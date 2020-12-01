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Новини Коронавірус і карантин
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Країні потрібен тритижневий локдаун, - Степанов про боротьбу з пандемією

Країні потрібен тритижневий локдаун, - Степанов про боротьбу з пандемією

Україні необхідний тритижневий локдаун. Це допоможе збалансувати зростання захворюваності на коронавірус до лютого.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ситуацію із захворюваністю погіршує загострення грипу.

"Нам необхідний локдаун, який нам потрібен - нам потрібен тритижневий локдаун, тому що, крім ситуації з ковідом, яка у нас є, у нас є сезонні загострення з грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", - сказав Степанов.

Раніше у президента заявили, що в Україні зберігається можливість запровадження повного локдауну для боротьби з поширенням коронавірусу, однак конкретної дати посилення карантину немає.

Також читайте: Посилювати карантин треба вже сьогодні, щоб була можливість трохи послабити на Новий рік, - керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ Славуцький

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+16
Только после Вас
Пусть чиновники и депутаты откажутся от 3 месячной зарплаты . А то бизнес закрывают, налоги не отменяют, и тратят сами налево и направо на свои забаганки
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01.12.2020 01:38
+10
Темпы роста "вирусняка" это одно, а общая смертность в стране - это другое. Открывай, сайт гос. статистики и читай - смертность с января по сентябрь на десять тысяч меньше, чем в прошлом году. Тебе коронавирус выжрал остатки мозга.
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01.12.2020 02:18
+7
Да пожалуйста, можно и четырех недельный, но под персональную ответственность каждого должностного лица, и в первую очередь Степанова, Зеленского, Ляшка, ВР, Авакова. Вы вводите карантин, но отвечаете за его результат - то есть за то, что после истечения срока локдауна ВСЁ закончится навсегда и мы вернемся к нормальной жизни - ни тебе масок, ни тебе, дистанцирования, ни тебе карантинов и прочих упражнений в ограничении прав и свобод граждан. И всё это под персональную ответственность каждого. А если нет - то все в отставку и под уголовное преследование. Потому что вгонять раз за разом всю страну в локдауны - это криминал.
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01.12.2020 01:52
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Только после Вас
Пусть чиновники и депутаты откажутся от 3 месячной зарплаты . А то бизнес закрывают, налоги не отменяют, и тратят сами налево и направо на свои забаганки
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01.12.2020 01:38 Відповісти
трехнедельный!!! Читать научись а потом умничай. Ничего с вами не случится, не последний кусок доедаете. Прибедняютсяони, прямо мыши церковные, а от дорогих машин не пройти не проехать, и рестораны не пустуют и курорты, и ночные клубы,...на это деньги у вас есть, почему- то.
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01.12.2020 10:43 Відповісти
Вы интеллектуально чисты 😀😀😀
Кроме богатых дядечек , чьи авто Вас раздражают, в Украине есть просеве работники сферы обслуживания. Они имеют семьи
Потому закрывать надо с умом . У нас например все работает в Словакии и никто ничего не закрывает сейчас . Но вход в магазины ограничен количеством, рестораны работают только на открытых площадках- везде варят глинтвейн
А про интеллектуальную чистоту рекомендую https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
Может до Вас дойдёт
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01.12.2020 11:13 Відповісти
Ща, с разбега. Им пох, в отличии от предпринимателей. ЗП всё одно капает. А вот всяким ФОПам мало того, что остаются без заработка, так ещё аренду, коммуналку и т.п. нужно платить. Но верх цинизма это налоги, их нужно не просто платить, а в срок, иначе немалый штраф.
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01.12.2020 14:02 Відповісти
Да пожалуйста, можно и четырех недельный, но под персональную ответственность каждого должностного лица, и в первую очередь Степанова, Зеленского, Ляшка, ВР, Авакова. Вы вводите карантин, но отвечаете за его результат - то есть за то, что после истечения срока локдауна ВСЁ закончится навсегда и мы вернемся к нормальной жизни - ни тебе масок, ни тебе, дистанцирования, ни тебе карантинов и прочих упражнений в ограничении прав и свобод граждан. И всё это под персональную ответственность каждого. А если нет - то все в отставку и под уголовное преследование. Потому что вгонять раз за разом всю страну в локдауны - это криминал.
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01.12.2020 01:52 Відповісти
Дешевше буде закрити одного міністра, аніж всю країну. Є такі місця, де люди з довгим м'яким язиком ходять у великій пошані.
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01.12.2020 13:32 Відповісти
нет, это не поможет. При нынешней системе это бесполезно. За полгода не уметь организовать систему защиты? Великолепно. Тоска
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01.12.2020 01:56 Відповісти
Система защиты от вируса? Ух ты, а такое разве бывает?
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01.12.2020 02:01 Відповісти
да Бондаренко, любая система обладает самосохранением. Но Украина нет, увы(
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01.12.2020 02:12 Відповісти
Ни о чем. Пишите умно и по делу.
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01.12.2020 02:16 Відповісти
Эпидемия. Полный провал. Всем понятно, что Кабинет министров и министерство здравоохранения не контролируют ситуацию и реагируют ситуативно. Четкой стратегии нет. Программы преодоления эпидемии нет. Денег нет. Правительство просто ждет "выгорания эпидемического материала". Ориентировочно - около 100 тысяч умерших. Добавить нечего. (с)
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01.12.2020 01:56 Відповісти
Хорош врать. Смертность в этом году ниже, чем в прошлом, интересуйся официальной статистикой.
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01.12.2020 01:57 Відповісти
хм.. да и темпы роста вирусняка сейчас значительно ниже чем в прошлом году.. пздц ты дятел
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01.12.2020 02:02 Відповісти
