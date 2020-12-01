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Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

З 1 грудня 2020 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати, зокрема розмір мінімальної пенсії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідні норми містяться в законі про державний бюджет України на 2020 рік.

Згідно із законом, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 гривень - з 1712 гривень до 1769 гривень. Це друге підвищення за цей рік: з 1 липня її підвищили на 74 гривні. Всього у 2020 році мінімальна пенсія зросла на 8%.

Законом про держбюджет на 2020 рік прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.

Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Автор: 

бюджет (2978) пенсія (1581) прожитковий мінімум (119)


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Топ коментарі
+30
Сміятись, чи плакати?
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01.12.2020 08:21
+21
Аж на 57 гр. вырос! Ну, теперь попануем!
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01.12.2020 08:30
+20
Я полдня голову ломал, что у меня с операй на Андроиде. Дизайн новый - шлак полный.
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01.12.2020 09:08
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Сміятись, чи плакати?
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01.12.2020 08:21 Відповісти
Сміх через сльози.
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01.12.2020 09:14 Відповісти
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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01.12.2020 11:01 Відповісти
"Нам хліба не треба - роботу давай, нам сонця не треба - нас партія гріє"! - лозунг при совку.
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01.12.2020 12:49 Відповісти
Невже Цензор повернув старий дизайн сторінки?
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01.12.2020 08:23 Відповісти
таки так
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01.12.2020 08:25 Відповісти
Тимчасово.
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01.12.2020 08:25 Відповісти
Я полдня голову ломал, что у меня с операй на Андроиде. Дизайн новый - шлак полный.
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01.12.2020 09:08 Відповісти
Шлак - не то слово. Гуанище редкое. Отборное.
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02.12.2020 03:23 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234141/redaktsiya_tsenzornet_vremenno_vozvraschaet_staruyu_versiyu_sayita
https://censor.net/ru/news/3234141/redaktsiya_tsenzornet_vremenno_vozvraschaet_staruyu_versiyu_sayita
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01.12.2020 08:28 Відповісти
Уволить и нанять толковых ...
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01.12.2020 09:15 Відповісти
Не поможет. Вероятно новый дизайн лишь для того что бы разместить побольше рекламы, другой цели изменения дизайна не вижу. И какой то новый дизайн таки впарят.
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01.12.2020 09:29 Відповісти
Сам удивился, был в загуле неделю, включаю, не пойму, шо за ЦЕНЗОР, думаю рано, надо еще отойти, сегодня включаю, все по старому, пора завязывать.
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01.12.2020 08:53 Відповісти
Шото ранувато, до НР ще цілий місяць))
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01.12.2020 09:15 Відповісти
Ну и что, может человек с июля месяца подводит итоги года.
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01.12.2020 12:53 Відповісти
коболев себе думает: ну прямо таки как дети малые...и зачем так орать...
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01.12.2020 08:24 Відповісти
Это тот что козломордых на 3 ярда зелени всадил? Таки думает... в отличии от вато-зебилов. Кстати, земрази уже просрали эти деньги? Интересно на что...
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01.12.2020 08:39 Відповісти
Именно он и всадил ? Он себе любимому премию всадил Ах да маме...
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01.12.2020 09:17 Відповісти
А ты за спасибо или за так работаеш?
Или считаеш,что тебе,любимому ВСЕГДА МАЛО ПЛАТЯТ!?
Заработай 3.000.000.000€,и получиш премию себе и маме в 3.000.000€!
Или откажешся,потому,что твоего соседа жаба,как тебя,сейчас задавит?
Впрочем,о чем это я?! Таких,как Orlov,жаба давит всегда,они могут ТОЛЬКО получать,а не ЗАРАБАТЫВАТЬ!
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01.12.2020 09:28 Відповісти
Ага, козьи морды сами себя всадили, а он себе премию просто так выписал... Оруэлл офигивает, что делает пропаганда с остатками мозга зебило-ваты.
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01.12.2020 10:03 Відповісти
Один поход в магаз за самым необходимым- 300 грн. То-есть на прожиточный минимум, можно сходить 6-7 раз в магазин за жрачкой. За квартиру, уже нечем будет платить и одеть себя тоже нечем.
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01.12.2020 08:30 Відповісти
а про лекарства вообще забудьте!
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01.12.2020 10:06 Відповісти
Аж на 57 гр. вырос! Ну, теперь попануем!
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01.12.2020 08:30 Відповісти
і н ф л я ц і я
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01.12.2020 08:33 Відповісти
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 4176
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01.12.2020 08:38 Відповісти
Та, ей лишь бы поорать...
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01.12.2020 08:45 Відповісти
