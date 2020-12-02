За сутки в ВСУ выявили 149 случаев коронавируса, - командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 149 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них 20 человек госпитализированы. Их состояние здоровья расценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные командования Медицинских сил ВСУ.

Согласно обнародованной информации,129 военнослужащих из числа нововыявленных больных проходят лечение дома под наблюдением медиков. У них наблюдается легкое течение болезни. При этом сообщается, что 457 человек находятся на изоляции.

По состоянию на 2 декабря текущего года коронавирусом болеет 3039 военнослужащих. Всего за время пандемии выздоровел 7451 человек. Зафиксировано 26 летальных случаев.

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Напомним, по состоянию на утро 2 декабря в Украине зафиксировано свыше 13 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.