Темпы роста "вирусняка" это одно, а общая смертность в стране - это другое. Открывай, сайт гос. статистики и читай - смертность с января по сентябрь на десять тысяч меньше, чем в прошлом году. Тебе коронавирус выжрал остатки мозга.
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01.12.2020 02:18 Відповісти
Бондаренко, не богохульствуй. Ты невежда
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01.12.2020 02:31 Відповісти
Не смеши, деревня. Лучше возьми и почитай статистику.
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01.12.2020 02:33 Відповісти
село, твои данные засунь себе в гузно, вкурил селюк?
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01.12.2020 02:44 Відповісти
Стране нужен трехнедельный локдаун, - Степанов о борьбе с пандемией - Цензор.НЕТ 3423
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01.12.2020 02:36 Відповісти
загальний приріст скорочення населення та природній приріст скорочення в 2020 вищий.
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01.12.2020 08:06 Відповісти
Країні потрібен тритижневий локдаун, - Степанов про боротьбу з пандемією - Цензор.НЕТ 5973
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01.12.2020 08:47 Відповісти
Неубедительно. Численность населения, понимаешь, другая...
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01.12.2020 10:28 Відповісти
Утешь етим своим вьісером родственников тех, кому не повезло попасть в твою статистику и они таки умерли не смотря на твои испражнения от КОВИДа из-за поеступной халатности властей.
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01.12.2020 08:10 Відповісти
Елегантний коронавірус Аристократична ізоляція Елітний антисептик Бездоганний апокаліпсис Інтелектуальний локдаун Феєричні виняткові довбо@оби Досконалий Ииздець Всьо
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01.12.2020 02:37 Відповісти
Державі потрібний закон про смертну кару чиновникам типу степашки.
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01.12.2020 02:41 Відповісти
мне ткажется что дауну степашке нужен локдаун в челюсть с обоих сторон.
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01.12.2020 02:45 Відповісти
стране нужен ...новый президент
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01.12.2020 02:47 Відповісти
Ага... Петя шоколадом всех вылечит..
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01.12.2020 05:15 Відповісти
нет но у грамотных людей как ни странно есть в запасе логические решения .... но тупорылой шаурме канечно же Петя виноват а не их скудоумие ....правда JustDolt ?
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01.12.2020 11:39 Відповісти
Степанов,денег дай.
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01.12.2020 02:53 Відповісти
Трехнедельный локдаун вы будете продлевать до мая. Весной проходили, помним. А потом все бабки слямзили и по карманам растащили. Теперь вам опять локдаун подавай. За это время только Эпицентр мышцы нарастит, остальные загнутся.
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01.12.2020 02:57 Відповісти
тов стас вам зсчитано за борьбу с "барыгой" и "доктор смерть" - вас будет лечить сам доктор комаровский в исполнении армянина из 95 квартала асфальтом
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01.12.2020 05:31 Відповісти
Ваши слова, да Богу в уши.
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01.12.2020 05:37 Відповісти
Пока не доснимает ТОВ "Квартал 95" новогоднюю программу для дебилов, и не пройдетв Дворце Украина 22 декабря их концерт для людей низкого качества, как сказала тетя Третьякова, ни какого карантина не будет. Бизнес президента не должен потерять ни копейки. Бизнес президента это святое для президента.
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01.12.2020 05:35 Відповісти
Степанов ввел карантин выходного дня. Теперь признал что толку от него нет. А сейчас этот же человек рассказывает что нас спасет трёх недельный локдаун. Из всех его действий понятно только то, что он сам ни черта не знает и действует наобум.
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01.12.2020 06:23 Відповісти
А українського відповідника слову локдаун в українській мові немає, Степанов???
А то показуєте себе умними, чим більше іноземних слів у промові тим "розумніший"!
Треба повний карантин, то вводьте нехрін локДАУНОМ займатись!
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01.12.2020 06:34 Відповісти
Ковидло надуманное бессимтомное заболевание. Иными словами - ничто, плод вашего воображения, фантазий и мирового шумка. Слава интернету, люди тупеют
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01.12.2020 07:07 Відповісти
он может и бессимптомное но влияет на организм и лёгкие а вот вызвано оно скорее всего общим отравлением воздуха и атмосферы во всём мире но кто ж об этом скажет...
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01.12.2020 09:12 Відповісти
возможно влияние химтрейлов но конечно во всём проще обвинить летучую мышь
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01.12.2020 09:13 Відповісти
извините,слово "заболевание" есть сарказм, люди верят в "ничто"
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01.12.2020 09:42 Відповісти
пойди в больницу - и поверишь .... боже какие вы тупые.
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01.12.2020 11:40 Відповісти
да, знаю, что люди тупые, ходят или ходили без шапок, легко одеты, зато намордники натянули, цепляют простуды и воспаления, потом ноют,. А вот степанов с гундосым и ещё 100 рыл перенесли без больнички как-то
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01.12.2020 11:55 Відповісти
Країні треба відправляти в нокдаун зелених покидьків.Захитали вже.
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01.12.2020 07:46 Відповісти
Хорошо об этом говорить чиновникам на зарплате, которую даже если снижают, то идёт гвалт на всю страну. Конечно, можно и дома посидеть на праздники за чужой счёт. Или не дома.
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01.12.2020 08:01 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 08:50 Відповісти
Особенно действенным будет запрет 65-ти летним посещать банки в полночь...😃
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01.12.2020 09:08 Відповісти
Чучело, ты хоть методичку поменяй, а то уже достало твои сочинения в разных темах и под разными никами читать.
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01.12.2020 11:06 Відповісти
Зе-идиоты испытывают свои бредовые идеи на народе, добивая экономику страны - нардеп Декабрь 1, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b4.html#respond Комментарии: 0