Та ні, ЗЕпірімога піріможнайа.
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 4624
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01.12.2020 08:54 Відповісти
евро - 34... скоро 35
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01.12.2020 08:37 Відповісти
Лишилось трохи більше року... Саме у середині 2022 нам потрібно буде віддати гроші (гривні) за ОДВЗ. А "інвестори ті гривні почнуть конвертувати у долари та євро, щоб вивести з України. Уяви, 150млрд.грн. одночасно почати обмінювати на валюту.
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01.12.2020 10:13 Відповісти
Все это херня, эти ваши: инфляции ,безработицы ,нехватки койко-мест и тд. -главное,что проклятого барыгу скинули!
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01.12.2020 08:39 Відповісти
Только при "барыге" пенсии поднимали на 200гр. при относительно стабильных ценах,а вот при "зеленых" ( на раше пид#ры), аж на 57гр при росте цен ~ в 1.5 РАЗА!
Зато не барыга, а главЗЕбил! Выбрал ЛОХторат главЗЕбила!
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01.12.2020 09:36 Відповісти
Рост тарифов и цен в несколько раз это относительно стабильные цены?))
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01.12.2020 09:47 Відповісти
С какого года,с 2000?
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01.12.2020 10:13 Відповісти
Цены хоть снизили наконец-то !
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01.12.2020 10:47 Відповісти
И кстати в 2018 повышали точно также, так что не трынди про 200 грн.
https://economy.24tv.ua/ru/minimalnaja_pensija_2018_ukraina_vyrastet_kogda_i_na_skolko_virastet_pensija_n982389
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01.12.2020 09:56 Відповісти
Ты не трынди! Кому на 100,кому на 400. Посчитай %!
Когда поднимали на 0.25%?!!!!
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01.12.2020 10:17 Відповісти
Для початку барига знизив пенсії у три з половиною рази, а потім можна і підняти процентів на 20.
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01.12.2020 11:38 Відповісти
Коли?
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01.12.2020 16:39 Відповісти
👏👏👏😃
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01.12.2020 10:26 Відповісти
"Согласно закону, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривни. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%." - https://www.unn.com.ua/ru/news/1905503-z-1-grudnya-tarif-ukrenergo-na-peredachu-***************-zroste-na-30 С 1 декабря тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии вырастет на 30% . И всё остальное не сильно отстаёт. Сволочи зелёные !!!
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01.12.2020 08:41 Відповісти
Ну "лишбы не Порох!"
Мечты сбываються!
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01.12.2020 09:38 Відповісти
При пороху було б те саме. Це при пороху набігла купа зелених "інвесторів" що й спровокувало кризу.
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01.12.2020 11:41 Відповісти
Як писав класик
" Казалось нам піzдєць. Оказалось не казалось"
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01.12.2020 08:54 Відповісти
И не стыдно об этом писать? Это же копейки, про которые в приличном обществе не говорят. Свели всё население страны на уровень бомжей!
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01.12.2020 08:56 Відповісти
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 622
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01.12.2020 08:57 Відповісти
Особливо капіста!
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01.12.2020 10:02 Відповісти
...простіше усім піста
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01.12.2020 10:45 Відповісти
з нього видалили м'ясо))
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01.12.2020 10:04 Відповісти
И не только мясо, воду оставили.
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01.12.2020 10:15 Відповісти
Наш борщ все ближе к щам....
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01.12.2020 10:20 Відповісти
это что??
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01.12.2020 19:55 Відповісти
прикол.
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01.12.2020 19:56 Відповісти
Чому тільки мінімалку? Грося збільшував не тільки їм. І коли буде індексація пенсій? Останній раз пенсії індексувала Юлька-вароффка.
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01.12.2020 08:59 Відповісти
Ещё Азаров имитировал индексацию.
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01.12.2020 09:03 Відповісти
На 2-4 гривні.
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01.12.2020 09:25 Відповісти
О! Киля индексировал сразу в ЧЕТЫРЕ раза за год!
Как один член кабинета Азирова выступал по тв!
- на сколько планируете поднять минималку?
- в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
- это НА сколько?
- ну, на 4гр во II кватале,еще в lll и lV кв. Итого В ЧЕТЫРЕ РАЗА за год!
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01.12.2020 10:10 Відповісти
Ага,пам'ятаю! Всiм НА 2-4 гр. Але деяким держслужбовцям НА 3.000- 15.000гр.
І $ одразу впав з 4гр до 12гр. От - то була перемога!
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01.12.2020 09:57 Відповісти
... а також збільшилася інфляція.
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01.12.2020 09:02 Відповісти
Давайте все дружно помолимся!
"Пусть те, кто определял прожиточный минимум 2027 гривен - жил сам и его семья на эти деньги".
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01.12.2020 09:07 Відповісти
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 4718
