Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Верховна Рада ухвалила в другому читанні урядовий законопроєкт про заборону продажу електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах" №3628 підтримали 309 народних депутатів на засіданні в середу з техніко-юридичними правками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, пропонується ввести відповідальність за продаж неповнолітнім електронних сигарет, рідин, використовуваних в них, ТВЕН. Так, порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, які використовуються в електронних сигаретах, тютюновими виробами для електричного нагріву тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8 тис. грн - 13 , 6 тис. грн).

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