За добу в ЗСУ виявили 149 випадків коронавірусу, - командування Медсил

За минулу добу в Збройних Силах України зафіксовано 149 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 20 осіб госпіталізовано. Їхній стан здоров'я розцінюється як задовільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані командування Медичних сил ЗСУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 129 військовослужбовців з-поміж нововиявлених хворих проходять лікування вдома під наглядом медиків. У них спостерігається легкий перебіг хвороби. При цьому повідомляється, що 457 осіб перебувають на ізоляції.

Станом на 2 грудня поточного року на коронавірус хворіє 3039 військовослужбовців. Загалом за час пандемії видужали 7451 особа. Зафіксовано 26 летальних випадків.

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Нагадаємо, станом на ранок 2 грудня в Україні зафіксовано понад 13 тисяч нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.