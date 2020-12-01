Транспорт во время локдауна не повлияет на показатели заболеваемости, - Степанов
Движение транспорта во время возможного локдауна не повлияет на показатели заболеваемости, поскольку не будет часа пик.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, введение любых карантинных ограничений и жесткого карантина связано с одним – нужно уменьшить давление на медицинскую систему, это главный показатель
"Представим себе, если у нас все закрыто, кроме продуктовых магазинов, аптек, но в то же время есть критическая инфраструктура, которая работает – больницы, электростанции. ... С точки зрения эпидемиологии и того, что будет прописано в жестком карантине и закрыто, мы не считаем, что создаст проблему и повлияет на показатели заболеваемости незакрытие транспорта, потому что в таком случае в транспорте не будет часа пик, и все будут соблюдать меры", - отметил глава Минздрава.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Хоча насправді вимога Кабміну НЕЗАКОННА! Чому? Та тому, що громадський транспорт - виключні повноваження місцевого самоврядування. Віталя цілком міг показати зуби і послати зелений уряд у пішохідну еротичну мандрівку! І тоді б на виборах мера він мав би результат не 50, а 70%!
І так, метро закрили, коли щодня було 50-100 нових хворих, а зараз щодня по 15 тис. хворих і метро працює. Де, блін, логіка???
А с какого??
Если закрывать то закрывать все кроме аптек...продукты можно купить заранее...
за то, что они своими дебильными действиями создали весь этот бардак ?
И все такие, типа, понимают. ИхБин, Голохвастовы !
он же тогда не обездвиженый
У них же така релігія, що люди заражають вірусами одне одного.
Вони хоч розуміють, що протирічать самі собі?