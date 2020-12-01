Країні потрібен тритижневий локдаун, - Степанов про боротьбу з пандемією

Україні необхідний тритижневий локдаун. Це допоможе збалансувати зростання захворюваності на коронавірус до лютого.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ситуацію із захворюваністю погіршує загострення грипу.

"Нам необхідний локдаун, який нам потрібен - нам потрібен тритижневий локдаун, тому що, крім ситуації з ковідом, яка у нас є, у нас є сезонні загострення з грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", - сказав Степанов.

Раніше у президента заявили, що в Україні зберігається можливість запровадження повного локдауну для боротьби з поширенням коронавірусу, однак конкретної дати посилення карантину немає.

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