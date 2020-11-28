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Новини
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Будівництво "Північного потоку-2" в економічних водах Німеччини відновиться в грудні

Будівництво

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG планує відновити будівництво зупиненого рік тому будівництва морської магістралі. Поки повідомляється про плани добудувати невелику ділянку в німецьких водах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо відновити роботи щодо трубопрокладання з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини (ВЕЗ) цього року", - повідомили журналістам у проєктній компанії газопроводу.

За даними сайту радіостанції NDR, роботи поновляться в суботу, 5 грудня.

"Ми назвемо конкретне судно, яке буде використано, пізніше. На цьому етапі план передбачає укладання відрізка в 2,6 км на кожній з гілок газопроводу", - повідомили в Nord Stream 2 AG.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" було зупинено майже рік тому після ухвалення включення до військового бюджету США санкцій щодо суден, які здійснюють морське укладання труб. Після запровадження санкцій швейцарський підрядник Allseas згорнув роботи на проєкті. Як заявили в "Газпромі" (MOEX: GAZP), "проєкт "Північний потік-2", який побудовано вже майже на 94%, буде завершено російською стороною".

"Наступні кроки будуть визначені пізніше", - сказали "Інтерфаксу" в проєктній компанії на запитання про перспективи добудови решти магістралі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. При цьому точної дати закінчення будівництва він не назвав.

Також читайте: Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2"

Автор: 

Німеччина (7336) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+13
Немцы называли их свиньями…Злое про русских.

https://serg32sem2.livejournal.com/1342735.html

Будівництво "Північного потоку-2" в економічних водах Німеччини відновиться в грудні - Цензор.НЕТ 8733
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28.11.2020 19:55
+11
Фигнёй занимаются, ещё и деньги тратят на это.
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28.11.2020 19:42
+11
закопують хрюцькі гроши на дно Балтійського моря
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28.11.2020 19:45
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"Черський" вже "починав"...
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28.11.2020 19:42 Відповісти
Немцы называли их свиньями…Злое про русских.

