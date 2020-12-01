Стране нужен трехнедельный локдаун, - Степанов о борьбе с пандемией

Украине необходим трехнедельный локдаун. Это поможет сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом до февраля.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситуацию с заболеваемостью ухудшает обострение по гриппу.

"Нам необходим локдаун, который нам нужен - нам нужен трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", - сказал Степанов.

Ранее у президента заявили, что в Украине сохраняется возможность введения полного локдауна для борьбы с распространением коронавируса, однако конкретной даты усиления карантина нет.

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