрада. Весь світ буквально повинен вводити санкції проти расєї, а наш товарообіг з кацапами чомусь постійно зростає. Яке право ми маємо обговорювати когось за порушення правил, якщо самі їх не дотримуємось? Стандарти. Подвійні стандарти. Кругом подвійні стандарти.
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28.11.2020 20:14 Ответить
Не плачь, цапа 😁
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28.11.2020 20:59 Ответить
Пусть достраивают, выбрасывают в море деньги - никакого газа в этих трубах не будет..... Санкции "из Ада" убьют расейскую добычу и транспортировку газа.... США своими санкциями парализуют паРашу, введут в состояние комы....Надолго...
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28.11.2020 20:20 Ответить
все, що тра було знати про Трмпа і Байдена -- в заголовку цієї теми.
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28.11.2020 20:20 Ответить
Следующий ваш трубопровод вы уложите только от кремлевской параши
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28.11.2020 20:49 Ответить
Под хорошим планам видать планировали ...
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28.11.2020 20:56 Ответить
А застраховали ли...?!
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28.11.2020 20:58 Ответить
Вот вам и байден, при Трампе меркель под лавкой сидела со свим газпромом.
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28.11.2020 21:01 Ответить
Нет, не сидела. Да и сейчас в Президентах США пока Трамп еще два месяца. Запамятовали?
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28.11.2020 21:06 Ответить
Это правильно.
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28.11.2020 21:32 Ответить
в москалів ще багато грошей лишилось.
треба їх всіх на дні моря прикопати
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28.11.2020 22:12 Ответить
Хреново. Сдается мне, что они его таки достроят(((
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28.11.2020 21:37 Ответить
Історія повторюється? Колись німці з кремлем намутили на прикінці 30-х минулого сторіччя... До чого це призело ми всі знаємо. Тепер знову з *********** фріци мутять...
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28.11.2020 21:52 Ответить
Проектная компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство остановленной год назад стройки морской магистрали- фрицовских проэктантов , рашист ужо вооружил индивидуальными надувными лодками ,водолазными костюмами и сварочными аппаратами???
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28.11.2020 22:01 Ответить
и закончатся в январе 2021... после инаугурации Байдена... Очень быстро.
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28.11.2020 23:18 Ответить
НЕОБХОДИМО ВСЕ ЭТИ ПОТОКИ, ХОТЬ ОДИН РАЗ ВЗОРВАТЬ !)
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29.11.2020 08:40 Ответить
 
 