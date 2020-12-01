Транспорт во время локдауна не повлияет на показатели заболеваемости, - Степанов

Движение транспорта во время возможного локдауна не повлияет на показатели заболеваемости, поскольку не будет часа пик.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, введение любых карантинных ограничений и жесткого карантина связано с одним – нужно уменьшить давление на медицинскую систему, это главный показатель

"Представим себе, если у нас все закрыто, кроме продуктовых магазинов, аптек, но в то же время есть критическая инфраструктура, которая работает – больницы, электростанции. ... С точки зрения эпидемиологии и того, что будет прописано в жестком карантине и закрыто, мы не считаем, что создаст проблему и повлияет на показатели заболеваемости незакрытие транспорта, потому что в таком случае в транспорте не будет часа пик, и все будут соблюдать меры", - отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января.

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