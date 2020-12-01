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С сегодняшнего дня в Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

С сегодняшнего дня в Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

С 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Согласно закону, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривни. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;
  • лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за "дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021". ДОКУМЕНТ

Напомним, согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

бюджет (4833) пенсия (2159) прожиточный минимум (181)


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Топ комментарии
+30
Сміятись, чи плакати?
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01.12.2020 08:21
+21
Аж на 57 гр. вырос! Ну, теперь попануем!
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01.12.2020 08:30
+20
Я полдня голову ломал, что у меня с операй на Андроиде. Дизайн новый - шлак полный.
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01.12.2020 09:08
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Правила форума Совет форумчан
Сміятись, чи плакати?
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01.12.2020 08:21 Ответить
Сміх через сльози.
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01.12.2020 09:14 Ответить
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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01.12.2020 11:01 Ответить
"Нам хліба не треба - роботу давай, нам сонця не треба - нас партія гріє"! - лозунг при совку.
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01.12.2020 12:49 Ответить
Невже Цензор повернув старий дизайн сторінки?
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01.12.2020 08:23 Ответить
таки так
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01.12.2020 08:25 Ответить
Тимчасово.
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01.12.2020 08:25 Ответить
Я полдня голову ломал, что у меня с операй на Андроиде. Дизайн новый - шлак полный.
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01.12.2020 09:08 Ответить
Шлак - не то слово. Гуанище редкое. Отборное.
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02.12.2020 03:23 Ответить
https://censor.net/ru/news/3234141/redaktsiya_tsenzornet_vremenno_vozvraschaet_staruyu_versiyu_sayita
https://censor.net/ru/news/3234141/redaktsiya_tsenzornet_vremenno_vozvraschaet_staruyu_versiyu_sayita
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01.12.2020 08:28 Ответить
Уволить и нанять толковых ...
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01.12.2020 09:15 Ответить
Не поможет. Вероятно новый дизайн лишь для того что бы разместить побольше рекламы, другой цели изменения дизайна не вижу. И какой то новый дизайн таки впарят.
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01.12.2020 09:29 Ответить
Сам удивился, был в загуле неделю, включаю, не пойму, шо за ЦЕНЗОР, думаю рано, надо еще отойти, сегодня включаю, все по старому, пора завязывать.
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01.12.2020 08:53 Ответить
Шото ранувато, до НР ще цілий місяць))
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01.12.2020 09:15 Ответить
Ну и что, может человек с июля месяца подводит итоги года.
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01.12.2020 12:53 Ответить
коболев себе думает: ну прямо таки как дети малые...и зачем так орать...
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01.12.2020 08:24 Ответить
Это тот что козломордых на 3 ярда зелени всадил? Таки думает... в отличии от вато-зебилов. Кстати, земрази уже просрали эти деньги? Интересно на что...
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01.12.2020 08:39 Ответить
Именно он и всадил ? Он себе любимому премию всадил Ах да маме...
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01.12.2020 09:17 Ответить
А ты за спасибо или за так работаеш?
Или считаеш,что тебе,любимому ВСЕГДА МАЛО ПЛАТЯТ!?
Заработай 3.000.000.000€,и получиш премию себе и маме в 3.000.000€!
Или откажешся,потому,что твоего соседа жаба,как тебя,сейчас задавит?
Впрочем,о чем это я?! Таких,как Orlov,жаба давит всегда,они могут ТОЛЬКО получать,а не ЗАРАБАТЫВАТЬ!
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01.12.2020 09:28 Ответить
Ага, козьи морды сами себя всадили, а он себе премию просто так выписал... Оруэлл офигивает, что делает пропаганда с остатками мозга зебило-ваты.
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01.12.2020 10:03 Ответить
Один поход в магаз за самым необходимым- 300 грн. То-есть на прожиточный минимум, можно сходить 6-7 раз в магазин за жрачкой. За квартиру, уже нечем будет платить и одеть себя тоже нечем.
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01.12.2020 08:30 Ответить
а про лекарства вообще забудьте!
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01.12.2020 10:06 Ответить
Аж на 57 гр. вырос! Ну, теперь попануем!
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01.12.2020 08:30 Ответить
і н ф л я ц і я
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01.12.2020 08:33 Ответить
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 4176
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01.12.2020 08:38 Ответить
Та, ей лишь бы поорать...
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01.12.2020 08:45 Ответить
Та ні, ЗЕпірімога піріможнайа.
