"Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде", - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що парламент продовжить працювати в разі запровадження локдауну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Разумков заявив під час брифінгу.

"На відміну від будь-кого Верховна Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде", - сказав Разумков.

За словами спікера, можуть бути зміни в графіку роботи парламенту, зокрема проводитиметься менше пленарних засідань, і вони можуть бути скорочені, а також депутати працюватимуть в онлайн-режимі в комітетах, але "Верховна Рада буде продовжувати виконувати свої функції, які передбачені Конституцією України".

Говорячи про можливість запровадження локдауну найближчим часом, Разумков зазначив, що необхідно бути готовим до цього. При цьому він нагадав, що рішення про локдаун ухвалює уряд, але парламент висунув жорстку умову, що Кабмін принаймні за тиждень має попередити про таке рішення.

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"Варіант локдауну, на жаль, скасовувати не можемо, і вірогідність його також є", - додав спікер.

Він нагадав, що на ймовірність запровадження локдауну впливають показники захворюваності, заповнення хворими лікарень, а також ефективність "карантину вихідного дня".

"Якщо я вам зараз скажу, що ні - ми не запровадимо локдаун, то це безвідповідально", - зазначив Разумков.

За його словами, все залежатиме від ситуації, але до локдауну треба бути готовим.

Спікер нагадав, що в парламенті є низка законопроєктів, які стосуються підтримки бізнесу у випадку запровадження локдауну, зокрема три президентські законопроєкти, і зазначив, що на поточному тижні один із законопроєктів, який стосується заходів у разі можливого запровадження локдауну, має бути ухвалений.

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