Когда все специалисты в один голос предупреждали, что карантин выходного дня ничем не поможет, только нанесёт убытки бизнесу, Зеленский неделю назад уже поспешил заявить, что карантин выходного дня уже даёт результат.

Країні потрібен тритижневий локдаун, - Степанов про боротьбу з пандемією - Цензор.НЕТ 3904

Об этом https://www.facebook.com/leros.geo напомнил накануне вечером в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Причем, результат видел только Зеленский в тёплой ванне своей президентской дачи.
Что ж, они такие, чемпионы по коронавирусу.
Сегодня министр охраны здоровья констатировал ошибочность своей бредовой идеи.
- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.html Карантин выходного дня потерпел полное фиаско
Идиоты продолжают испытывать свои недалёкие идеи, добивая экономику страны.
Скоро придумают носить шапку из фольги от коронавируса, которые привезёт за миллиарды Эпицентр из Китая.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B1?__eep__=6&__cft__[0]=AZUE-kRTE2WmqmRQlamr32M6zHjYdRAf9b1IdwQy30GrZ3luUwt0xCIINcT1IgOa2TQkKkNWKitLcYHSMEHczJG0b4xyI21wmjatyPOJXPxUXfM63Qwvm6xpyayiA99AwVM&__tn__=*NK-R #************** @ли
***
Гео Лерос разместил два скриншота:
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01.12.2020 09:04 Відповісти
Сначала трёхнедельный локдаун а потом трёхлетний
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01.12.2020 09:09 Відповісти
И трёхлинейка не помешала б.
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01.12.2020 09:56 Відповісти
Можна було б посидіти, "патєрпєть" тощо - якби ж знати, що ці клоуни зможуть надалі організувати безпеку! А то буде як весною - відоск про літак з Уханю, черги на кордоні через закриття, а потім - тисячі безконтрольних приїхавших у державу...
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01.12.2020 09:10 Відповісти
Стране нужен трехнедельный локдаун

Это позволит:
- Усугубить ситуацию с хроническими заболеваниями.
- Увеличить смертность не от коронавируса.
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01.12.2020 09:11 Відповісти
Стране не нужен сеющий панику Степанов.
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01.12.2020 09:20 Відповісти
Підтримую, причому подвійний: з 07.12.2020 по 23.12.2020 перший і другий з 18.01.2021 по 31.01.2021
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01.12.2020 18:35 Відповісти
 
 