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Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста анонсировал концерты в Киеве

Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста анонсировал концерты в Киеве

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому в 2017 году запрещали въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, планирует дать два концерта в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, концерты запланированы на 25-26 июня 2021 года, стоимость билетов - от 800.

Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста анонсировал концерты в Киеве 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Выходи гулять": Российская группа "Каста" выпустила клип о зверствах силовиков в Беларуси. ВИДЕО

Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крыму, где он давал концерты.

Летом 2017 года Баста планировал концерты в Одессе и Киеве. Несмотря на отмену концерта Басты в Одессе, российский исполнитель смог выступить в Киеве. Тогда СБУ заявляла, что планирует запретить рэперу въезд в Украину - он планировал концерт и 1 декабря. В сентябре Служба безопасности Украины действительно запретила Василию Вакуленко въезд в Украину на три года.

31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета на въезд на территорию нашей страны гражданину РФ Василию Вакуленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25475) Крым (26365) шоу-бизнес (151)


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Топ комментарии
+20
25 июня? через полгода на гастроли к басте может отправится весь 95 квартал. С концами)
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02.12.2020 16:59
+16
нах он тут нужен
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02.12.2020 16:59
+14
Хотя песенки тоже говно.
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02.12.2020 17:07
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Правила форума Совет форумчан
а чьё у него гражданство ?

Если кацапическое, то запрет на въезд,

А если украинское, то всего лишь штраф
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02.12.2020 16:58 Ответить
у русни не может быть гражданства потому как это рабский скот. у североазиатских монголоидов может быть только стадность.
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02.12.2020 17:30 Ответить
на правах рекламы?
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02.12.2020 16:59 Ответить
25 июня? через полгода на гастроли к басте может отправится весь 95 квартал. С концами)
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02.12.2020 16:59 Ответить
А что через полгода произойдет?
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02.12.2020 17:10 Ответить
бэча
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02.12.2020 17:31 Ответить
Тебе же написали вверху, что произойдёт.
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02.12.2020 17:33 Ответить
В Россию отправится с концертом ансамбль песни и пляски "ПРАВЫЙ СЕКТОР" Во повеселимся
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02.12.2020 19:19 Ответить
нах он тут нужен
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02.12.2020 16:59 Ответить
Кстати, если кто ещё не получил себе по два раба - можете взять себе этого. Правда как работник - говно, но может петь песенки.
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02.12.2020 17:00 Ответить
Хотя песенки тоже говно.
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02.12.2020 17:07 Ответить
Спасибо, мы от него отказываемся - у него запущенный сифилис...А, издаваемые его ртом звуки,пением считает только он один....Быдло ходит на его концерты из чувства жалости к его проблемам и ущербности...
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02.12.2020 17:09 Ответить
Баста- це той, що помер?
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02.12.2020 17:14 Ответить
Он бы ещё на 2030 год анонсировал свои кривляния.
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02.12.2020 17:14 Ответить
кабыздоха с курадавом ему на подпевку и моторылу в лаптях на звонкие гусли.
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02.12.2020 17:14 Ответить
на него в Питере завели дело за нрушения карантинных норм во время концерта. так шо, это убоище могут свои же из мордора не выпустить
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02.12.2020 17:16 Ответить
Тупой москаль! Впрочем, как и все москали
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02.12.2020 17:17 Ответить
гнать ссаными тряпками на родину..., родина же у него есть?
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02.12.2020 17:17 Ответить
а на концерте зеля будет присутствовать?
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02.12.2020 17:28 Ответить
от 800 чего? Долларов, рублей , грн?...я бы и бесплатно не пошел...
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02.12.2020 17:30 Ответить
Да, Бог с ним с тем Крымом! Он же песни про Гиви и МоторЫло пел, восхвалял этих героев! Ладно мы люди маленькие Неужели никто из депутатов не может СБУ ткнуть носом!!!
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02.12.2020 17:34 Ответить
А за что? Государство Украина его, юридически говоря, наказало - запретили въезд на три года. Срок вышел, если доказательств новых правонарушений нет - ему никто не имеет права продлевать запрет.
Это как с тюрьмой. Человека посадили на три года, он отсидел и вышел - нельзя же его ещё сажать только на основании "он ничего не осознал и не исправился"?
Скажите спасибо тем вастьимущим, которые решили что всего три года - достаточно
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02.12.2020 17:40 Ответить
Запрет был на три года, он исправился!
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02.12.2020 17:36 Ответить
А я про это предупреждала ещё в 2017-18 годах - что запреты въезда на 3-5 лет - это туфта, так как срок выйдет - и все, можешь ехать дальше. Меня ещё спамили некоторые, мол, да через год-два погоним кацапов ссаными тряпками, три года запрета за глаза....
Нужно было менять нормативно-правовую базу, чтобы за подобные нарушения или пожизненно лишали въезда, или вообще сажали в тюрьму в Украине. Но ни прошлые, ни новые власти этим не озаботились
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02.12.2020 17:37 Ответить
Рифмаплёт бубни там у себя за Уралом в детском ГУЛАГе и Золотом кольце
(Pink Floyd) Another Brick In The Wall - Gabriella Quevedohttps://youtu.be/qw9k2F9OPVE
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02.12.2020 18:12 Ответить
Нет, ну это полный трындец! Мама-паРаша, не спрашивая согласия Украины, РЕШИЛА ПОСТАВЛЯТЬ нам свой битум на зе!лину "большую воровайку". Этот рифмоплет сраный СОБРАЛСЯ ДАВАТЬ КОНЦЕРТЫ в Украине! зеля лично снял ЗАПРЕТ на посещение Украины за вояжи в НАШ КРЫМ без разрешения? Суки, всякую защиту, выстроенную Порохом против паРаши, они ломают, как мокшанские варвары!!!
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02.12.2020 18:16 Ответить
А как можно что-либо продать без согласия покупателя ?
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02.12.2020 18:46 Ответить
Либо существуют ТАЙНЫЕ договоренности, либо используют свой излюбленный метод- принуждение к любви, иными словами,- шантаж.
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02.12.2020 19:02 Ответить
Бабосы любит. Везде карантин. А он во все дыры с концертами.
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02.12.2020 18:21 Ответить
ПНХ
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02.12.2020 18:58 Ответить
Раз собирается значит тут его кто-то будет слушать.

