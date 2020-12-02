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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль: здравоохранение способно справиться с 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Шмыгаль: здравоохранение способно справиться с 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Система здравоохранения Украины выдержит, если число заболевших коронавирусной болезнью будет составлять 25 тыс. человек в сутки.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью изданию "Корреспондент", сообщает Цензор.НЕТ.

"Весной даже представить было сложно, что при 12-15 тыс. больных в сутки система не ляжет. Сейчас она справляется. Мы ожидаем, что она справится и при 25 тыс. заболевших в день, если возникнет такая необходимость. Но, надеюсь, до такого не дойдет", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр считает, что введение локдауна весной было полностью оправданным.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин отменил карантин выходного дня, будут действовать ограничения "оранжевой" зоны, - Шмыгаль

"Весной никто не понимал ни природы самого вируса, ни механизма его распространения, ни алгоритмов лечения. Введя локдаун, мы спасли жизни тысяч украинцев. Если бы не локдаун, то первая волна пандемии накрыла бы нас, как Испанию или Италию", - сказал он.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что "сейчас протоколы лечения коронавируса кардинально отличаются от весенних и позволяют спасать жизни".

Также на Цензор.НЕТ: 40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Країною "керує" шаріков, а навколо нього зграя швондерів.
(с) Георгій Тука
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02.12.2020 20:20
+5
Да я думаю с учетом того что Шмыгаль будет лечится в феофании, система справится и с 1 00000 в сутки!
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02.12.2020 19:50
+4
что в понимании шмыгалки "спарвилась" ??? койки???? так ими можно и кабмин забить с низу до верху...но что-то лечиться чинуши хотят в Феофании !
медперсонала не хватает уже сейчас, кислорода и концентраторов не хватает уже сейчас, лекарства за свой счет уже сейчас...
так с какими 25 тыс в сутки может кто-то справиться???? а если в следующие сутки еще столько же??? и потом...??? Италия не самая отсталая по медицине страна и то рухнула...
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02.12.2020 20:09
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Да я думаю с учетом того что Шмыгаль будет лечится в феофании, система справится и с 1 00000 в сутки!
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02.12.2020 19:50 Ответить
Шмыгаль врет и не краснеет. Сегодня слышала, что нет мест в больницах и больных выставляют на улицу. И при чем тут 25 тыс заболевших в день? Разве у всех заболевших тяжелые пневмонии? Шмыгаль или пьяный или обкуренный.
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02.12.2020 20:20 Ответить
Шмигаль сказав ясн: " сісиєма віджржіт". А от чи в тримають ці 25 тисяч хворих - то велике питання. Швидше за все - не всі.
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02.12.2020 20:56 Ответить
Как всегда вырвали слова из контекста и сделали с Премьера ИДИОТА.Не мог он такую глупость сказать.
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02.12.2020 19:51 Ответить
не думаю..... ему и не то могут написать, на бумажке то
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02.12.2020 19:55 Ответить
Це вони так завуальовано намагаються з'їхати з теми локдауну, промоніторівши настрій людей?
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02.12.2020 19:56 Ответить
Ага. З двома у Жовкві уже справились.
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02.12.2020 20:02 Ответить
еще было как КОРД "заседал" на "домушников" - перестреляли друг друга(!)
я не кацап, но это было пи.... ну вот КАК???
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02.12.2020 20:06 Ответить
Ще б з десяток таких "засад" на бандюків і мєнтовські ряди трохи очистились від нечесті
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02.12.2020 20:33 Ответить
братан, тут не то шо очиститись, просто спецпідр... тупо проти злодіїв, крадуніа, сам себе бл.... перестріляв. ну шо за маячня, подумав би ви, але на відео є. те ж саме коло того... ну, Елітний посьолок, 4 трупи і Аваков висрав гото типу так
і це гівно нас "захищає"?
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02.12.2020 20:39 Ответить
что в понимании шмыгалки "спарвилась" ??? койки???? так ими можно и кабмин забить с низу до верху...но что-то лечиться чинуши хотят в Феофании !
медперсонала не хватает уже сейчас, кислорода и концентраторов не хватает уже сейчас, лекарства за свой счет уже сейчас...
так с какими 25 тыс в сутки может кто-то справиться???? а если в следующие сутки еще столько же??? и потом...??? Италия не самая отсталая по медицине страна и то рухнула...
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02.12.2020 20:09 Ответить
Свадьбы не будет!

