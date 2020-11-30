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Новости Коронавирус и карантин
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"Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет", - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, парламент продолжит работать в случае введения локдауна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Разумков заявил во время брифинга.

"В отличие от кого бы то ни было Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет", - сказал Разумков.

По словам спикера, могут быть изменения в графике работы парламента, в частности, проводиться меньше пленарных заседаний, и они могут будут сокращены, а также депутаты будут работать в онлайн-режиме в комитетах, но "Верховная Рада будет продолжать выполнять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины".

Говоря о возможности введения локдауна в ближайшее время, Разумков отметил, что необходимо быть готовым к этому. При этом он напомнил, что решение о локдауне принимает правительство, но парламент выдвинул жесткое условие, что Кабмин, по крайней мере, за неделю должен предупредить о таком решении.

Также читайте: Рада физически не успеет взяться за бюджет на этой неделе, - Разумков

"Вариант локдауна, к сожалению, отменять не можем, и вероятность его также есть", - добавил спикер.

Он напомнил, что на вероятность введения локдауна влияют показатели заболеваемости, заполнение больными больниц, а также эффективность "карантина выходного дня".

"Если я вам сейчас скажу, что нет - мы не введем локдаун, то это безответственно", - отметил Разумков.

По его словам, все будет зависеть от ситуации, но к локдауну надо быть готовым.

Спикер напомнил, что в парламенте есть ряд законопроектов, касающихся поддержки бизнеса в случае введения локдауна, в том числе три президентских законопроекта, отметив, что на текущей неделе один из законопроектов, касающийся мер при возможном введении локдауна, должен быть принят.

Читайте: Разумков о законопроектах о поддержке бизнеса: рассмотрим на этой неделе, если все фракции согласятся

Автор: 

ВР (29226) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
А шо такое? Зарплата нужна?
а кормильцев ваши ( малый и средний бизнес) по домам?
а налоги с них берёте по полной?
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30.11.2020 14:13
+5
Думаете им легко ? рассматривать в телефонах девочек ? 😀😀
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30.11.2020 14:25
+4
1, школы закрыты уже месяц

2. Рестораны и кафе работают на уличные столики с обогревом и на вынос

3. весь бизнес работает

4. магазины работают все . Просто не впускают внутрь много людей, в супермаркетах соблюдают час СЕНЬОРОВ ( пенсов ) с 9-11 утра

5. все в масках

6. Австрия закрыта до 6 декабря - не могу за творогом съездить
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30.11.2020 14:36
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Правила форума Совет форумчан
А скоро Новый Год .
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30.11.2020 14:11 Ответить
А шо такое? Зарплата нужна?
а кормильцев ваши ( малый и средний бизнес) по домам?
а налоги с них берёте по полной?
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30.11.2020 14:13 Ответить
А як справи у Словакії?
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30.11.2020 14:25 Ответить
1, школы закрыты уже месяц

2. Рестораны и кафе работают на уличные столики с обогревом и на вынос

3. весь бизнес работает

4. магазины работают все . Просто не впускают внутрь много людей, в супермаркетах соблюдают час СЕНЬОРОВ ( пенсов ) с 9-11 утра

5. все в масках

6. Австрия закрыта до 6 декабря - не могу за творогом съездить
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30.11.2020 14:36 Ответить
ой какие пахари ! )))

епт...как в зале работать - все в телефонах или компашками ржут... а тут - прямо стахановцы!!! (чтоб копейку малую не терять? ))))

умилили....
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30.11.2020 14:18 Ответить
Думаете им легко ? рассматривать в телефонах девочек ? 😀😀
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30.11.2020 14:25 Ответить
думаете пришло время выдавать им талоны на молоко? )))
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30.11.2020 14:43 Ответить
Жаль, очень жаль. Хотя хотелосяб чтоб пошла, и, желательно, на три буквы...
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30.11.2020 14:20 Ответить
😀
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30.11.2020 14:26 Ответить
Пашут день и ночь бедняжки.
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30.11.2020 14:24 Ответить
1 день в зраде это 1 тыс долларов на рыло за всякие подголосовки, зак/проэкты.. решалы
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30.11.2020 14:24 Ответить
А где им ещё заработать такие деньги?
в ЕС нужны специалисты . А это болтуны , да ещё и языками НОРМАЛЬНО не владеют

вот и вцепились в стулья зубами ,
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30.11.2020 14:29 Ответить
ЕС нашел в тебе специалистку широчайшего профиля.
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30.11.2020 14:30 Ответить
Да, я конструктор и архитектор

а ты - диванный троль
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30.11.2020 14:32 Ответить
Конструируешь целыми днями и ночами бред на цензоре?
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30.11.2020 14:45 Ответить
Тебе, как НЕВЧЕНОМУ , объясню - пока идут согласования между специалистами , ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОСИДЕТЬ В ИНТРНЕТЕ
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30.11.2020 14:55 Ответить
"Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем." ©️
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30.11.2020 14:27 Ответить
Есть иная интепреттация - " Мы не сеем и не пашем, а валяем "дурака", с колокольни членом машем, разгоняем облака".
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30.11.2020 15:25 Ответить
Дивишся, слухаєш, і розумієш, що навіть на Майдан не хочеться. 73% даунів нікуди не дінуться. Їх ідеал це яник, а як не яник то зе. російська фраза "тільки не Порох" відізвалась в серцях у малоросів та імбіцилів. А тепер росіяни розповідають, який же зе ідіот серед президентів. І вони знають, що наїбали 73%. Шкода...
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30.11.2020 14:28 Ответить
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30.11.2020 14:29 Ответить
Депутатам нарушать законы ...
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30.11.2020 14:33 Ответить
А як же Мальдіви для Зелених безсмертних літак вже заброньований ці жаби викрутяться
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30.11.2020 14:36 Ответить
Коронавірус забрав життя рідних депутата Івано-Франківської районної ради від ВО «Свобода» Миколи Кліща.

Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія »з посиланням на https://www.facebook.com/svoboda.rayon/posts/206563347868522 повідомлення районного осередку «Свободи» у ФБ, чоловік втратив дружину Галину, сина Степана та невістку Маріанну. Сам Микола Кліщ госпіталізований. У депутата залишилися двоє онуків.
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30.11.2020 14:45 Ответить
Щире співчуття, від якої б партії він не був, це сімейна трагедія.
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30.11.2020 15:28 Ответить
Будут самоотверженно гадить и дальше.
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30.11.2020 14:38 Ответить
Ага, они пойдут на каникулы, месяца на два-три, как всегда.
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30.11.2020 14:55 Ответить
"Здулися" вже ті депутати як і "рожеві свинки", хоч працюй хоч не працюй.
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30.11.2020 15:20 Ответить
Куда же мы без Розумкова и его шоблы!
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30.11.2020 15:32 Ответить
Зебанаты из Рады - уйдите на пожизненный карантин.
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30.11.2020 16:15 Ответить
То тоді верховна рада піде на *** разом з зеленою потворою
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30.11.2020 16:30 Ответить
А надо отправить их на карантин. 14 заболевших. Заразу распространяют. Как классы в школах
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30.11.2020 16:46 Ответить
Рівніші за всіх рівних.
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30.11.2020 22:31 Ответить
 
 