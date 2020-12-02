ВР утвердила причины, позволяющие нардепам пропускать заседания: транспортные препятствия, отпуск, командировка и другие

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в перечень оснований, по которым народные депутаты могут отсутствовать на заседаниях парламента и комитетов.

За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

Согласно внесенным изменениям, уважительными причинами для отсутствия нардепа являются:

- выполнение поручений Верховной Рады, главы парламента или комитета, в который входит депутат;

- временная потеря трудоспособности;

- получение медицинских услуг (с соответствующим медицинским заключением);

- документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно;

- отпуск (по беременности и родам, при рождении и по уходу за ребенком, в связи с женитьбой, в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск);

- командировки, участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках работы постоянных делегаций.

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Также в случае, если нардеп пропускает заседания по другой уважительной причине, он должен заблаговременно (не позднее дня проведения заседания) сообщить главе Верховной Рады, подав ему заявление вместе с копией документа в подтверждение невозможности присутствовать.

Напомним, в октябре 2019 года Рада ввела штрафные санкции для народных депутатов за прогулы заседаний. Если нардеп в течение месяца без уважительных причин не участвует в более чем трети заседаний или в более чем половине заседаний комитета, то ему не будут возмещать расходы, связанные с выполнением его полномочий.