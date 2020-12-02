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Новости Силовики
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Пересекающим границу Украины иностранцам вручают постановления о штрафах за нарушение ПДД, в случае неуплаты им грозит запрет въезда, - ГПСУ

Пересекающим границу Украины иностранцам вручают постановления о штрафах за нарушение ПДД, в случае неуплаты им грозит запрет въезда, - ГПСУ

Почти 70 иностранцев, нарушивших правила дорожного движения, получили на границе с Украиной копии постановлений об административном штрафе за период с 19 ноября, когда норма вступила в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что 19 ноября заработал совместный проект МВД и ГПСУ. Теперь иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превышается скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией.

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Сотрудники полиции составляют постановление о нарушении правил дорожного движения. Далее постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя при пересечении им границы.

Как уточнил УП представитель ГПСУ Андрей Демченко, таким образом с начала реализации проекта 66 иностранцев при выезде из Украины уже получили от пограничников копии постановлений о штрафе. 8 нарушителей уже его оплатили.

Всего у иностранцев есть 30 дней для уплаты штрафа, в противном случае они получают запрет въезда в нашу страну.

Среди нарушителей, которым сейчас вручены постановления, больше всего граждан Молдовы, Беларуси и РФ, а также Польши.

Всего по состоянию на 2 декабря в базе данных ГПСУ есть информация о 420 таких нарушителях..

Также смотрите: Аваков об автофиксации нарушений ПДД: Система работает, планируется закупка еще 300 видеокамер. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Госпогранслужба (6374) иностранец (490) ПДД (532) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) штраф (1282)


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Топ комментарии
+5
Заголовок якось "по добкіному" написаний
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02.12.2020 22:52
+2
это еще чо! вон шо беларуский турист говорит о порядках в польше

https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Jim Beamyč

https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Не Майк и Ник, но я плакал
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02.12.2020 22:49
+2
Чудово. Тобто навіть в сp@ному Українському суді оскаржити не можна. Будь яку х-ню на тебе повісили - плати, або - заборона в'їзду. Може тоді одразу паяльник в дупу?
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03.12.2020 02:07
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это еще чо! вон шо беларуский турист говорит о порядках в польше

https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Jim Beamyč

https://twitter.com/i/status/1334170368588836864 Не Майк и Ник, но я плакал
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02.12.2020 22:49 Ответить
Заголовок якось "по добкіному" написаний
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02.12.2020 22:52 Ответить
тоже не сразу въехал Пересекающим границу Украины иностранцам вручают постановления о штрафах за нарушение ПДД, в случае неуплаты им грозит запрет въезда, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3004
уже когда новость прочел понял, шо не всем вручают, а уже нарушившим.
а еще видимо они пересекали границу не в, а из Украины.
такие заголовки-новости заставляют думать и закаляют мозг!
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02.12.2020 23:08 Ответить
Заголовок-замануха.
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03.12.2020 09:31 Ответить
а когда депутаты платить будут?
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02.12.2020 23:27 Ответить
Из некоторых стран просто не выпустят,пока не оплатиш.
Для этого есть общественные работы.
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03.12.2020 00:24 Ответить
ну тому, хто назад або ще раз в Україну не треба, може і заб"ють. А ось кому туди-сюди ... Вони нічого н е кажуть, чи будуть проценти, пеня за просрочку. Людина може раз побувати в Україні, порушити і забути, а потім машину віддать прийдеться.
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03.12.2020 02:22 Ответить
Більшість порушників не повернуться.
Але питаня пені - цікаве.
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03.12.2020 10:30 Ответить
Чудово. Тобто навіть в сp@ному Українському суді оскаржити не можна. Будь яку х-ню на тебе повісили - плати, або - заборона в'їзду. Може тоді одразу паяльник в дупу?
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03.12.2020 02:07 Ответить
можна відмовитися від виїзду ))), і піти в суд. Немає різниці, коли інші країни навіть не випускають, поки не оплатиш.
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03.12.2020 02:23 Ответить
В Румунії пускають а потім заарештовують за не сплату))))
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03.12.2020 08:17 Ответить
ну і сенс? і гроші не отримали, і на утримання порушника - портатились. чи вони там відробляють?
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03.12.2020 15:19 Ответить
сенс в тому що всі платять ніхто в тюрму не хоче
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04.12.2020 10:03 Ответить
В Польщі мусиш заплатити - якщо немає грошей можуть через суд забрати автомобіль це якщо порушення зафіксуваа поліція. З фоторадарами не знаю - один раз мене зфоткав але пройшло вже 5 років в Польщі і не тільки був сотні разів і жодної реакції.
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03.12.2020 08:28 Ответить
 
 