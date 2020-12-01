Стране нужен трехнедельный локдаун, - Степанов о борьбе с пандемией
Украине необходим трехнедельный локдаун. Это поможет сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом до февраля.
Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что ситуацию с заболеваемостью ухудшает обострение по гриппу.
"Нам необходим локдаун, который нам нужен - нам нужен трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", - сказал Степанов.
Ранее у президента заявили, что в Украине сохраняется возможность введения полного локдауна для борьбы с распространением коронавируса, однако конкретной даты усиления карантина нет.
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Пусть чиновники и депутаты откажутся от 3 месячной зарплаты . А то бизнес закрывают, налоги не отменяют, и тратят сами налево и направо на свои забаганки
Кроме богатых дядечек , чьи авто Вас раздражают, в Украине есть просеве работники сферы обслуживания. Они имеют семьи
Потому закрывать надо с умом . У нас например все работает в Словакии и никто ничего не закрывает сейчас . Но вход в магазины ограничен количеством, рестораны работают только на открытых площадках- везде варят глинтвейн
А про интеллектуальную чистоту рекомендую https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
Может до Вас дойдёт
А то показуєте себе умними, чим більше іноземних слів у промові тим "розумніший"!
Треба повний карантин, то вводьте нехрін локДАУНОМ займатись!
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Когда все специалисты в один голос предупреждали, что карантин выходного дня ничем не поможет, только нанесёт убытки бизнесу, Зеленский неделю назад уже поспешил заявить, что карантин выходного дня уже даёт результат.
Об этом https://www.facebook.com/leros.geo напомнил накануне вечером в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Причем, результат видел только Зеленский в тёплой ванне своей президентской дачи.
Что ж, они такие, чемпионы по коронавирусу.
Сегодня министр охраны здоровья констатировал ошибочность своей бредовой идеи.
- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.html Карантин выходного дня потерпел полное фиаско
Идиоты продолжают испытывать свои недалёкие идеи, добивая экономику страны.
Скоро придумают носить шапку из фольги от коронавируса, которые привезёт за миллиарды Эпицентр из Китая.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B1?__eep__=6&__cft__[0]=AZUE-kRTE2WmqmRQlamr32M6zHjYdRAf9b1IdwQy30GrZ3luUwt0xCIINcT1IgOa2TQkKkNWKitLcYHSMEHczJG0b4xyI21wmjatyPOJXPxUXfM63Qwvm6xpyayiA99AwVM&__tn__=*NK-R #************** @ли
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Гео Лерос разместил два скриншота:
Это позволит:
- Усугубить ситуацию с хроническими заболеваниями.
- Увеличить смертность не от коронавируса.