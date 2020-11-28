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Новини Силовики
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Дві жінки загинули в ДТП у Кам'янці-Подільському, - поліція

Дві жінки загинули в ДТП у Кам'янці-Подільському, - поліція

Напередодні в Кам'янці-Подільському Хмельницької області внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще двох було госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

Зазначається, що 35-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Subaru не впорався з керуванням та допустив переворот машини.

"У результаті ДТП двоє його пасажирок 42 та 35 років від травм загинули на місці події. Сам водій та ще одна його пасажирка 37 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до міської лікарні", - розповіли в поліції.

Також дивіться: Непристебнута пасажирка на задньому сидінні загинула в ДТП із таксі в Києві. ФОТО

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Водія затримано - він перебуває в лікарняній палаті під конвоєм.

У межах розслідування призначено низку експертиз. Працівники правоохоронних органів встановлюють всі обставини аварії.

Дивіться: На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

ДТП (4465) Кам’янець-Подільський (61) Нацполіція (15142) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+10
Авария в черте города. Бухой летел с ресторана, в салоне кроме водителя было три женщины, две из них погибли. На закруглении дороги вылетел на тротуар и снес летнюю площадку кофейни. Повезло, что никого на тротуаре не было, так бы еще больше трупов было. Личность водителя установили, бывший ППСник, ехал на машине знакомого https://www.facebook.com/profile.php?id=100016165302007 . Интересно то, что протокол не подписал, от теста на месте отказался, а менты об опьянении молчат. На этом месте не первая авария, но до этого обходилось без жертв. Видео аварии https://www.youtube.com/watch?v=***********
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28.11.2020 21:45
+3
Якби їхав 50, то такого не було б...
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28.11.2020 21:36
+2
Разметки нет на половине "european" дорог. Так спешили накатать или раскатать ковидные деньги. Завтыкал и ушел в кювет.
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28.11.2020 21:34
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Разметки нет на половине "european" дорог. Так спешили накатать или раскатать ковидные деньги. Завтыкал и ушел в кювет.
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28.11.2020 21:34 Відповісти
Вполне, вполне возможно.
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28.11.2020 21:35 Відповісти
Якби їхав 50, то такого не було б...
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28.11.2020 21:36 Відповісти
Я так и ехал в Кирилловку после Мариуполя, чернейший асфальт сливался с землей.
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28.11.2020 21:37 Відповісти
В камянце нет "кюветов" но есть скользкая брусчатка .... и мало трафика .... водятел просто не справился с тачкой .... результат на фото.
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28.11.2020 21:40 Відповісти
Там асфальт, просто дорога делает небольшой поворот. Когда скользко, там реально опасно. А тут еще бухой и летел неслабо.
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28.11.2020 21:47 Відповісти
да и 3 дамы в авто надо же было покуражиться-- типа я не только у постельке могу во сне....
и все у 2 оргазм смертельный двое пока в избирательности...
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28.11.2020 21:50 Відповісти
Авария в черте города. Бухой летел с ресторана, в салоне кроме водителя было три женщины, две из них погибли. На закруглении дороги вылетел на тротуар и снес летнюю площадку кофейни. Повезло, что никого на тротуаре не было, так бы еще больше трупов было. Личность водителя установили, бывший ППСник, ехал на машине знакомого https://www.facebook.com/profile.php?id=100016165302007 . Интересно то, что протокол не подписал, от теста на месте отказался, а менты об опьянении молчат. На этом месте не первая авария, но до этого обходилось без жертв. Видео аварии https://www.youtube.com/watch?v=***********
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28.11.2020 21:45 Відповісти
Мда, отсутствие правосудияи безнаказанность.
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28.11.2020 21:50 Відповісти
ни один день без убийц мусоров не проходят, они скоро всех нас кончат
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28.11.2020 21:52 Відповісти
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28.11.2020 21:58 Відповісти
..интересное видео..= организмы мимо медленно катятся, - и хоть бы хххх...((((
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28.11.2020 23:32 Відповісти
сами виноваты -нех было к пьяному водиле лезть в тачку...
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28.11.2020 21:54 Відповісти
 
 