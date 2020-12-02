Шмыгаль: здравоохранение способно справиться с 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки
Система здравоохранения Украины выдержит, если число заболевших коронавирусной болезнью будет составлять 25 тыс. человек в сутки.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью изданию "Корреспондент", сообщает Цензор.НЕТ.
"Весной даже представить было сложно, что при 12-15 тыс. больных в сутки система не ляжет. Сейчас она справляется. Мы ожидаем, что она справится и при 25 тыс. заболевших в день, если возникнет такая необходимость. Но, надеюсь, до такого не дойдет", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр считает, что введение локдауна весной было полностью оправданным.
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"Весной никто не понимал ни природы самого вируса, ни механизма его распространения, ни алгоритмов лечения. Введя локдаун, мы спасли жизни тысяч украинцев. Если бы не локдаун, то первая волна пандемии накрыла бы нас, как Испанию или Италию", - сказал он.
При этом Шмыгаль подчеркнул, что "сейчас протоколы лечения коронавируса кардинально отличаются от весенних и позволяют спасать жизни".
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я не кацап, но это было пи.... ну вот КАК???
і це гівно нас "захищає"?
медперсонала не хватает уже сейчас, кислорода и концентраторов не хватает уже сейчас, лекарства за свой счет уже сейчас...
так с какими 25 тыс в сутки может кто-то справиться???? а если в следующие сутки еще столько же??? и потом...??? Италия не самая отсталая по медицине страна и то рухнула...
Трупи лежать серед живих.
Місць лишилось 50.
Про що говорить цей дурник ?
(с) Георгій Тука
Народу дохнет больше чем рождается.
Это называется этноцид...
И как только он всё успевает...... там уже строительство 6-полосной дороги на Шушу начали, длиной больше 100 км. А наш Премьер всё планирует и планирует, ну и на кофе гадает иногда.
Хіба госпіталізують усіх, хто хворіє ?