Вы не находите, что эти "слушатели" опаснее какого-то залетного репера?
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02.12.2020 19:21 Ответить
Кто-то же в Киеве проголосовал за Попова ?!
И в Киевсовет ЖОПОблок-лехайм прошёл .

Другой вопрос , шо его и в Мацкве быдлом считают такие рокеры как Моргулис и Градский .
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02.12.2020 19:55 Ответить
спочатку червоночорний прапор над кремлем
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02.12.2020 19:25 Ответить
Баста это тот "тылыхтуал" который на "слепом прослушивании" спросил у девушки , как её зовут и на ответ шо зовут эту девушку Варвара Визбор задал уточняющий вопрос , мол а с какого города девушка после чего всё жюри чуть под стол не упало и лишь Алекс Градский так едко ухмыльнулся . Тем более , шо Варвара исполнила песню своего деда "А зима будет большая" , правда не в бардовском ритме, а в блюзовом ...

На Мацковии выросло новое поколение , которому фамилие Визбор ни об чём не говорит ...

Такая мОлодёжь может и в Крым ездить и в гарем к саудовскому королю пойдёт жопой торговать ...
Репер это не кликуха такая , а состояние мозга ... Реперы "сердце не оставляют в Фанских горах" ... И "Волчьи ворота" им это не об чём , и "Июньський дождь" , и даже Борман для них всёго лишь такое погоняло !

