На выборах мэра Черновцов побеждает Кличук, - экзитполы
На повторном голосовании на выборах мэра Черновцов, по данным экзитполов, побеждает кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук. Он опережает своего конкурента Виталия Михайлишина (партия "Команда Михайлишина") на 22%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По результатам экзитпола Info Sapiens, проведенного по заказу PGR Consulting Group LLC, по состоянию на 18:30 Кличук набрал 61,1%, его конкурент Виталий Михайлишин - 38,5%.
О победе Кличука также свидетельствуют данные экзитпола Института социологии Маковецкого. Согласно этим данным Кличук набрал 59,1%, Михайлишин - 40,9%.
Как отмечает издание, Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью. Был депутатом областного совета от фракции "Батькивщина", позже стал сотым номером в списке "Самопомочи" на парламентских выборах. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.
В 2020 он был выдвинут кандидатом в мэры от партии "Единая альтернатива" (перерегистрированная в этом году партия "Союз города и села") и набрал в первом туре 27,29% голосов.
Виталий Михайлишин - депутат Черновицкого горсовета 6 и 7 созыва, председатель фракции "Родной город". В 2010-2014 годах был депутатом Черновицкого городского совета от Партии регионов. Его депутатские полномочия тогда были прекращены по его же заявлению.
Михайлишин трижды баллотировался в парламент и дважды - в мэры города.
В 2020 году он выдвигался в мэры от своей партии "Команда Михайлишина" (переименована в сентябре 2020, ранее - партия "Добробут"). В первом туре он имел поддержку в 21,33%.
Напомним, 29 ноября в Черновцах прошло повторное голосование на выборах городского головы.
Официальные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль