ВР утвердила причины, позволяющие нардепам пропускать заседания: транспортные препятствия, отпуск, командировка и другие
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в перечень оснований, по которым народные депутаты могут отсутствовать на заседаниях парламента и комитетов.
За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.
Согласно внесенным изменениям, уважительными причинами для отсутствия нардепа являются:
- выполнение поручений Верховной Рады, главы парламента или комитета, в который входит депутат;
- временная потеря трудоспособности;
- получение медицинских услуг (с соответствующим медицинским заключением);
- документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно;
- отпуск (по беременности и родам, при рождении и по уходу за ребенком, в связи с женитьбой, в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск);
- командировки, участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках работы постоянных делегаций.
Также в случае, если нардеп пропускает заседания по другой уважительной причине, он должен заблаговременно (не позднее дня проведения заседания) сообщить главе Верховной Рады, подав ему заявление вместе с копией документа в подтверждение невозможности присутствовать.
Напомним, в октябре 2019 года Рада ввела штрафные санкции для народных депутатов за прогулы заседаний. Если нардеп в течение месяца без уважительных причин не участвует в более чем трети заседаний или в более чем половине заседаний комитета, то ему не будут возмещать расходы, связанные с выполнением его полномочий.
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дружок, а можна поцікавитися, за кого ТИ особисто голосував?
воздержались: ес и голос, и пару внефракционных