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ВР утвердила причины, позволяющие нардепам пропускать заседания: транспортные препятствия, отпуск, командировка и другие

ВР утвердила причины, позволяющие нардепам пропускать заседания: транспортные препятствия, отпуск, командировка и другие

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в перечень оснований, по которым народные депутаты могут отсутствовать на заседаниях парламента и комитетов.

За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

Согласно внесенным изменениям, уважительными причинами для отсутствия нардепа являются:

- выполнение поручений Верховной Рады, главы парламента или комитета, в который входит депутат;

- временная потеря трудоспособности;

- получение медицинских услуг (с соответствующим медицинским заключением);

- документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно;

- отпуск (по беременности и родам, при рождении и по уходу за ребенком, в связи с женитьбой, в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск);

- командировки, участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках работы постоянных делегаций.

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Также в случае, если нардеп пропускает заседания по другой уважительной причине, он должен заблаговременно (не позднее дня проведения заседания) сообщить главе Верховной Рады, подав ему заявление вместе с копией документа в подтверждение невозможности присутствовать.

Напомним, в октябре 2019 года Рада ввела штрафные санкции для народных депутатов за прогулы заседаний. Если нардеп в течение месяца без уважительных причин не участвует в более чем трети заседаний или в более чем половине заседаний комитета, то ему не будут возмещать расходы, связанные с выполнением его полномочий.

Автор: 

ВР (29228) закон (3175) прогулы (132)


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Топ комментарии
+6
- документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно.

Наприклад, занадто завантажена кокаїнова доріжка...
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02.12.2020 15:46
+5
Ха, трудовой кодекс - для лохов. слуги олигархов выше законов, они на нормативно-правовую базу - наплевали
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02.12.2020 15:48
+4
Да гнать нужно этих дрочеров из Рады. Сколько можно их терпеть? Что они утверждают? Законы для людей? Нет. Для себя, в обход трудового законодательства, чтобы не работать, не ходить вообще на работу и бабло чтобы рекой лилось. Теперь понятно, что эти ублюдки делают в Раде и для чего они туда свои рыла всунули?
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02.12.2020 15:56
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Правила форума Совет форумчан
- документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно.

Наприклад, занадто завантажена кокаїнова доріжка...
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02.12.2020 15:46 Ответить
Да гнать нужно этих дрочеров из Рады. Сколько можно их терпеть? Что они утверждают? Законы для людей? Нет. Для себя, в обход трудового законодательства, чтобы не работать, не ходить вообще на работу и бабло чтобы рекой лилось. Теперь понятно, что эти ублюдки делают в Раде и для чего они туда свои рыла всунули?
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02.12.2020 15:56 Ответить
спаленная коксом носоглотка это минимум две недели на мальдивах, меньше степанов не разрешит.
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02.12.2020 16:02 Ответить
С БУДУНА ехать тяжело Вот и транспортное препятствие передвижению.А у них каждый день с БУДУНА.,ну не считая тех когда они находятся на приеме у врача ВЕНЕРОЛОГА.
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02.12.2020 19:32 Ответить
Ха, трудовой кодекс - для лохов. слуги олигархов выше законов, они на нормативно-правовую базу - наплевали
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02.12.2020 15:48 Ответить
до чого тут трудовий кодекс? у них є регламент, але... спочатку вони запроваджують штрафи за прогули, а згодом іншою постановою все то нівелюють...
дружок, а можна поцікавитися, за кого ТИ особисто голосував?
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02.12.2020 15:52 Ответить
Ну да. Естественно. Тем более с них кто спрашивает? Все молчат. Никто не гонит как бешеных собак.
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02.12.2020 15:58 Ответить
зєлєбоби, ви тут? а давайте тепер разом порахуємо, скільки рішень шмарклі прийняли для себе коханих і скільки для вас, поторочі ви кончені!!!
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02.12.2020 15:50 Ответить
молодцы красавчики, как раз вовремя, можно смело лететь на мальдивы бороться с вирусом.
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02.12.2020 16:00 Ответить
эти причины неубедительны и не доказуемы .А посему при каждом отсутствии депутата на рабочем месте в Раде зарплата не должна ему начисляться . И это как минимум .
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02.12.2020 16:00 Ответить
справки из лекарни что депутат хромой , больной или тупой так же не являются доказательством . Таким образом он побыстрей вылечится и не будет валяться на лазурном берегу пока его печень не придёт в норму .
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02.12.2020 16:02 Ответить
а так же срочный лизинг "тойота центр чернiгiв сiвер-авто" ))
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02.12.2020 16:16 Ответить
барадатый анал хорошо, а мур мяу тойота лучше
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02.12.2020 16:56 Ответить
))
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02.12.2020 16:59 Ответить
причем ЗА голосовали: слуги, рыги, юйли
воздержались: ес и голос, и пару внефракционных
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02.12.2020 16:19 Ответить
З такими депутатами краще не проводити засідання, що є що нема, "турбобільшість" більше стурбована проблемами сексуального характеру ніж державотворчими.
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02.12.2020 17:05 Ответить
 
 