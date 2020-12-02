Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста анонсировал концерты в Киеве

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому в 2017 году запрещали въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, планирует дать два концерта в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, концерты запланированы на 25-26 июня 2021 года, стоимость билетов - от 800.

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Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крыму, где он давал концерты.

Летом 2017 года Баста планировал концерты в Одессе и Киеве. Несмотря на отмену концерта Басты в Одессе, российский исполнитель смог выступить в Киеве. Тогда СБУ заявляла, что планирует запретить рэперу въезд в Украину - он планировал концерт и 1 декабря. В сентябре Служба безопасности Украины действительно запретила Василию Вакуленко въезд в Украину на три года.

31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета на въезд на территорию нашей страны гражданину РФ Василию Вакуленко.

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