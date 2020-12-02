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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине коронавирусом переболело примерно 3% населения, - замглавы Минздрава Микичак

В Украине коронавирусом переболело примерно 3% населения, - замглавы Минздрава Микичак

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине коронавирусом уже переболело около 3% населения.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак в интервью порталу "Телеграф", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ситуация с пандемией COVID-19 "очень сложная" и "тревожная", как практически во всем мире.

"Заболеваемость высокая, темпы распространения стремительные, пациенты в стационарах тяжелые со сложно прогнозируемым ходом болезни. Думаю, ни одна страна не знает реальных масштабов заболеваемости: во-первых, не все исследования дают положительный тест, даже при наличии всей симптоматики. Во-вторых, невозможно тестировать все население, очень много носителей, бессимптомных и легких форм болезни", - отметила она.

Микичак добавила, что "по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболело около 3% населения Украины".

По ее словам, около 20% COVID-больных госпитализируются с осложнениями, лечение длительное, течение болезни сложно прогнозируемое.

"Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, нуждаются в особом длительном уходе. Поэтому нам важно, чтобы система выдержала большой поток обращений и нуждающихся в госпитализации. Мы также не можем заблокировать оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в частности, в неотложных состояниях, с обострением хронических болезней", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас в больницах не хватает инфекционистов, анестезиологов и медсестер, - замглавы Минздрава Микичак