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01.12.2020 09:12 Відповісти
Хіба "відсьогодні" не пишеться разом? ))
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01.12.2020 09:27 Відповісти
Не пишеться...
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01.12.2020 11:08 Відповісти
Это даже не кость собаке - это плевок в масштабах коррупции и хищения бюджета
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01.12.2020 09:34 Відповісти
Зато не Порох!
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01.12.2020 09:58 Відповісти
Чтобы догнать успехи Пороха, Зеле надо обвалить гривну до 90 $. Это чтобы догнать...
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01.12.2020 12:44 Відповісти
Вопрос знатокам:
То что минимальная пенсия ниже прожиточного минимума это так задумано? Чтобы поскорее повымирали пенсионеры?
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01.12.2020 09:35 Відповісти
Вот посчитаем тупо по хлебу, 1760 это грубо 120 буханок, при союзе это бы стоило 19 рублей, минимальная пенсия тогда была 50 рублей.
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01.12.2020 09:45 Відповісти
а реально хлеб сколько стоил забыл написать
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01.12.2020 09:59 Відповісти
16 коп.
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01.12.2020 10:00 Відповісти
Белый 1кг буханка - 20коп. а еще при союзе лучше юх торчал....
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01.12.2020 10:23 Відповісти
..и вес буханки в среднем был ок.0,8кг..Ржаной-14коп,бублик-5коп,пирожок с повидлом-4коп,булочка сдобная-7 коп....
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01.12.2020 12:49 Відповісти
Бублик даже маком посыпали - тогда с наркоманией ещё не боролись.
Теперь перевели народ на кунжут.
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02.12.2020 03:29 Відповісти
Пенсия Ниже прожиточного минимума!
Прожиточный минимум ниже коммунальных платежей!
Родиться в Своей стране, всю жизнь пропахать на благо Отчизны, выйти на пенсию, чтобы с голоду сдохнуть?!
Дожить до "Заслуженного отдыха" и удавиться, чтобы не мучаться?!
КАК?!....
Дякую, "Рідна ненько"! Я кохаю тебе, країно моя, але, не дай Бог з такою твоєю любов'ю дожити до пенсії...(((
Геноцид сьогодення...((
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01.12.2020 09:49 Відповісти
Дякуємо зеленим,на чолі з пісюністом!
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01.12.2020 10:00 Відповісти
цифры ошеломляют размерами щедрости... теперь на 2 буханки хлеба в месяц больше будет!
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01.12.2020 10:01 Відповісти
не будет, так как подняли электроэнергию)
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01.12.2020 11:19 Відповісти
где же грн взять
если депутатка кричит
как я могу прожить на 37тыс. грн в месяц
коболеву добавили немножко 1,5 млн. в месяц
как они ,,бедные ,, живут ???
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01.12.2020 10:25 Відповісти
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 1858
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01.12.2020 10:35 Відповісти
чого без каски?
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01.12.2020 11:36 Відповісти
Украинец, помни:
Сегодня ты живёшь так, как проголосовал вчера!
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01.12.2020 10:44 Відповісти
Геноцид стариков, которые создали все, что сегодня проедается.
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01.12.2020 10:44 Відповісти
Українець, запам'ятай:
Сьогодні ти живеш так, як проголосував вчора!
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01.12.2020 10:45 Відповісти
Я не проти збільшення пенсії,хто має її дуже низьку. Але потрібно збільшувати і тим висококласним спеціалістам (хто мав пристойну зарплату) і має великий стаж(40-50р.р.) роботи. А так іде приниження цієї категорії. і зрівнювання їх з двірниками і посудомойками.
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01.12.2020 11:34 Відповісти
А тарифы на газ свет выросли на сколько?
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01.12.2020 11:56 Відповісти
Ну сначала ананасов наберу. Хотел авокадо---твёрдое зараза, та и косточка не малая. Опять же мяска говядинки отварить, на бульоне суп сварить. Короче меню на новый год это. Подгадали не отнять!
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01.12.2020 13:35 Відповісти
Пока не раскачиваются на ветру, подвешенные на деревьях и столбах, обсиженные мухами, вонючие трупы коррупционеров, разворовывающих бюджет, ковидные и другие целевые фонды, вершащие платное правосудие, торгующие землёй, независимостью страны, до тех пор мы будем радоваться повышению своих ТРУДОВЫХ доходов на гривны и копейки....В год!
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01.12.2020 23:10 Відповісти
С 2019 года это именно зеленые трупы.Это именно при них впервые за последние 10(а точнее 12)лет минус в казне и разворовано все.
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02.12.2020 08:29 Відповісти
Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія - Цензор.НЕТ 2171
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02.12.2020 01:47 Відповісти
"....минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74" - зебильные,не позорьтесь!Даже ваш тупой лохторат над вами уже ржет))
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02.12.2020 08:27 Відповісти
Затрут власти все по карманам.Никому не дадут кроме своих!
Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]
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12.12.2020 11:12 Відповісти
 
 