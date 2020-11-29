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Новости Местные выборы-2020
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На выборах мэра Черновцов побеждает Кличук, - экзитполы

На выборах мэра Черновцов побеждает Кличук, - экзитполы

На повторном голосовании на выборах мэра Черновцов, по данным экзитполов, побеждает кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук. Он опережает своего конкурента Виталия Михайлишина (партия "Команда Михайлишина") на 22%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По результатам экзитпола Info Sapiens, проведенного по заказу PGR Consulting Group LLC, по состоянию на 18:30 Кличук набрал 61,1%, его конкурент Виталий Михайлишин - 38,5%.

О победе Кличука также свидетельствуют данные экзитпола Института социологии Маковецкого. Согласно этим данным Кличук набрал 59,1%, Михайлишин - 40,9%.

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Как отмечает издание, Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью. Был депутатом областного совета от фракции "Батькивщина", позже стал сотым номером в списке "Самопомочи" на парламентских выборах. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.

В 2020 он был выдвинут кандидатом в мэры от партии "Единая альтернатива" (перерегистрированная в этом году партия "Союз города и села") и набрал в первом туре 27,29% голосов.

Виталий Михайлишин - депутат Черновицкого горсовета 6 и 7 созыва, председатель фракции "Родной город". В 2010-2014 годах был депутатом Черновицкого городского совета от Партии регионов. Его депутатские полномочия тогда были прекращены по его же заявлению.

Михайлишин трижды баллотировался в парламент и дважды - в мэры города.

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В 2020 году он выдвигался в мэры от своей партии "Команда Михайлишина" (переименована в сентябре 2020, ранее - партия "Добробут"). В первом туре он имел поддержку в 21,33%.

Напомним, 29 ноября в Черновцах прошло повторное голосование на выборах городского головы.

Официальные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования.

Автор: 

местные выборы (2752) мэр (1648) Черновцы (676) экзитпол (212)


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Топ комментарии
+6
Сраный рыг Виталька в пролете
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29.11.2020 20:35
+6
Рыгщатик, если тебе эта новость не интересна то зачем оставлять свой высер
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29.11.2020 20:42
+2
победа водочного короля над скрепнім рігоаналом
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29.11.2020 20:48
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Прямо топ-новина для недільного вечора.)))
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29.11.2020 20:34 Ответить
Рыгщатик, если тебе эта новость не интересна то зачем оставлять свой высер
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29.11.2020 20:42 Ответить
Аби тупим секретарям було що коментувати.
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29.11.2020 20:45 Ответить
П Н Х
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29.11.2020 22:00 Ответить
Сраный рыг Виталька в пролете
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29.11.2020 20:35 Ответить
победа водочного короля над скрепнім рігоаналом
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29.11.2020 20:48 Ответить
На виборах мера Чернівців перемагає... статистична похибка.
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29.11.2020 20:50 Ответить
Всі перефарбовуються на ходу.
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29.11.2020 21:05 Ответить
Звичайна практика гельмінтів-політиканів !!)))
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29.11.2020 22:22 Ответить
от партии "Единая альтернатива" (перерегистрированная в этом году партия "Союз города и села") - "Союз Меча та Орала", "Рога та Копита"...- часи ідуть - нічого не міняеться...
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29.11.2020 21:42 Ответить
ригівський посіпака Михайлішин пролетів, і це добре. Не допомогли роздачі 1000 грн. навіть.
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30.11.2020 09:29 Ответить
Кличук, це якийсь гібрид Клічка та Кравчука? )))
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30.11.2020 10:24 Ответить
 
 