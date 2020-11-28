Будівництво "Північного потоку-2" в економічних водах Німеччини відновиться в грудні

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG планує відновити будівництво зупиненого рік тому будівництва морської магістралі. Поки повідомляється про плани добудувати невелику ділянку в німецьких водах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо відновити роботи щодо трубопрокладання з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини (ВЕЗ) цього року", - повідомили журналістам у проєктній компанії газопроводу.

За даними сайту радіостанції NDR, роботи поновляться в суботу, 5 грудня.

"Ми назвемо конкретне судно, яке буде використано, пізніше. На цьому етапі план передбачає укладання відрізка в 2,6 км на кожній з гілок газопроводу", - повідомили в Nord Stream 2 AG.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" було зупинено майже рік тому після ухвалення включення до військового бюджету США санкцій щодо суден, які здійснюють морське укладання труб. Після запровадження санкцій швейцарський підрядник Allseas згорнув роботи на проєкті. Як заявили в "Газпромі" (MOEX: GAZP), "проєкт "Північний потік-2", який побудовано вже майже на 94%, буде завершено російською стороною".

"Наступні кроки будуть визначені пізніше", - сказали "Інтерфаксу" в проєктній компанії на запитання про перспективи добудови решти магістралі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. При цьому точної дати закінчення будівництва він не назвав.

Також читайте: Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2"