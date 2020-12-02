Шмыгаль: здравоохранение способно справиться с 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Система здравоохранения Украины выдержит, если число заболевших коронавирусной болезнью будет составлять 25 тыс. человек в сутки.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью изданию "Корреспондент", сообщает Цензор.НЕТ.

"Весной даже представить было сложно, что при 12-15 тыс. больных в сутки система не ляжет. Сейчас она справляется. Мы ожидаем, что она справится и при 25 тыс. заболевших в день, если возникнет такая необходимость. Но, надеюсь, до такого не дойдет", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр считает, что введение локдауна весной было полностью оправданным.

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"Весной никто не понимал ни природы самого вируса, ни механизма его распространения, ни алгоритмов лечения. Введя локдаун, мы спасли жизни тысяч украинцев. Если бы не локдаун, то первая волна пандемии накрыла бы нас, как Испанию или Италию", - сказал он.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что "сейчас протоколы лечения коронавируса кардинально отличаются от весенних и позволяют спасать жизни".

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