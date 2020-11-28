Две женщины погибли в ДТП в Каменце-Подольском, - полиция
Накануне в Каменце-Подольском Хмельницкой области вследствие ДТП погибли два человека, еще двое были госпитализированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Отмечается, что 35-летний местный житель за рулем автомобиля Subaru не справился с управлением и допустил переворот машины.
"В результате ДТП две его пассажирки 42 и 35 лет от полученных травм погибли на месте происшествия. Сам водитель и еще одна его пассажирка 37 лет с телесными повреждениями госпитализированы в городскую больницу", - рассказали в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Водитель задержан - он находится в больничной палате под конвоем.
В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Работники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.
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