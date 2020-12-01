Від сьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія
З 1 грудня 2020 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати, зокрема розмір мінімальної пенсії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідні норми містяться в законі про державний бюджет України на 2020 рік.
Згідно із законом, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 гривень - з 1712 гривень до 1769 гривень. Це друге підвищення за цей рік: з 1 липня її підвищили на 74 гривні. Всього у 2020 році мінімальна пенсія зросла на 8%.
Законом про держбюджет на 2020 рік прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень
Нагадаємо, відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.
Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.
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https://censor.net/ru/news/3234141/redaktsiya_tsenzornet_vremenno_vozvraschaet_staruyu_versiyu_sayita
Или считаеш,что тебе,любимому ВСЕГДА МАЛО ПЛАТЯТ!?
Заработай 3.000.000.000€,и получиш премию себе и маме в 3.000.000€!
Или откажешся,потому,что твоего соседа жаба,как тебя,сейчас задавит?
Впрочем,о чем это я?! Таких,как Orlov,жаба давит всегда,они могут ТОЛЬКО получать,а не ЗАРАБАТЫВАТЬ!
Зато не барыга, а главЗЕбил! Выбрал ЛОХторат главЗЕбила!
https://economy.24tv.ua/ru/minimalnaja_pensija_2018_ukraina_vyrastet_kogda_i_na_skolko_virastet_pensija_n982389
Когда поднимали на 0.25%?!!!!
Мечты сбываються!
" Казалось нам піzдєць. Оказалось не казалось"
Как один член кабинета Азирова выступал по тв!
- на сколько планируете поднять минималку?
- в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
- это НА сколько?
- ну, на 4гр во II кватале,еще в lll и lV кв. Итого В ЧЕТЫРЕ РАЗА за год!
І $ одразу впав з 4гр до 12гр. От - то була перемога!
"Пусть те, кто определял прожиточный минимум 2027 гривен - жил сам и его семья на эти деньги".
То что минимальная пенсия ниже прожиточного минимума это так задумано? Чтобы поскорее повымирали пенсионеры?
Теперь перевели народ на кунжут.
Прожиточный минимум ниже коммунальных платежей!
Родиться в Своей стране, всю жизнь пропахать на благо Отчизны, выйти на пенсию, чтобы с голоду сдохнуть?!
Дожить до "Заслуженного отдыха" и удавиться, чтобы не мучаться?!
КАК?!....
Дякую, "Рідна ненько"! Я кохаю тебе, країно моя, але, не дай Бог з такою твоєю любов'ю дожити до пенсії...(((
Геноцид сьогодення...((
если депутатка кричит
как я могу прожить на 37тыс. грн в месяц
коболеву добавили немножко 1,5 млн. в месяц
как они ,,бедные ,, живут ???
Сегодня ты живёшь так, как проголосовал вчера!
Сьогодні ти живеш так, як проголосував вчора!
Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]