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Новости Коронавирус и карантин
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Центральная больница Ивано-Франковска возобновила госпитализацию больных с COVID-19 после недельного перерыва

Центральная больница Ивано-Франковска возобновила госпитализацию больных с COVID-19 после недельного перерыва

Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница, которая принимает людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, возобновила госпитализацию больных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко во время оперативного совещания 1 декабря.

По ее словам, наполненность койко-мест в центральной больнице составляет 50%, в городской больнице №1 - 80%. Кислородом обеспечены 50% больничных коек.

Сейчас ведутся необходимые работы для увеличения кислородных точек в медицинских учреждениях. К середине декабря обещают, что кислородом будут обеспечены 80% коек в больницах.

Бойко отметила, что после "карантина выходного дня" в Ивано-Франковске регистрируют уменьшение заболевания коронавирусной инфекцией и смертности от COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная больница Ивано-Франковска прекратила принимать больных с COVID-19 из-за большой нагрузки на аппараты с кислородом.

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Автор: 

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01.12.2020 12:29 Ответить
 
 