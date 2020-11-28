РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости Силовики
7 794 14

Две женщины погибли в ДТП в Каменце-Подольском, - полиция

Две женщины погибли в ДТП в Каменце-Подольском, - полиция

Накануне в Каменце-Подольском Хмельницкой области вследствие ДТП погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что 35-летний местный житель за рулем автомобиля Subaru не справился с управлением и допустил переворот машины.

"В результате ДТП две его пассажирки 42 и 35 лет от полученных травм погибли на месте происшествия. Сам водитель и еще одна его пассажирка 37 лет с телесными повреждениями госпитализированы в городскую больницу", - рассказали в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Непристегнутая пассажирка на заднем сидении погибла в ДТП с такси в Киеве. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Водитель задержан - он находится в больничной палате под конвоем.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Работники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.

Также смотрите: На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

ДТП (7671) Каменец-Подольский (76) Нацполиция (16437) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Хмельнитчина (896)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Авария в черте города. Бухой летел с ресторана, в салоне кроме водителя было три женщины, две из них погибли. На закруглении дороги вылетел на тротуар и снес летнюю площадку кофейни. Повезло, что никого на тротуаре не было, так бы еще больше трупов было. Личность водителя установили, бывший ППСник, ехал на машине знакомого https://www.facebook.com/profile.php?id=100016165302007 . Интересно то, что протокол не подписал, от теста на месте отказался, а менты об опьянении молчат. На этом месте не первая авария, но до этого обходилось без жертв. Видео аварии https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
28.11.2020 21:45
+3
Якби їхав 50, то такого не було б...
показать весь комментарий
28.11.2020 21:36
+2
Разметки нет на половине "european" дорог. Так спешили накатать или раскатать ковидные деньги. Завтыкал и ушел в кювет.
показать весь комментарий
28.11.2020 21:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разметки нет на половине "european" дорог. Так спешили накатать или раскатать ковидные деньги. Завтыкал и ушел в кювет.
показать весь комментарий
28.11.2020 21:34 Ответить
Вполне, вполне возможно.
показать весь комментарий
28.11.2020 21:35 Ответить
Якби їхав 50, то такого не було б...
показать весь комментарий
28.11.2020 21:36 Ответить
Я так и ехал в Кирилловку после Мариуполя, чернейший асфальт сливался с землей.
показать весь комментарий
28.11.2020 21:37 Ответить
В камянце нет "кюветов" но есть скользкая брусчатка .... и мало трафика .... водятел просто не справился с тачкой .... результат на фото.
показать весь комментарий
28.11.2020 21:40 Ответить
Там асфальт, просто дорога делает небольшой поворот. Когда скользко, там реально опасно. А тут еще бухой и летел неслабо.
показать весь комментарий
28.11.2020 21:47 Ответить
да и 3 дамы в авто надо же было покуражиться-- типа я не только у постельке могу во сне....
и все у 2 оргазм смертельный двое пока в избирательности...
показать весь комментарий
28.11.2020 21:50 Ответить
Авария в черте города. Бухой летел с ресторана, в салоне кроме водителя было три женщины, две из них погибли. На закруглении дороги вылетел на тротуар и снес летнюю площадку кофейни. Повезло, что никого на тротуаре не было, так бы еще больше трупов было. Личность водителя установили, бывший ППСник, ехал на машине знакомого https://www.facebook.com/profile.php?id=100016165302007 . Интересно то, что протокол не подписал, от теста на месте отказался, а менты об опьянении молчат. На этом месте не первая авария, но до этого обходилось без жертв. Видео аварии https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
28.11.2020 21:45 Ответить
Мда, отсутствие правосудияи безнаказанность.
показать весь комментарий
28.11.2020 21:50 Ответить
ни один день без убийц мусоров не проходят, они скоро всех нас кончат
показать весь комментарий
28.11.2020 21:52 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2020 21:58 Ответить
..интересное видео..= организмы мимо медленно катятся, - и хоть бы хххх...((((
показать весь комментарий
28.11.2020 23:32 Ответить
сами виноваты -нех было к пьяному водиле лезть в тачку...
показать весь комментарий
28.11.2020 21:54 Ответить
 
 