Рада запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Верховная Рада приняла во втором чтении правительственный законопроект о запрете продажи электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах" №3628 поддержали 309 народных депутатов на заседании в среду с технико-юридическими правками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, предлагается ввести ответственность за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, жидкостей, используемых в них, ТИЭН. Так, нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, табачными изделиями для электрического нагрева влечет наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (6,8 тыс. грн – 13,6 тыс. грн).

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