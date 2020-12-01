Країні потрібен тритижневий локдаун, - Степанов про боротьбу з пандемією
Україні необхідний тритижневий локдаун. Це допоможе збалансувати зростання захворюваності на коронавірус до лютого.
Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що ситуацію із захворюваністю погіршує загострення грипу.
"Нам необхідний локдаун, який нам потрібен - нам потрібен тритижневий локдаун, тому що, крім ситуації з ковідом, яка у нас є, у нас є сезонні загострення з грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", - сказав Степанов.
Раніше у президента заявили, що в Україні зберігається можливість запровадження повного локдауну для боротьби з поширенням коронавірусу, однак конкретної дати посилення карантину немає.
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Пусть чиновники и депутаты откажутся от 3 месячной зарплаты . А то бизнес закрывают, налоги не отменяют, и тратят сами налево и направо на свои забаганки
Кроме богатых дядечек , чьи авто Вас раздражают, в Украине есть просеве работники сферы обслуживания. Они имеют семьи
Потому закрывать надо с умом . У нас например все работает в Словакии и никто ничего не закрывает сейчас . Но вход в магазины ограничен количеством, рестораны работают только на открытых площадках- везде варят глинтвейн
А про интеллектуальную чистоту рекомендую https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
Может до Вас дойдёт
А то показуєте себе умними, чим більше іноземних слів у промові тим "розумніший"!
Треба повний карантин, то вводьте нехрін локДАУНОМ займатись!
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Когда все специалисты в один голос предупреждали, что карантин выходного дня ничем не поможет, только нанесёт убытки бизнесу, Зеленский неделю назад уже поспешил заявить, что карантин выходного дня уже даёт результат.
Об этом https://www.facebook.com/leros.geo напомнил накануне вечером в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Причем, результат видел только Зеленский в тёплой ванне своей президентской дачи.
Что ж, они такие, чемпионы по коронавирусу.
Сегодня министр охраны здоровья констатировал ошибочность своей бредовой идеи.
- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.html Карантин выходного дня потерпел полное фиаско
Идиоты продолжают испытывать свои недалёкие идеи, добивая экономику страны.
Скоро придумают носить шапку из фольги от коронавируса, которые привезёт за миллиарды Эпицентр из Китая.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B1?__eep__=6&__cft__[0]=AZUE-kRTE2WmqmRQlamr32M6zHjYdRAf9b1IdwQy30GrZ3luUwt0xCIINcT1IgOa2TQkKkNWKitLcYHSMEHczJG0b4xyI21wmjatyPOJXPxUXfM63Qwvm6xpyayiA99AwVM&__tn__=*NK-R #************** @ли
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Гео Лерос разместил два скриншота:
Это позволит:
- Усугубить ситуацию с хроническими заболеваниями.
- Увеличить смертность не от коронавируса.