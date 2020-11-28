Строительство "Северного потока-2" в экономических водах Германии возобновится в декабре

Проектная компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году", - сообщили журналистам в проектной компании газопровода.

По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу, 5 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода", - сообщили в Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. Как заявили в "Газпроме" (MOEX: GAZP), "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

"Последующие шаги будут определены позже", - сказали "Интерфаксу" в проектной компании на вопрос о перспективах достройки остальной части магистрали.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

Также читайте: Конгресс США расширил санкции против "Северного потока-2"