Бо вот рокеры такие как Женя Моргулис и Андрюша Макаревич -- на их домашних капустники Варвару Визбор приглашают без тупых вопросов
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02.12.2020 19:46 Ответить
Я сам слушал, слушаю и буду слушать рок. Но не нужно всех под одну гребенку. Реперы разные бывают. Про Оксимирона слышал что-нибудь? Человек Оксфорд закончил. Филолог по образованию. А у того же Нойза отсылы к Летову в песнях, Бродского читает. А хлама хватает в любом стиле. Рок нынче тоже уже не тот.
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02.12.2020 23:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rDyb_alTkMQ Сид Вишес -- "My way" (F.Sinatra) вот эта штука , спетая 41 год назад отбивает всякую охоту слушать и смотреть жалкие на неё пародии реперов ...

Понимаете ли , весь этот рэп есть жалкая и ничтожная пародия на пан-роккеров .
Сид даже его "Пистолы" обвиняли в том , шо он с трудом бас-гитару освоил . Шо пел не всегда без фальши . Но вот эта вершина панк-рока как раз и доказывает, шо куда до него всем этим убогим репперам . В плане музыкальности , в плане тонкого понимания мелодики .

При всём моём уважении к Фрэнку Синатре этот вариант мне кажется не хуже оригинала .

Я весьма терпимый к разным стилям . Черезчур и потому у меня дома будильник это "Ноктрюрн №20" Шопена -- правда в стиле транса . Но я не реже слушаю и фортепьянный оригинал того же "Ноктюрна" и струнный , но строго классическом стиле ...

Но вот реп я не догоняю . Стихи Бродского сам Броцкий неплохо читал . А ещё Алла Демидова . А ещё если хочется музыки -- то Александ Мерзаян .

Ну а рок сейчас тоже разный . Вот есть новое поколение -- таже "Epica" развивает симофонический рок . Там ребятам чуть больше 40 , а вокалистка вообще 1985 года ... Есть ещё муза (The Muse) . Джону Бонамассе всего 43 .

Вот смотрите "Maybe next time" появлися в 1982 году . 3 минуты чистое гитарное соло -- ниодного слова . Это музыка !
Проходит аж 30 лет и появляется опять же без единого слова "Carry On John" в 2012 году . Блекмору 62 и он продолжает писать музыку , у которой в Ютьюбе до миллиона просмотров и мурашки по коже .
Если не бухать до посинения , не колоться можно вдохновение сохранять и в 70 .
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03.12.2020 02:04 Ответить
Рок нынче тоже уже не тот.
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Весьма спорное утверждение если клип 2013 года



А Ваш репер из Оксфорда
https://www.youtube.com/watch?v=D35oqFK8HLc Oxxxymiron - Вечный жид (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=D35oqFK8HLc 1 068 845 просмотров

Почувствовали разницу 446 млн. против одного миллиона ?!

Так кто и что у нас не тот ?!

https://www.youtube.com/watch?v=_rSrrgwYGjo Deep Purple - "Smoke On The Water"
https://www.youtube.com/watch?v=_rSrrgwYGjo 30 615 293 просмотра•28 янв. 2015 г.

И это без Блекмора и Лорда ... Опять же 30.6 млн. просмотров .

Хотя мне всегда больше нравились "Highway starts" & "Child in the time" .
Эт ведь я привожу свежие исполнения 5 , 10 летней давности .

Бо вот от 1970 и там уже под 100 млн. просмотров :
https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE Deep Purple - Child In Time - 1970
https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE 97 223 945 просмотров

Вот вопрос куда этим реперам : Бастам , Сырёгам , "Головой об мусорный бак" до 100 млн. просмотров записи 1970 года (т.е через. 50 лет после записи !)

Вот кто захочет помнить того Оксимирона в 2040 году ?! Про 2060 я уже молчу !

