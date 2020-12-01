Центральная больница Ивано-Франковска возобновила госпитализацию больных с COVID-19 после недельного перерыва

Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница, которая принимает людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, возобновила госпитализацию больных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко во время оперативного совещания 1 декабря.

По ее словам, наполненность койко-мест в центральной больнице составляет 50%, в городской больнице №1 - 80%. Кислородом обеспечены 50% больничных коек.

Сейчас ведутся необходимые работы для увеличения кислородных точек в медицинских учреждениях. К середине декабря обещают, что кислородом будут обеспечены 80% коек в больницах.

Бойко отметила, что после "карантина выходного дня" в Ивано-Франковске регистрируют уменьшение заболевания коронавирусной инфекцией и смертности от COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная больница Ивано-Франковска прекратила принимать больных с COVID-19 из-за большой нагрузки на аппараты с кислородом.

Читайте: Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступает против новогоднего локдауна: Больных уже меньше, а бизнесу надо заработать