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Новини Коронавірус і карантин
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"Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде", - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що парламент продовжить працювати в разі запровадження локдауну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Разумков заявив під час брифінгу.

"На відміну від будь-кого Верховна Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде", - сказав Разумков.

За словами спікера, можуть бути зміни в графіку роботи парламенту, зокрема проводитиметься менше пленарних засідань, і вони можуть бути скорочені, а також депутати працюватимуть в онлайн-режимі в комітетах, але "Верховна Рада буде продовжувати виконувати свої функції, які передбачені Конституцією України".

Говорячи про можливість запровадження локдауну найближчим часом, Разумков зазначив, що необхідно бути готовим до цього. При цьому він нагадав, що рішення про локдаун ухвалює уряд, але парламент висунув жорстку умову, що Кабмін принаймні за тиждень має попередити про таке рішення.

Також читайте: Рада фізично не встигне взятися за бюджет на цьому тижні, - Разумков

"Варіант локдауну, на жаль, скасовувати не можемо, і вірогідність його також є", - додав спікер.

Він нагадав, що на ймовірність запровадження локдауну впливають показники захворюваності, заповнення хворими лікарень, а також ефективність "карантину вихідного дня".

"Якщо я вам зараз скажу, що ні - ми не запровадимо локдаун, то це безвідповідально", - зазначив Разумков.

За його словами, все залежатиме від ситуації, але до локдауну треба бути готовим.

Спікер нагадав, що в парламенті є низка законопроєктів, які стосуються підтримки бізнесу у випадку запровадження локдауну, зокрема три президентські законопроєкти, і зазначив, що на поточному тижні один із законопроєктів, який стосується заходів у разі можливого запровадження локдауну, має бути ухвалений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков щодо законопроєктів про підтримку бізнесу: розглянемо цього тижня, якщо всі фракції погодяться

Автор: 

ВР (14940) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
А шо такое? Зарплата нужна?
а кормильцев ваши ( малый и средний бизнес) по домам?
а налоги с них берёте по полной?
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30.11.2020 14:13
+5
Думаете им легко ? рассматривать в телефонах девочек ? 😀😀
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30.11.2020 14:25
+4
1, школы закрыты уже месяц

2. Рестораны и кафе работают на уличные столики с обогревом и на вынос

3. весь бизнес работает

4. магазины работают все . Просто не впускают внутрь много людей, в супермаркетах соблюдают час СЕНЬОРОВ ( пенсов ) с 9-11 утра

5. все в масках

6. Австрия закрыта до 6 декабря - не могу за творогом съездить
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30.11.2020 14:36
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А скоро Новый Год .
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30.11.2020 14:11 Відповісти
А шо такое? Зарплата нужна?
а кормильцев ваши ( малый и средний бизнес) по домам?
а налоги с них берёте по полной?
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30.11.2020 14:13 Відповісти
А як справи у Словакії?
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30.11.2020 14:25 Відповісти
1, школы закрыты уже месяц

2. Рестораны и кафе работают на уличные столики с обогревом и на вынос

3. весь бизнес работает

4. магазины работают все . Просто не впускают внутрь много людей, в супермаркетах соблюдают час СЕНЬОРОВ ( пенсов ) с 9-11 утра

5. все в масках

6. Австрия закрыта до 6 декабря - не могу за творогом съездить
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30.11.2020 14:36 Відповісти
ой какие пахари ! )))

епт...как в зале работать - все в телефонах или компашками ржут... а тут - прямо стахановцы!!! (чтоб копейку малую не терять? ))))

умилили....
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30.11.2020 14:18 Відповісти
Думаете им легко ? рассматривать в телефонах девочек ? 😀😀
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30.11.2020 14:25 Відповісти
думаете пришло время выдавать им талоны на молоко? )))
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30.11.2020 14:43 Відповісти
Жаль, очень жаль. Хотя хотелосяб чтоб пошла, и, желательно, на три буквы...
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30.11.2020 14:20 Відповісти
😀
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30.11.2020 14:26 Відповісти
Пашут день и ночь бедняжки.
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30.11.2020 14:24 Відповісти
1 день в зраде это 1 тыс долларов на рыло за всякие подголосовки, зак/проэкты.. решалы
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30.11.2020 14:24 Відповісти
А где им ещё заработать такие деньги?
в ЕС нужны специалисты . А это болтуны , да ещё и языками НОРМАЛЬНО не владеют

вот и вцепились в стулья зубами ,
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30.11.2020 14:29 Відповісти
ЕС нашел в тебе специалистку широчайшего профиля.
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30.11.2020 14:30 Відповісти
Да, я конструктор и архитектор

а ты - диванный троль
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30.11.2020 14:32 Відповісти
Конструируешь целыми днями и ночами бред на цензоре?
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30.11.2020 14:45 Відповісти
Тебе, как НЕВЧЕНОМУ , объясню - пока идут согласования между специалистами , ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОСИДЕТЬ В ИНТРНЕТЕ
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30.11.2020 14:55 Відповісти
"Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем." ©️
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30.11.2020 14:27 Відповісти
Есть иная интепреттация - " Мы не сеем и не пашем, а валяем "дурака", с колокольни членом машем, разгоняем облака".
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30.11.2020 15:25 Відповісти
Дивишся, слухаєш, і розумієш, що навіть на Майдан не хочеться. 73% даунів нікуди не дінуться. Їх ідеал це яник, а як не яник то зе. російська фраза "тільки не Порох" відізвалась в серцях у малоросів та імбіцилів. А тепер росіяни розповідають, який же зе ідіот серед президентів. І вони знають, що наїбали 73%. Шкода...
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30.11.2020 14:28 Відповісти
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30.11.2020 14:29 Відповісти
Депутатам нарушать законы ...
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30.11.2020 14:33 Відповісти
А як же Мальдіви для Зелених безсмертних літак вже заброньований ці жаби викрутяться
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30.11.2020 14:36 Відповісти
Коронавірус забрав життя рідних депутата Івано-Франківської районної ради від ВО «Свобода» Миколи Кліща.

Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія »з посиланням на https://www.facebook.com/svoboda.rayon/posts/206563347868522 повідомлення районного осередку «Свободи» у ФБ, чоловік втратив дружину Галину, сина Степана та невістку Маріанну. Сам Микола Кліщ госпіталізований. У депутата залишилися двоє онуків.
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30.11.2020 14:45 Відповісти
Щире співчуття, від якої б партії він не був, це сімейна трагедія.
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30.11.2020 15:28 Відповісти
Будут самоотверженно гадить и дальше.
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30.11.2020 14:38 Відповісти
Ага, они пойдут на каникулы, месяца на два-три, как всегда.
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30.11.2020 14:55 Відповісти
"Здулися" вже ті депутати як і "рожеві свинки", хоч працюй хоч не працюй.
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30.11.2020 15:20 Відповісти
Куда же мы без Розумкова и его шоблы!
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30.11.2020 15:32 Відповісти
Зебанаты из Рады - уйдите на пожизненный карантин.
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30.11.2020 16:15 Відповісти
То тоді верховна рада піде на *** разом з зеленою потворою
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30.11.2020 16:30 Відповісти
А надо отправить их на карантин. 14 заболевших. Заразу распространяют. Как классы в школах
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30.11.2020 16:46 Відповісти
Рівніші за всіх рівних.
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30.11.2020 22:31 Відповісти
 
 