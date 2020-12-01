С сегодняшнего дня в Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия
С 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.
Согласно закону, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривни. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.
Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;
- трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;
- лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.
Напомним, согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.
Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.
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https://censor.net/ru/news/3234141/redaktsiya_tsenzornet_vremenno_vozvraschaet_staruyu_versiyu_sayita
Или считаеш,что тебе,любимому ВСЕГДА МАЛО ПЛАТЯТ!?
Заработай 3.000.000.000€,и получиш премию себе и маме в 3.000.000€!
Или откажешся,потому,что твоего соседа жаба,как тебя,сейчас задавит?
Впрочем,о чем это я?! Таких,как Orlov,жаба давит всегда,они могут ТОЛЬКО получать,а не ЗАРАБАТЫВАТЬ!
Зато не барыга, а главЗЕбил! Выбрал ЛОХторат главЗЕбила!
https://economy.24tv.ua/ru/minimalnaja_pensija_2018_ukraina_vyrastet_kogda_i_na_skolko_virastet_pensija_n982389
Когда поднимали на 0.25%?!!!!
Мечты сбываються!
" Казалось нам піzдєць. Оказалось не казалось"
Как один член кабинета Азирова выступал по тв!
- на сколько планируете поднять минималку?
- в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
- это НА сколько?
- ну, на 4гр во II кватале,еще в lll и lV кв. Итого В ЧЕТЫРЕ РАЗА за год!
І $ одразу впав з 4гр до 12гр. От - то була перемога!
"Пусть те, кто определял прожиточный минимум 2027 гривен - жил сам и его семья на эти деньги".
То что минимальная пенсия ниже прожиточного минимума это так задумано? Чтобы поскорее повымирали пенсионеры?
Теперь перевели народ на кунжут.
Прожиточный минимум ниже коммунальных платежей!
Родиться в Своей стране, всю жизнь пропахать на благо Отчизны, выйти на пенсию, чтобы с голоду сдохнуть?!
Дожить до "Заслуженного отдыха" и удавиться, чтобы не мучаться?!
КАК?!....
Дякую, "Рідна ненько"! Я кохаю тебе, країно моя, але, не дай Бог з такою твоєю любов'ю дожити до пенсії...(((
Геноцид сьогодення...((
если депутатка кричит
как я могу прожить на 37тыс. грн в месяц
коболеву добавили немножко 1,5 млн. в месяц
как они ,,бедные ,, живут ???
Сегодня ты живёшь так, как проголосовал вчера!
Сьогодні ти живеш так, як проголосував вчора!
Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]