https://serg32sem2.livejournal.com/1342735.html

Будівництво "Північного потоку-2" в економічних водах Німеччини відновиться в грудні - Цензор.НЕТ 8733
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28.11.2020 19:55 Відповісти
Фигнёй занимаются, ещё и деньги тратят на это.
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28.11.2020 19:42 Відповісти
Ржавые , морской водой съеденные куски трубы соединить и пустить по ним газ под давлением ?? . На это только кацапы способны .
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28.11.2020 21:13 Відповісти
закопують хрюцькі гроши на дно Балтійського моря
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28.11.2020 19:45 Відповісти
мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... (с)
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28.11.2020 19:46 Відповісти
Это так президентство Байдена подсобило? По Трампу не придется плакать в Украине.
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28.11.2020 19:47 Відповісти
И сп2 зелёный свет со стороны США?
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28.11.2020 21:04 Відповісти
Трампу сп2 мешал, а Байдену сп2 в помощь? Так кто больше Украине помощь оказывать собирается или собирался, не учитывая обязательств?
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28.11.2020 21:07 Відповісти
Так а зачем останавливали, если по вашему результат был однозначным?
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28.11.2020 22:23 Відповісти
А можно без маразма? Если без разницы результат выборов, то без разницы и поддержка кого либо из кандидатов.
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28.11.2020 22:46 Відповісти
То вже швидше за все швейцарський характер ( Nord Stream AG - швейцарська фірма а не німецька )
А взагалі те упевнений що ніхрена у них не вийде,потому що жодна психічно нормальна фірма не буде із за кацапні підставлятися під санкції США
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28.11.2020 22:01 Відповісти
Та хоч марсiанська , пох..
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28.11.2020 23:00 Відповісти
саме так, він ще владу не передав, а німці вже починають воду каламутити.
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28.11.2020 21:32 Відповісти
Сайт радіостанції не виглядає надійним джерелом інфи- як і сам Інтерфакс.
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28.11.2020 19:48 Відповісти
"чорна перлина" чи все ж таки "летючий голандець"? .. хто? ...еее... "акдємік черскій"??? дошльопав таки до окупованого Кенігсбергу (шо кацапи прозвали Калінін-градом)? ...паєхалі!!!
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28.11.2020 19:49 Відповісти
2,6 км из 160 оставшихся? Таким темпами в год через шестьдесят лет достроят.
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28.11.2020 19:54 Відповісти
В настоящее время для завершения проекта еще не хватает около 75 километров - это примерно 15 километров в пределах исключительной экономической зоны Германии, остальные 60 километров - на территории Дании.
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28.11.2020 20:33 Відповісти
75 - это оставшийся участок 1-ой трубы СП-2.
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28.11.2020 20:34 Відповісти
Два газопроводи через Чорне море в Туреччину вже сконали. Те ж саме буде з "Сєвєрними пуками". А грошей Кацапія вперла в цей проект ... Та й німецькі підкацапники теж.
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28.11.2020 19:56 Відповісти
Да ну фигня полная, какой смысл прокладывать 2,6 км.
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28.11.2020 19:57 Відповісти
У всій цій постановці з цим "Газоводом-2" мені інтересно лише одне: скільки на особисті або підставні рахунки отримують : Шредер, Маас, Меркель. Навіть слово з уст сказати щось про цей Гавногон-2 вже коштує великих грошей для таких осіб. Бо для інтересів Німеччини і любої іншої країни такий проет- це заочна капітуляція у всіх інших справах. Невже те,як веде себе Моква з своім газом з Україною,Білоруссю,Литвою,Молдовою...цього не бачити замало для досвіду ведення справ з Моквою ?! Вчи,вчи і всеодно ...двійка!
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28.11.2020 20:05 Відповісти
на чужой поток не накинешь платок
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28.11.2020 20:10 Відповісти
Эт да, пора ваших фекалий только бутылкой затыкается 😁
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28.11.2020 20:58 Відповісти
Деньги не пахнут, да фрау Шмаркель?..
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28.11.2020 20:10 Відповісти
спросил украинец, который живёт на деньги от газпрома за транзит =)) деньги не пахнут да? )
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28.11.2020 23:20 Відповісти
Дойче швайн!
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28.11.2020 20:10 Відповісти
Нагадаємо,що буде далі з цим "Лайнопотоком-2" для всієї вже Європи,а не тільки для Німеччини. А буде лише одне ...Тиск у вигідній площині для РФ на всю політику євростран. Слідом за газом по Балтиці підуть....військові кораблі,які будуть охороняти цей трубопровід по верху,по низу і з неба. З початку він буде коштувати копійки,а потім вже по інтересам Мокви або Німеччини,або їх обох. Ну,а ми Йолопи недолугі і голосіянти Задрипані, повинні дякувати нашій вже півторагодичній владі не то ворогів наших інтересів, не то диверсантів на виконанні грандіозного завдання,не то просто...ідіотів безмізкових! Далі без коментврів.
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28.11.2020 20:14 Відповісти
Стандарти. Подвійні стандарти. Кругом подвійні стандарти. Україні можна качати російський газ, німцям - категорично зась, зрада. Весь світ буквально повинен вводити санкції проти расєї, а наш товарообіг з кацапами чомусь постійно зростає. Яке право ми маємо обговорювати когось за порушення правил, якщо самі їх не дотримуємось? Стандарти. Подвійні стандарти. Кругом подвійні стандарти.
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28.11.2020 20:14 Відповісти
Не плачь, цапа 😁
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28.11.2020 20:59 Відповісти
Пусть достраивают, выбрасывают в море деньги - никакого газа в этих трубах не будет..... Санкции "из Ада" убьют расейскую добычу и транспортировку газа.... США своими санкциями парализуют паРашу, введут в состояние комы....Надолго...
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28.11.2020 20:20 Відповісти
все, що тра було знати про Трмпа і Байдена -- в заголовку цієї теми.
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28.11.2020 20:20 Відповісти
Следующий ваш трубопровод вы уложите только от кремлевской параши
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28.11.2020 20:49 Відповісти
Под хорошим планам видать планировали ...
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28.11.2020 20:56 Відповісти
А застраховали ли...?!
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28.11.2020 20:58 Відповісти
Вот вам и байден, при Трампе меркель под лавкой сидела со свим газпромом.
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28.11.2020 21:01 Відповісти
Нет, не сидела. Да и сейчас в Президентах США пока Трамп еще два месяца. Запамятовали?
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28.11.2020 21:06 Відповісти
Это правильно.
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28.11.2020 21:32 Відповісти
в москалів ще багато грошей лишилось.
треба їх всіх на дні моря прикопати
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28.11.2020 22:12 Відповісти
Хреново. Сдается мне, что они его таки достроят(((
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28.11.2020 21:37 Відповісти
Історія повторюється? Колись німці з кремлем намутили на прикінці 30-х минулого сторіччя... До чого це призело ми всі знаємо. Тепер знову з *********** фріци мутять...
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28.11.2020 21:52 Відповісти
Проектная компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство остановленной год назад стройки морской магистрали- фрицовских проэктантов , рашист ужо вооружил индивидуальными надувными лодками ,водолазными костюмами и сварочными аппаратами???
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28.11.2020 22:01 Відповісти
и закончатся в январе 2021... после инаугурации Байдена... Очень быстро.
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28.11.2020 23:18 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВСЕ ЭТИ ПОТОКИ, ХОТЬ ОДИН РАЗ ВЗОРВАТЬ !)
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29.11.2020 08:40 Відповісти
 
 