Шмигаль: охорона здоров'я здатна впоратися з 25 тис. хворих на COVID-19 за добу - Цензор.НЕТ 8486
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02.12.2020 20:10 Ответить
Шмигаль: охорона здоров'я здатна впоратися з 25 тис. хворих на COVID-19 за добу - Цензор.НЕТ 3015
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02.12.2020 20:11 Ответить
Та кажи вже 250 000 ! Як ви зараз тестуєте, так в нас все завмерло на 15 000. Слава великому Степанову! Сімейним лікарям наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. Степанов хоче втриматись у кріслі
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02.12.2020 20:12 Ответить
Ні, ви неправі. СтЄпанов якраз не тримається за крісло, він навіть свого кума ПАЛИЦЮ просив зібрати у ВРУ голоси за свою відставку, але не зайшлося. Це зе!нелоху потрібен СтЄпанов, як громовідвід або цап-відбувайло. А СтЄпашка на свою дружину зареєстрував фам.фірму, його ЖДУТ ВЄЛІКІЄ ДЄЛА! На грецця йому цей гемор, але САМ не відпускає.
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02.12.2020 20:23 Ответить
Здравозахоронение Украины справится и с большим числом, чем 25 тыс заболевших в сутки - хоть миллион, все равно подыхать дома.
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02.12.2020 20:14 Ответить
В Одесі люди вмирають в палатах. Від нестачі кисню.
Трупи лежать серед живих.
Місць лишилось 50.
Про що говорить цей дурник ?
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02.12.2020 20:15 Ответить
В Одесі? Київська область, товариша з запаленням легень, з Обухова, насилу прилаштували в лікарню в Миронівці, при тому зразу попередили - кисню немає, купляйте концентратор за свої. І було це 4 листопада. Що в лікарнях зараз навіть страшно уявити.
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02.12.2020 21:21 Ответить
Країною "керує" шаріков, а навколо нього зграя швондерів.
(с) Георгій Тука
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02.12.2020 20:20 Ответить
І не говори. Не везе українцям на президентів. То шоколадний барига,який грабував 5 років під час війни,то зек,який жив по тюремних законах. Біда та годі....
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02.12.2020 20:36 Ответить
Та я б радів би й надалі, щоб мене Порошенко обкрадав.
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02.12.2020 21:01 Ответить
Ти б радів,бо отримуєш по канХфєтці за кожен пост за шоколадного чорта. Дивись,бо вхопиш цукровий діабет,як твій патрон.)
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03.12.2020 07:26 Ответить
нічого страшного. а ось ти вірус кловун 95 підхопив таки.
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03.12.2020 08:15 Ответить
І не говори! Не счастить українцям з мізками, і ти тому яскравий приклад.
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02.12.2020 21:22 Ответить
А ти такий "усний",аж страшно. Сидиш на форумі і строчиш пости за шоколадку.
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03.12.2020 07:29 Ответить
Люблю шоколад. За звичай купую 20 грн. за плитку, ну добре, 19,50, але якщо роздають безкоштовно, та ще й за те, що можна назвати ідіота ідіотом, скажи де черга? Я теж хочу записатись!
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03.12.2020 08:28 Ответить
Та ти уже записаний і навіть цього не доганяєш.😜
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03.12.2020 19:21 Ответить
До речі, кацапсинко, яким тупим перекладачем ти користуєшся? Що ти взагалі мав на увазі коли писав оце: -" А ти такий "усний",аж страшно." Что бы это значило?
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03.12.2020 08:44 Ответить
не очень хочется вводить локдаун. Отвечать же ему. А ЧС вводить - это ведь компенсации потребуют после. Тоже не очень хочется платить... Вот и крутится, как папуас на сковородке.
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02.12.2020 20:25 Ответить
От СПИДа, туберкулёза, рака уже никто не умирает???
Народу дохнет больше чем рождается.

Это называется этноцид...
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02.12.2020 20:27 Ответить
Что оно несёт....В больницах нет мест,из лекарств только шприцы,врача днём с огнём не сыщешь.И это Киев!
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02.12.2020 20:29 Ответить
А тем временем.... завтра открывается специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19, которая состоится по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, мировые лидеры, официальные лица и эксперты ООН обсудят ключевые аспекты пандемии COVID-19, распределение вакцин и социально-экономические вопросы.
И как только он всё успевает...... там уже строительство 6-полосной дороги на Шушу начали, длиной больше 100 км. А наш Премьер всё планирует и планирует, ну и на кофе гадает иногда.
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02.12.2020 20:30 Ответить
такой себе аушвиц по шмыгалёвски.
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02.12.2020 20:33 Ответить
Иных уж нет, других долечим..😷
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02.12.2020 20:34 Ответить
Через неделю сможет "справиться" с 30000, а через 2 недели с 35000 и тд
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02.12.2020 20:34 Ответить
А феофания сколько принять может?
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02.12.2020 20:40 Ответить
Зависит от количества ермаков, в феофанию берут только тех, у кого есть "связь" с каким нибудь ермаком..
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02.12.2020 20:52 Ответить
"Шмыгаль: здравоохранение способно справиться с 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки" - запомним.
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02.12.2020 20:42 Ответить
Нужно было запомнить Бубочкины 9 000..
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02.12.2020 20:53 Ответить
Що він меле ?
Хіба госпіталізують усіх, хто хворіє ?
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03.12.2020 00:03 Ответить
Специально Шмыгаль такое ляпнул, чтобы забить сегодняшний скандал с коррупционером и предателем зеленским и его подельницей венедиктовой, неужели не понятно? За это его ермак и держит пока(если, конечно, не продал должность на пару с убитым на фронте братом).
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03.12.2020 00:46 Ответить
 
 