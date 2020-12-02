В Украине коронавирусом переболело примерно 3% населения, - замглавы Минздрава Микичак

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине коронавирусом уже переболело около 3% населения.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак в интервью порталу "Телеграф", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ситуация с пандемией COVID-19 "очень сложная" и "тревожная", как практически во всем мире.

"Заболеваемость высокая, темпы распространения стремительные, пациенты в стационарах тяжелые со сложно прогнозируемым ходом болезни. Думаю, ни одна страна не знает реальных масштабов заболеваемости: во-первых, не все исследования дают положительный тест, даже при наличии всей симптоматики. Во-вторых, невозможно тестировать все население, очень много носителей, бессимптомных и легких форм болезни", - отметила она.

Микичак добавила, что "по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболело около 3% населения Украины".

По ее словам, около 20% COVID-больных госпитализируются с осложнениями, лечение длительное, течение болезни сложно прогнозируемое.

"Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, нуждаются в особом длительном уходе. Поэтому нам важно, чтобы система выдержала большой поток обращений и нуждающихся в госпитализации. Мы также не можем заблокировать оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в частности, в неотложных состояниях, с обострением хронических болезней", - отметила она.

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