Моей доце за 20 . И её мама была ещё в проекте , когда умер Джим Морисон 1970 году .
И это точно не от мамы , бо когда ей было 20 тогда "Металлика" была в ходу , и "Iron Maiden" -- т.е. металлисты с элементами трэша . А арт-рок , симфони-рок и даже хард-рок были не в тренде .
А доця моя никогда не спутает этого "патлатого красавца" Джима с Джо Дасеном и уж тем паче с Лаеном Ритчи , Хотя "The Doors" не вспомнит много композиций .
Правда , у неё музыкальное образование . Но вот её подружка филолог и тоже увлекается роком .
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03.12.2020 02:59 Ответить
Ну ты даешь. Если AC/DC и Deep Purple, считаешь новыми группами, то действитtльно с роком все в порядке. А сравнение по просмотрам некорректное.
Вот тот же Нойз с 2.2 млн просмотров (за неполный год) https://www.youtube.com/watch?v=9lWufLCozSw
Нойз с 19 млн https://www.youtube.com/watch?v=eLAHSRmFFzE ,
Би-2 с Мироном почти 15 млн https://www.youtube.com/watch?v=kmxPFKIe4Zs ,

Мирон с 13 млн https://www.youtube.com/watch?v=FPyUFj9tmrE
И следует учитывать, что Вы накидали мировые шедевры практически классики, которую слушал и слушает весь мир, а это ребята только местного значения. Да и глупо сравнивать музыку с просто стихами. К тому же такое Г, как Потап и Настя тоже могут и 100 млн набрать (по крайне мере 93 млн у них видел). А из того же панка мне The Exploited гораздо ближе, чем Sex Pistols. Но у них и близко не будет столько просмотров.
И я не оспариваю, что и сейчас достаточно много хороших команд появляется. Мне замечательно Мотанка заходит https://www.youtube.com/watch?v=Dx7lRWJyMeY&list=RDDx7lRWJyMeY&start_radio=1 и Nocturnal Mortum https://www.youtube.com/watch?v=tEag11zfPMU . Но они никогда и миллиона не наберут. К тому же я не удивлюсь, если через 5 лет о них никто не вспомнит (Хотя последнюю группу молодой командой уже тоже нельзя назвать - она тоже вроде из 90-х).
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03.12.2020 08:45 Ответить
Эми Вайнхауз старушкой была , когда умерла ?!
27 лет в 2011 году было .
https://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8 Amy Winehouse - Back To Black
https://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8 582 202 366 просмотров•23 дек. 2009 г.

Сейчас бы ей было 37 . И она больше тяготела джазу и R&B , т.е. столь якобы непопулярный блюз и соул . Более полумиллиардов просмотов .
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03.12.2020 09:14 Ответить
А у Потапа с Настей не могло быть физически 100 млн. - я нашёл 76 млн.
Даже у кумира трёх поколений совейских Муслима Магомаева нет такой накрутки .

И надо не забывать, шо на Настю могут запасть озабоченные разных стран . Она действительно бомба в плане сексапила ...

Речь же тут идёт про стили музыки , а не про "Виагру" или Настюхино тело .

