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Сегодня народные депутаты рассмотрят запрет продажи электронных сигарет и IQOS детям

Сегодня народные депутаты рассмотрят запрет продажи электронных сигарет и IQOS детям

Об этом говорится в проекте закона № 3628, который должен быть рассмотрен Верховной Радой на сегодняшнем пленарном заседании во втором чтении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, законопроект предусматривает, что продажа электронных сигарет и устройств для нагрева табака будет с 1 января 2021 запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

Нарушителей этих требований будет ждать штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6800 до 13600 грн), а в случае повторного совершения такого правонарушения штраф будет составлять от 800 до 1400 минимумов (от 13600 грн до 23800 грн).

Предполагается, что продавец будет вправе требовать от покупателей документы, подтверждающие возраст. В случае отказа их предоставить, продавец будет отказывать в продаже.

Также законопроект запрещает продажу электронных сигарет и средств для нагрева табака в заведениях образования, здравоохранения, в торговых отделах с детским ассортиментом, запрещает торговлю с рук и стихийные места продажи. Не будет допускаться продажа детских товаров, которые имитируют электронные сигареты и средства для нагрева табака.

Законопроект был разработан и инициирован правительством еще в июне, однако парламент его до сих пор не рассмотрел. 

В настоящее время продажи таких изделий детям законом не запрещены, что часто становится причиной того, что электронные сигареты и средства для нагрева табака оказываются в руках несовершеннолетних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских курильщиков с начала года оштрафовали на 5 млн грн. за курение в неположенных местах

Автор: 

дети (6466) законопроект (3219) курение (245) IQOS (6)


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Топ комментарии
+4
Вот оно как, чтобы запретить продажу сигарет детям кабмину специальный закон нужен, без которого - никак !
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01.12.2020 09:37
+4
Да-да! Это сейчас самое важный вопрос!
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01.12.2020 09:48
+3
Дебилы, их и так не продают до 18 лет. ну ска насовали во ВРУ
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01.12.2020 10:05
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Вот оно как, чтобы запретить продажу сигарет детям кабмину специальный закон нужен, без которого - никак !
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01.12.2020 09:37 Ответить
Да-да! Это сейчас самое важный вопрос!
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01.12.2020 09:48 Ответить
Дебилы, их и так не продают до 18 лет. ну ска насовали во ВРУ
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01.12.2020 10:05 Ответить
ну блин одни дебилы в парламенте, а как они проследят все покупки, 10 лет покупаю через интернет, львиная доля закупок идет именно таким образом, я в шоке от этих деятелях
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01.12.2020 10:08 Ответить
Сигареты и спиртное давно запрещено продавать!
Действует? Малолетки не курят и не пьют?
Штрафы нужно вводить родителям!
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01.12.2020 10:16 Ответить
курю табак (не электрон) уже 46 лет. Бросал - максимум на 3 дня. Доктор сказала - курится - кури. Нервы дороже
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01.12.2020 10:18 Ответить
Навіщо забороняти,нехай курять якщо батьки не проти чи не вміють виховувати. І алкоголь дозвольте, а то не випивши курить не хочеться.
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01.12.2020 10:27 Ответить
Очень своевременно.
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01.12.2020 10:52 Ответить
основная проблема страны.... а то что игорный бизнес с каждого рекламного ролика прёт это как то не в тему.
сборище ДЕБИЛОВ И ИНВАЛИДОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА, А НЕ РАДА.
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01.12.2020 11:21 Ответить
электронные сигареты -- запретить
канабис ---- разрешить
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01.12.2020 11:54 Ответить
 
 