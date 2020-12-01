Полиция расследует дело против неизвестных, которые угрожали украинцам венгерского происхождения, - Клименко

Против неизвестных, опубликовавших в сети ролик с угрозами украинцам венгерского происхождения, начали уголовное производство по статье разжигании национальной вражды.

Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Производство начали по ч. 1 ст. 161 УКУ (разжигание национальной вражды и ненависти). Наказание за это преступление - от штрафа до 3 лет лишения свобода.

Следствие ведет управление полиции Закарпатья.

"Украина - демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно посмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов", - подчеркнул Клименко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мы знаем каждого", - провенгерские СМИ Закарпатья распространяют провокационный ролик с угрозами "зигующего правосека" сторонникам автономии. ВИДЕО

Ранее ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии. Сейчас видео уже удалено с YouTube.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что Украина защитить своих граждан венгерского происхождения от экстремистов.