А насчёт "стихов" это Вы слегка преувеличиваете . Даже многие барды скромненько так утверждают , что оне тексты пишут . А является ли эти "тексты" поэзией пусть время рассудит .
А куда реперам до бардов -- ну разве что по уровню обстеннной лексики . Да уж , Юз Алешковский просто нервно курит в стороннке с его 3 годами на сталинской зоне ...
А тут Оксфорд - ну куда Юзу до Оксфорда ... Токмо в Окфорде можно набраться рифмованных матюков !
Куда уж Мирзояну с его "Мы не по Замятину" до Оксимирона с его "Вечным Jude" . Эт ж как остро и актуально . Разве что про рептилоидов ещё актуальнее . И по-больше волохатых пиписек ... Но тут не успели реперы : Ляпис их опередил !
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03.12.2020 09:51 Ответить
Да нафиг того Потапа - я не о том совсем. Никогда такой дряни не слушал и слушать не буду. Просто просмотры и популярность еще ни о чем не говорят. Когда говорил, что у них может быть 100 млн, открыл Ютуб, вбил название. Вылезло это https://www.youtube.com/watch?v=nYUedpGbfqc 93 млн за фигню. Но меня это нисколько не удивляет.
И что Вы в того "жида" вцепились. Это его дебютный альбом, юношеский максимализм и т.п. Если Вы "жида" приняли на свой счет, уверяю Вас, что все не так. Он сам из еврейской семьи. В альбоме Горгород у него матов вообще вроде нет. А смысла и метафор выше крыши. К слову, я не слушал ни жида, ни Горгород, ни другие альбомы. Просто послушал пару песен, потом почитал тексты и понял, что был неправ. Так же и с Нойзом. Хотя последнего вообще репером считать нельзя. Он музыкант-мультиинструменталист из семьи музыкантов, доносящий свою мысль речитативом. Раньше тоже считал хип-хоп культуру культурой быдла, а потом понял, что это просто не мое.
Ну а "мои" группы тоже много просмотров не наберут. Slayer и Sepultura особой популярностью у зрителей Ютуба не пользуются. Но как говорится, на вкус и цвет... Само собой, что концерт Металлики или Iron Maiden, если будут в Киеве, я тоже не пропущу (жаль, что Металлика не приедет в Киев никогда).
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03.12.2020 21:58 Ответить
Взять такую группу "Kiss" ... Никаким боком ни в какие рейтинги "Ролинг стоунз джорнал" не попала ни сама группа , ни её исполнители .Это , пожалуй единственная у них драйвовая вещь :
https://www.youtube.com/watch?v=ZhIsAZO5gl0 Kiss - I Was Made For Lovin' You
https://www.youtube.com/watch?v=ZhIsAZO5gl0 146 186 541 просмотр•14 июн. 2019 г

146 млн. просмотров за год с хвостиком . Какая нахрен "АББА" , какой "Биджиз" ?!
Не говоря уже про "Бони-М" за последние 40 лет не собирает такие просмотры .

Так шо рок переживёт ещё 3 поколения ...
У "Кашмира" сложная эстетика и всё ж набирает 82 млн. просмотров за 8 лет .

David Gilmour - Comfortably Numb - 85 млн с 2016 -- живой концерт . Там вообще только музыка без "песни" .

Ксати , моя бывшая сопли розовые когда-то пускала насчёт "лапочки" Димы Билана , но и она не пожалела бабки на лицензионный видео-диск "The Wall" ...

Но а сладкоголосые "Скорпы" все до сих пор писают кипятком . И мужики , и главное дамочки ...
Тут гей-эстетика Димы Билана , там "Скорпы" с их аппокалиптическими : "Героином" , "Humanity" ...
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03.12.2020 07:20 Ответить
"...В сентябре Служба безопасности Украины действительно запретила Василию Вакуленко въезд в Украину..."

Бісить таке. 1. Заборона повинна бути НАВІЧНО!!! 2. Список повинен надавати МЗС (бажано щоб Дещиця), а не продажне СБУ
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02.12.2020 20:04 Ответить
СБУ, как был филиал ФСБ, сборище кротов, крышевателей, ватанов и прочей сволочи, так и остался. Пасичник и Ходаковский не дадут соврать, лучшие кадры СБУ.
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02.12.2020 20:14 Ответить
Баста тебе-Баста......
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02.12.2020 20:31 Ответить
С учетом того сколько звучит кацапского репа отовсюду, то филолетово вьедет Баста чи не вьедет, на явление в целом это не повлияет. Он там вроде щас пид_протестный на Кацапии считается, хотя точно не знаю. Из этой среды ожидается появления фигур которые смогут повести за собой молодежь когда ситуация в РФ выйдет из под контроля. Хай покается, извинится за Крым и тогда я бы может и пустил его, если не мегаватан, а ловит хайп на протесте надо его использовать))
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02.12.2020 20:34 Ответить
Уася! Навіть не рипайся.
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03.12.2020 02:09 Ответить
 
 