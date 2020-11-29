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Новини Місцеві вибори-2020
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На виборах мера Чернівців перемагає Клічук, - екзитпол

На виборах мера Чернівців перемагає Клічук, - екзитпол

На повторному голосуванні на виборах мера Чернівців, за даними екзитполів, перемагає кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук. Він випереджає свого конкурента Віталія Михайлішина (партія "Команда Михайлішина") на 22%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За результатами екзитполу  Info Sapiens, на замовлення PGR Consulting Group LLC, станом на 18:30 Клічук набрав 61,1%, його конкурент Віталій Михайлішин — 38,5%.

Про перемогу Клічука також свідчать дані екзитполу Інституту соціології Маковецького. Згідно з цими даними, Клічук набрав 59,1%, Михайлішин — 40,9%.

Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції Батьківщина, пізніше став сотим номером у списку Самопомочі на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

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У 2020 він був висунутий кандидатом у мери від партії Єдина альтернатива(перереєстрована цьогоріч партія Союз міста і села) і набрав у першому турі 27,29% голосів.

Віталій Михайлішин — депутат чернівецької міськради 6 і 7 скликання, голова фракції Рідне місто. У 2010−2014 роках був депутатом Чернівецької міської ради від Партії Регіонів. Його депутатські повноваження тоді були припинені за його ж заявою.

Михайлішин тричі балотувався до парламенту та двічі — в мери міста.

У 2020 Михайлішин висувався в мери від своєї партії Команда Михайлішина(перейменована у вересні 2020, раніше — партія Добробут). У першому турі він мав підтримку у 21,33%.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях пройшов другий тур виборів мера.

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Офіційні результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування.

лосования.

Автор: 

місцеві вибори (1366) мер (506) Чернівці (560) екзитпол (96)


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Топ коментарі
+6
Сраный рыг Виталька в пролете
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29.11.2020 20:35
+6
Рыгщатик, если тебе эта новость не интересна то зачем оставлять свой высер
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29.11.2020 20:42
+2
победа водочного короля над скрепнім рігоаналом
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29.11.2020 20:48
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Прямо топ-новина для недільного вечора.)))
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29.11.2020 20:34 Відповісти
Рыгщатик, если тебе эта новость не интересна то зачем оставлять свой высер
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29.11.2020 20:42 Відповісти
Аби тупим секретарям було що коментувати.
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29.11.2020 20:45 Відповісти
П Н Х
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29.11.2020 22:00 Відповісти
Сраный рыг Виталька в пролете
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29.11.2020 20:35 Відповісти
победа водочного короля над скрепнім рігоаналом
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29.11.2020 20:48 Відповісти
На виборах мера Чернівців перемагає... статистична похибка.
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29.11.2020 20:50 Відповісти
Всі перефарбовуються на ходу.
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29.11.2020 21:05 Відповісти
Звичайна практика гельмінтів-політиканів !!)))
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29.11.2020 22:22 Відповісти
от партии "Единая альтернатива" (перерегистрированная в этом году партия "Союз города и села") - "Союз Меча та Орала", "Рога та Копита"...- часи ідуть - нічого не міняеться...
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29.11.2020 21:42 Відповісти
ригівський посіпака Михайлішин пролетів, і це добре. Не допомогли роздачі 1000 грн. навіть.
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30.11.2020 09:29 Відповісти
Кличук, це якийсь гібрид Клічка та Кравчука? )))
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30.11.2020 10:24 Відповісти
 
 