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 4624
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01.12.2020 08:54 Ответить
евро - 34... скоро 35
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01.12.2020 08:37 Ответить
Лишилось трохи більше року... Саме у середині 2022 нам потрібно буде віддати гроші (гривні) за ОДВЗ. А "інвестори ті гривні почнуть конвертувати у долари та євро, щоб вивести з України. Уяви, 150млрд.грн. одночасно почати обмінювати на валюту.
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01.12.2020 10:13 Ответить
Все это херня, эти ваши: инфляции ,безработицы ,нехватки койко-мест и тд. -главное,что проклятого барыгу скинули!
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01.12.2020 08:39 Ответить
Только при "барыге" пенсии поднимали на 200гр. при относительно стабильных ценах,а вот при "зеленых" ( на раше пид#ры), аж на 57гр при росте цен ~ в 1.5 РАЗА!
Зато не барыга, а главЗЕбил! Выбрал ЛОХторат главЗЕбила!
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01.12.2020 09:36 Ответить
Рост тарифов и цен в несколько раз это относительно стабильные цены?))
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01.12.2020 09:47 Ответить
С какого года,с 2000?
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01.12.2020 10:13 Ответить
Цены хоть снизили наконец-то !
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01.12.2020 10:47 Ответить
И кстати в 2018 повышали точно также, так что не трынди про 200 грн.
https://economy.24tv.ua/ru/minimalnaja_pensija_2018_ukraina_vyrastet_kogda_i_na_skolko_virastet_pensija_n982389
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01.12.2020 09:56 Ответить
Ты не трынди! Кому на 100,кому на 400. Посчитай %!
Когда поднимали на 0.25%?!!!!
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01.12.2020 10:17 Ответить
Для початку барига знизив пенсії у три з половиною рази, а потім можна і підняти процентів на 20.
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01.12.2020 11:38 Ответить
Коли?
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01.12.2020 16:39 Ответить
👏👏👏😃
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01.12.2020 10:26 Ответить
"Согласно закону, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривни. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%." - https://www.unn.com.ua/ru/news/1905503-z-1-grudnya-tarif-ukrenergo-na-peredachu-***************-zroste-na-30 С 1 декабря тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии вырастет на 30% . И всё остальное не сильно отстаёт. Сволочи зелёные !!!
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01.12.2020 08:41 Ответить
Ну "лишбы не Порох!"
Мечты сбываються!
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01.12.2020 09:38 Ответить
При пороху було б те саме. Це при пороху набігла купа зелених "інвесторів" що й спровокувало кризу.
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01.12.2020 11:41 Ответить
Як писав класик
" Казалось нам піzдєць. Оказалось не казалось"
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01.12.2020 08:54 Ответить
И не стыдно об этом писать? Это же копейки, про которые в приличном обществе не говорят. Свели всё население страны на уровень бомжей!
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01.12.2020 08:56 Ответить
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 622
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01.12.2020 08:57 Ответить
Особливо капіста!
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01.12.2020 10:02 Ответить
...простіше усім піста
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01.12.2020 10:45 Ответить
з нього видалили м'ясо))
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01.12.2020 10:04 Ответить
И не только мясо, воду оставили.
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01.12.2020 10:15 Ответить
Наш борщ все ближе к щам....
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01.12.2020 10:20 Ответить
это что??
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01.12.2020 19:55 Ответить
прикол.
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01.12.2020 19:56 Ответить
Чому тільки мінімалку? Грося збільшував не тільки їм. І коли буде індексація пенсій? Останній раз пенсії індексувала Юлька-вароффка.
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01.12.2020 08:59 Ответить
Ещё Азаров имитировал индексацию.
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01.12.2020 09:03 Ответить
На 2-4 гривні.
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01.12.2020 09:25 Ответить
О! Киля индексировал сразу в ЧЕТЫРЕ раза за год!
Как один член кабинета Азирова выступал по тв!
- на сколько планируете поднять минималку?
- в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
- это НА сколько?
- ну, на 4гр во II кватале,еще в lll и lV кв. Итого В ЧЕТЫРЕ РАЗА за год!
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01.12.2020 10:10 Ответить
Ага,пам'ятаю! Всiм НА 2-4 гр. Але деяким держслужбовцям НА 3.000- 15.000гр.
І $ одразу впав з 4гр до 12гр. От - то була перемога!
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01.12.2020 09:57 Ответить
... а також збільшилася інфляція.
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01.12.2020 09:02 Ответить
Давайте все дружно помолимся!
"Пусть те, кто определял прожиточный минимум 2027 гривен - жил сам и его семья на эти деньги".
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01.12.2020 09:07 Ответить
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 4718
