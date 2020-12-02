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Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Верховна Рада ухвалила в другому читанні урядовий законопроєкт про заборону продажу електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах" №3628 підтримали 309 народних депутатів на засіданні в середу з техніко-юридичними правками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, пропонується ввести відповідальність за продаж неповнолітнім електронних сигарет, рідин, використовуваних в них, ТВЕН. Так, порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, які використовуються в електронних сигаретах, тютюновими виробами для електричного нагріву тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8 тис. грн - 13 , 6 тис. грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Різке збільшення акцизів на ТВЕН призведе до закриття від 30 до 50% дрібних підприємств, - ГС "НОРТ"

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ВР (14942) діти (5044) заборона (1447) електронні сигарети (95)


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Теперь заживём!!
Это просто прорыв!!!
Справка: и без этого не продавали.
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02.12.2020 13:24 Відповісти
почти в любом вейпшопе продавали, я молчу про интернет магазины
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02.12.2020 14:34 Відповісти
Не знаю, не знаю...
Там где торговля табачными изделиями - точно не продавали.
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02.12.2020 19:11 Відповісти
там где продают табачные изделия - вейпы продают крайне редко. Исключение - Табакерка
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02.12.2020 19:27 Відповісти
денно и ношно --работают депутаты
это решается в течении пяти минут
вот за вранье в декларация и ответственность
сомневаюсь что примут не /хватит времени /
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02.12.2020 13:31 Відповісти
Теперь несовершеннолетние не будут курить?
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02.12.2020 13:32 Відповісти
Ой уря! Таперича все сядут за уроки.
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02.12.2020 13:46 Відповісти
 
 