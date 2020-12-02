РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5273 посетителя онлайн
Новости
1 079 7

Рада запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Рада запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Верховная Рада приняла во втором чтении правительственный законопроект о запрете продажи электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах" №3628 поддержали 309 народных депутатов на заседании в среду с технико-юридическими правками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, предлагается ввести ответственность за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, жидкостей, используемых в них, ТИЭН. Так, нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, табачными изделиями для электрического нагрева влечет наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (6,8 тыс. грн – 13,6 тыс. грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Филип Моррис" просит президента поддержать альтернативные предложения с постепенным повышением ставок налога на ТИЭН

Автор: 

ВР (29227) дети (6469) запрет (1705) электронные сигареты (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь заживём!!
Это просто прорыв!!!
Справка: и без этого не продавали.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:24 Ответить
почти в любом вейпшопе продавали, я молчу про интернет магазины
показать весь комментарий
02.12.2020 14:34 Ответить
Не знаю, не знаю...
Там где торговля табачными изделиями - точно не продавали.
показать весь комментарий
02.12.2020 19:11 Ответить
там где продают табачные изделия - вейпы продают крайне редко. Исключение - Табакерка
показать весь комментарий
02.12.2020 19:27 Ответить
денно и ношно --работают депутаты
это решается в течении пяти минут
вот за вранье в декларация и ответственность
сомневаюсь что примут не /хватит времени /
показать весь комментарий
02.12.2020 13:31 Ответить
Теперь несовершеннолетние не будут курить?
показать весь комментарий
02.12.2020 13:32 Ответить
Ой уря! Таперича все сядут за уроки.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:46 Ответить
 
 