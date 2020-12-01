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Полиция расследует дело против неизвестных, которые угрожали украинцам венгерского происхождения, - Клименко

Полиция расследует дело против неизвестных, которые угрожали украинцам венгерского происхождения, - Клименко

Против неизвестных, опубликовавших в сети ролик с угрозами украинцам венгерского происхождения, начали уголовное производство по статье разжигании национальной вражды.

Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Производство начали по ч. 1 ст. 161 УКУ (разжигание национальной вражды и ненависти). Наказание за это преступление - от штрафа до 3 лет лишения свобода.

Следствие ведет управление полиции Закарпатья.

"Украина - демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно посмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов", - подчеркнул Клименко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мы знаем каждого", - провенгерские СМИ Закарпатья распространяют провокационный ролик с угрозами "зигующего правосека" сторонникам автономии. ВИДЕО

Ранее ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии. Сейчас видео уже удалено с YouTube.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что Украина защитить своих граждан венгерского происхождения от экстремистов.

Автор: 

Венгрия (1932) Нацполиция (16425) экстремизм (142) Правый сектор (855) Клименко Игорь (393) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+26
А за погрози українцям хтось карну справу коли відкрив ?
Задовбали ті меншини.
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01.12.2020 17:50
+16
а не для отвода ли глаз от гимна Венгрии спетого в Украине сляпано это видео???
ибо "Слава Украине!" так и не прозвучало из уст этого...непоймикого..
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01.12.2020 17:54
+16
Если хотите найти тех кто "угрожал" бедным мадярам начинайте искать среди певцов гимна)
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01.12.2020 17:59
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А за погрози українцям хтось карну справу коли відкрив ?
Задовбали ті меншини.
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01.12.2020 17:50 Ответить
Якби там не було сепаратизму, який толерує злочинна влада, то і таких роліків не знімали б.
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01.12.2020 17:51 Ответить
вєнгри ще не в ЄС ?
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01.12.2020 18:04 Ответить
Пусть собирают монатки и едут в Европу. Никто их здесь не держит.
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01.12.2020 18:39 Ответить
Проблема в тім що вони, ті мадяри, себе українцями не вважають.
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01.12.2020 18:08 Ответить
а не для отвода ли глаз от гимна Венгрии спетого в Украине сляпано это видео???
ибо "Слава Украине!" так и не прозвучало из уст этого...непоймикого..
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01.12.2020 17:54 Ответить
У тех кто этот ролик сляпал, скрепная челюсть эту фразу произнести не сможет - заклинит.
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01.12.2020 18:05 Ответить
ролик монтироавали спецы из ЗАПОРЕБРИКА..
.
..
НЕМЫТАЯ - - беситься ..
- -
Это ее рук дело ! .
.
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01.12.2020 17:55 Ответить
А когда ОТГ формировали в Береговом а не Виноградове о чем думали?А ведь о проблемах говорили. И это все только начало.
Но у тебя всегда будет что заперебрик тебе в штаны на.. .
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01.12.2020 18:08 Ответить
Если хотите найти тех кто "угрожал" бедным мадярам начинайте искать среди певцов гимна)
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01.12.2020 17:59 Ответить
"А кто ето сделали?"©
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01.12.2020 18:02 Ответить
Як всполошились... тут людей вбивають и пох всім... уроди.
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01.12.2020 18:04 Ответить
Ну если "зигующий", то это явно не ПС. Надо проверить эти "закарпатские ресурсы" на предмет связей с козлостаном. А вообще, сепаратизм должен искореняться на корню. Неужели 7 лет войны нас ничему не научили? Где закон про уголовную ответственность за сепаратизм? Он принят?
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01.12.2020 18:06 Ответить
А был ли мальчик ?...
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01.12.2020 18:07 Ответить
"Оба ролика, - и с "правосеком", и с дебипами зачем-то решившими спеть гимн Венгрии, снимались одним режисером."
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01.12.2020 18:11 Ответить
Эту ПРОВОКАЦЫЮ - ролик монтироавали спецы из ЗАПОРЕБРИКА...
..
НЕМЫТАЯ - - беситься ..
- -
Это ее рук дело ! .! ..
.
!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.12.2020 18:12 Ответить
Давайте, хлопці покажіть країні, хто це такий красивий стояв біля міста Берегова. І головне при розслідуванні це не вийти самім на себе.
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01.12.2020 18:20 Ответить
Можна бути АБО українцем, АБО не українцем. Без усяких походжень. Хто не хоче бути українцем, той не хоче бути громадянином України.
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01.12.2020 18:26 Ответить
Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою.
Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую.
Там у них другие мерки, не поймешь - съедят живьем.
И все снились мне венгерки с бородами и ружьем.

Снились Дусины клеенки цвета беж
И нахальные шпионки в Бангладеш.
Поживу я, воля божья, у румын.
Говорят, они с поволжья, как и мы.
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01.12.2020 18:32 Ответить
Не смішіть, що вони українці мадьярського походження, скоріш за все вони угорці українського походження і дуже хочуть, щоб і земля українська стала угорською.
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01.12.2020 18:49 Ответить
Силитро введи *** войска!!!!
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01.12.2020 19:17 Ответить
у Силитро - 25 танков всего и те не заводятся или через раз... один батальон наших даже ВСП их на британский флаг... порвет )))
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01.12.2020 20:27 Ответить
С каких это пор , в Украине, названия населенных пунктов стали писать на венгерском языке...
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01.12.2020 19:47 Ответить
В Закарпатье уже очень давно.
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01.12.2020 21:32 Ответить
В том то и дело что уже давно.. Власть в упор не видит нарушения законодательства Украины..
Географические названия
Географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.
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01.12.2020 23:57 Ответить
що тут скажеш ....Слава Україні !!!!!
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01.12.2020 19:50 Ответить
"...Мы внимательно посмотрели ролик..."

А ви, суки, відео де депутати співають мадярський гімн уважно подивились?
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01.12.2020 20:08 Ответить
правильно. нужно расследовать кацапский фейк.
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01.12.2020 21:08 Ответить
О каг.
Т.е. раследуют не мадярский сепаратизм, а запугивание сепаратистов.
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01.12.2020 21:31 Ответить
Не удивлюсь если эти провокации разпостраняют сами венгры.
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02.12.2020 04:57 Ответить
 
 