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01.12.2020 09:12 Ответить
Хіба "відсьогодні" не пишеться разом? ))
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01.12.2020 09:27 Ответить
Не пишеться...
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01.12.2020 11:08 Ответить
Это даже не кость собаке - это плевок в масштабах коррупции и хищения бюджета
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01.12.2020 09:34 Ответить
Зато не Порох!
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01.12.2020 09:58 Ответить
Чтобы догнать успехи Пороха, Зеле надо обвалить гривну до 90 $. Это чтобы догнать...
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01.12.2020 12:44 Ответить
Вопрос знатокам:
То что минимальная пенсия ниже прожиточного минимума это так задумано? Чтобы поскорее повымирали пенсионеры?
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01.12.2020 09:35 Ответить
Вот посчитаем тупо по хлебу, 1760 это грубо 120 буханок, при союзе это бы стоило 19 рублей, минимальная пенсия тогда была 50 рублей.
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01.12.2020 09:45 Ответить
а реально хлеб сколько стоил забыл написать
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01.12.2020 09:59 Ответить
16 коп.
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01.12.2020 10:00 Ответить
Белый 1кг буханка - 20коп. а еще при союзе лучше юх торчал....
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01.12.2020 10:23 Ответить
..и вес буханки в среднем был ок.0,8кг..Ржаной-14коп,бублик-5коп,пирожок с повидлом-4коп,булочка сдобная-7 коп....
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01.12.2020 12:49 Ответить
Бублик даже маком посыпали - тогда с наркоманией ещё не боролись.
Теперь перевели народ на кунжут.
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02.12.2020 03:29 Ответить
Пенсия Ниже прожиточного минимума!
Прожиточный минимум ниже коммунальных платежей!
Родиться в Своей стране, всю жизнь пропахать на благо Отчизны, выйти на пенсию, чтобы с голоду сдохнуть?!
Дожить до "Заслуженного отдыха" и удавиться, чтобы не мучаться?!
КАК?!....
Дякую, "Рідна ненько"! Я кохаю тебе, країно моя, але, не дай Бог з такою твоєю любов'ю дожити до пенсії...(((
Геноцид сьогодення...((
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01.12.2020 09:49 Ответить
Дякуємо зеленим,на чолі з пісюністом!
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01.12.2020 10:00 Ответить
цифры ошеломляют размерами щедрости... теперь на 2 буханки хлеба в месяц больше будет!
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01.12.2020 10:01 Ответить
не будет, так как подняли электроэнергию)
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01.12.2020 11:19 Ответить
где же грн взять
если депутатка кричит
как я могу прожить на 37тыс. грн в месяц
коболеву добавили немножко 1,5 млн. в месяц
как они ,,бедные ,, живут ???
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01.12.2020 10:25 Ответить
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 1858
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01.12.2020 10:35 Ответить
чого без каски?
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01.12.2020 11:36 Ответить
Украинец, помни:
Сегодня ты живёшь так, как проголосовал вчера!
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01.12.2020 10:44 Ответить
Геноцид стариков, которые создали все, что сегодня проедается.
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01.12.2020 10:44 Ответить
Українець, запам'ятай:
Сьогодні ти живеш так, як проголосував вчора!
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01.12.2020 10:45 Ответить
Я не проти збільшення пенсії,хто має її дуже низьку. Але потрібно збільшувати і тим висококласним спеціалістам (хто мав пристойну зарплату) і має великий стаж(40-50р.р.) роботи. А так іде приниження цієї категорії. і зрівнювання їх з двірниками і посудомойками.
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01.12.2020 11:34 Ответить
А тарифы на газ свет выросли на сколько?
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01.12.2020 11:56 Ответить
Ну сначала ананасов наберу. Хотел авокадо---твёрдое зараза, та и косточка не малая. Опять же мяска говядинки отварить, на бульоне суп сварить. Короче меню на новый год это. Подгадали не отнять!
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01.12.2020 13:35 Ответить
Пока не раскачиваются на ветру, подвешенные на деревьях и столбах, обсиженные мухами, вонючие трупы коррупционеров, разворовывающих бюджет, ковидные и другие целевые фонды, вершащие платное правосудие, торгующие землёй, независимостью страны, до тех пор мы будем радоваться повышению своих ТРУДОВЫХ доходов на гривны и копейки....В год!
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01.12.2020 23:10 Ответить
С 2019 года это именно зеленые трупы.Это именно при них впервые за последние 10(а точнее 12)лет минус в казне и разворовано все.
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02.12.2020 08:29 Ответить
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 2171
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02.12.2020 01:47 Ответить
"....минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74" - зебильные,не позорьтесь!Даже ваш тупой лохторат над вами уже ржет))
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02.12.2020 08:27 Ответить
Затрут власти все по карманам.Никому не дадут кроме своих!
Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]
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12.12.2020 11:12 Ответить
 
 