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
І через це закрили економіку? "Безсимптомні хворі" - це взагалі шедевр пропаганди.
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02.12.2020 18:14
+5
У меня уже практически нет знакомых в Киеве кто не переболел бы. На работе уже 60% переболело
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02.12.2020 18:09
+5
вообще то переболело раз в семь-десять больше
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02.12.2020 18:10
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Что слышим - делим, что видим - умножаем (с )
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02.12.2020 18:03 Ответить
Значно більше. Багато хто й не знає, що вже перехворів, бо симптомів не було.
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02.12.2020 18:03 Ответить
Ну и? Я болел в мае и счас имею равные шансы словить по-новой с теми кто не болел вообще.
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02.12.2020 18:05 Ответить
як вивели ту цифру у 3% поясніть? якщо так, як йде з тестуванням то в дупу ці дані.
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02.12.2020 18:07 Ответить
У меня уже практически нет знакомых в Киеве кто не переболел бы. На работе уже 60% переболело
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02.12.2020 18:09 Ответить
так шо,таки он есть?этот ковид
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02.12.2020 18:11 Ответить
вообще то переболело раз в семь-десять больше
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02.12.2020 18:10 Ответить
ну вот откуда такие цифры?
возможно это какой-то официоз, ибо много ж безсимптомно переболевших (даже не догадывающихся что оте сопли и нудный кашель, так похожие на ежегодные сезонные простуды и был короновирусик, в легчайшей форме)
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02.12.2020 18:12 Ответить
Так понимаю есть официальная сводная цифра по подтверженным ПЛР-тестами случаям 778.560 человек. За весь год. Но єто не 3%.
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02.12.2020 18:17 Ответить
если 778 560 - 3 % то 259 520 - 1 % значит 100% - 25 952 000 (нас шо всего 25,9 млн??)
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02.12.2020 18:23 Ответить
от охота было считать?) Видно ж что цифра 3% с довідника стеля.
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02.12.2020 18:27 Ответить
"Безсимптомні, які навіть не здогадуються" не можуть входити до ОПЕРАТИВНОЇ статистики. Можуть входити лише до прогнозної або оціночної кількості
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02.12.2020 20:10 Ответить
І через це закрили економіку? "Безсимптомні хворі" - це взагалі шедевр пропаганди.
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02.12.2020 18:14 Ответить
пропаганди чого?
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02.12.2020 18:19 Ответить
Необхідності вакцини. Чомусь ніхто не говорить про ліки, лише про вакцину.
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02.12.2020 18:23 Ответить
одне іншому не заважа. наприклад ліків проти чуми здається не існує, лише вакцина.
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02.12.2020 18:33 Ответить
Как это не существует? Чума сейчас прекрасно вылечивается антибиотиками
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02.12.2020 18:37 Ответить
Не знаю не спеціаліст, але людей чомусь продовжують вакцинувати від різної фігні
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02.12.2020 18:39 Ответить
Чума сейчас типичная очаговая инфекция. Так что вакцинируют при поездке в эндемичные по чуме районы. Сейчас каждый случай чумы это мини-ЧП
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02.12.2020 18:43 Ответить
Так зачем же вакцинируют если есть лекарство?
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02.12.2020 18:51 Ответить
Дешевле не впускать без справки о вакцинации, чем потом вводить карантин из-за вспышки
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02.12.2020 19:07 Ответить
З чумой просто - це бацила, з вірусом те, шо відбувається простим смертним неможливо ані шось доказати, ані спростити. Треба буде якась "вспишка" - зроблять.
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02.12.2020 19:22 Ответить
ШАС ЭТА ТВАРИНКА НАМ РАССКАЖЕТ - НАРОД ЭТО ТА КОТОРАЯ СОВЕТОВАЛА ФОПАМ ИДТИ В БОЛЬНИЦУ ВРЕМЕННО РАБОТАТЬ ( КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ) - НЕЧИСТЬ ОНА
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02.12.2020 18:17 Ответить
Ни о чем, реальный процент значительно больше. Чехи вон о 17-20%, я этому верю больше. Я думаю, есть и которые по второму разу пошли.
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02.12.2020 18:17 Ответить
есть, лично знаю таких.
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02.12.2020 18:33 Ответить
реальний відсоток набагато більший
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02.12.2020 19:03 Ответить
яке поле для здеця ще залишається!
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02.12.2020 18:21 Ответить
Цікаво. А https://www.worldometers.info/coronavirus/ який базується на офіційній статистиці країн дає що в Україні захворів кожний 58-й мешканець... Це менше, ніж 2%. І це ЗАХВОРІВ а не перехворів.
Отже у наших "майстрів спорту" - брехня на брехні.
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02.12.2020 18:22 Ответить
Хоть она и замглавы,но математика это явно не ее!
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02.12.2020 18:22 Ответить
"В Украине коронавирусом переболело примерно 3% населения, - замглавы Минздрава Микичак" - 369 054 - выздоровели = 3%. 100% = 12 301 800. В Украине проживает 12 301 800 ?
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02.12.2020 18:23 Ответить
Мало того, что людей запугивают так в них ещё стараются воспитать чувство вины и собственной ущербности. Тебе кажется что ты здоров - нет, ты просто не сдавал анализы или уже бессимптомник. Ты хочешь дышать без маски - да ты просто маньяк, за что ты так ненавидишь людей? Ты переболел - нет, так можно сказать только после вакцинации да и то не факт, ты опасен всегда!
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02.12.2020 18:24 Ответить
тут еще с вакциной неизвестно шо сотворят - эти ублюдки могут потребовать справку вакцинации при выезде, устройство на работу, обучение и т.д. ....
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02.12.2020 19:01 Ответить
Три відсотки населення це приблизно півтори мільйони...Візьмемо десять тисяч в день захворювань отримуємо триста тисяч в місяць...Помножимо то на п"ять місяців і маємо півтори мільйони або три відсотки...Отак просто і тупо в мінздраві рахують не прогнозуючи,не утруднюючи себе жодним аналізом...
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02.12.2020 18:30 Ответить
Летальность ~0,01%
Смертельный вирус, да.
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02.12.2020 18:34 Ответить
Кожен день дивлюсь на цю кляту Монголію - ноль померлих.
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02.12.2020 19:26 Ответить
Можна запитати,яким чином летальність становить 0,01%,якщо за статистикою з 758 264 інфікованих-12 717 померло?Якщо зробити розрахунок,то виходить-1,68%.Звідки взялося 0,01?
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02.12.2020 19:48 Ответить
3% ???
Ахаха) 15 %, як мінімум
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02.12.2020 19:02 Ответить
т.е. весь этот ковидный треш в стране при 3% заболевших?..
серьезно? - 3% и наша медицина лежит, невзирая на спецфонд, волонтерскую и западную помощь, мотивирующие видосики из феофании?..
...что дальше, Зин (с)
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02.12.2020 19:04 Ответить
та процентов 10-15 уже переболели коронатрипером
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02.12.2020 19:13 Ответить
процентов 30-40
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02.12.2020 19:15 Ответить
Вы, главное уточняйте, что переболело 3% по официальным данным, потому что по факту уже переболело , как минимум 20 % , причем не ждали помощи от государства, а сами вылечились за свои кровные.
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02.12.2020 20:22 Ответить
Ага
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02.12.2020 20:44 Ответить
Эту цифру можно смело умножать на 15. Зе-брехуны уже реально задрали !!!! За кого они держат людей ?
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02.12.2020 20:50 Ответить
хорошо хоч не 3,1415926535…
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02.12.2020 23:54 Ответить
Але ж епідемія оголошується по закону, якщо захворіває більше 5℅ населення! А ми маємо 3℅ за 9 місяців?
Оце так постріл собі в ногу! Так ви ж після цього саботажники в особливо великих розмірах, хлопці...
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03.12.2020 00:27 Ответить
 
 