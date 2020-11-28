Дві жінки загинули в ДТП у Кам'янці-Подільському, - поліція
Напередодні в Кам'янці-Подільському Хмельницької області внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще двох було госпіталізовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.
Зазначається, що 35-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Subaru не впорався з керуванням та допустив переворот машини.
"У результаті ДТП двоє його пасажирок 42 та 35 років від травм загинули на місці події. Сам водій та ще одна його пасажирка 37 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до міської лікарні", - розповіли в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Водія затримано - він перебуває в лікарняній палаті під конвоєм.
У межах розслідування призначено низку експертиз. Працівники правоохоронних органів встановлюють всі обставини аварії.
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