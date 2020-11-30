"Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет", - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, парламент продолжит работать в случае введения локдауна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Разумков заявил во время брифинга.

"В отличие от кого бы то ни было Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет", - сказал Разумков.

По словам спикера, могут быть изменения в графике работы парламента, в частности, проводиться меньше пленарных заседаний, и они могут будут сокращены, а также депутаты будут работать в онлайн-режиме в комитетах, но "Верховная Рада будет продолжать выполнять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины".

Говоря о возможности введения локдауна в ближайшее время, Разумков отметил, что необходимо быть готовым к этому. При этом он напомнил, что решение о локдауне принимает правительство, но парламент выдвинул жесткое условие, что Кабмин, по крайней мере, за неделю должен предупредить о таком решении.

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"Вариант локдауна, к сожалению, отменять не можем, и вероятность его также есть", - добавил спикер.

Он напомнил, что на вероятность введения локдауна влияют показатели заболеваемости, заполнение больными больниц, а также эффективность "карантина выходного дня".

"Если я вам сейчас скажу, что нет - мы не введем локдаун, то это безответственно", - отметил Разумков.

По его словам, все будет зависеть от ситуации, но к локдауну надо быть готовым.

Спикер напомнил, что в парламенте есть ряд законопроектов, касающихся поддержки бизнеса в случае введения локдауна, в том числе три президентских законопроекта, отметив, что на текущей неделе один из законопроектов, касающийся мер при возможном введении локдауна, должен быть принят.

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