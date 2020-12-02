Пересекающим границу Украины иностранцам вручают постановления о штрафах за нарушение ПДД, в случае неуплаты им грозит запрет въезда, - ГПСУ
Почти 70 иностранцев, нарушивших правила дорожного движения, получили на границе с Украиной копии постановлений об административном штрафе за период с 19 ноября, когда норма вступила в силу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что 19 ноября заработал совместный проект МВД и ГПСУ. Теперь иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.
При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превышается скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией.
Сотрудники полиции составляют постановление о нарушении правил дорожного движения. Далее постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя при пересечении им границы.
Как уточнил УП представитель ГПСУ Андрей Демченко, таким образом с начала реализации проекта 66 иностранцев при выезде из Украины уже получили от пограничников копии постановлений о штрафе. 8 нарушителей уже его оплатили.
Всего у иностранцев есть 30 дней для уплаты штрафа, в противном случае они получают запрет въезда в нашу страну.
Среди нарушителей, которым сейчас вручены постановления, больше всего граждан Молдовы, Беларуси и РФ, а также Польши.
Всего по состоянию на 2 декабря в базе данных ГПСУ есть информация о 420 таких нарушителях..
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https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Jim Beamyč
https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Не Майк и Ник, но я плакал
уже когда новость прочел понял, шо не всем вручают, а уже нарушившим.
а еще видимо они пересекали границу не в, а из Украины.
такие заголовки-новости заставляют думать и закаляют мозг!
Для этого есть общественные работы.
Але питаня пені - цікаве.