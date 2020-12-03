Рада установила требования к помощникам нардепов: гражданство Украины, владение государственным языком и степень бакалавра
Верховная Рада установила требования к образованию помощников народных депутатов. Парламентарии приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №3644-д.
За документ проголосовали 235 нардепов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно проекту, помощником-консультантом нардепа может быть только гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком.
Помощники работают по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) или на общественных началах.
"Помощником-консультантом по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра", - указано в документе.
Согласно закону, исключительно за счет и в пределах общего фонда, установленного нардепу на соответствующий год для оплаты труда его помощников-консультантов, он распределяет средств для выплаты своим помощникам:
- заработной платы,
- материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов,
- зарплаты за время отпуска,
- материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска,
- денежной компенсации, предусмотренной статьей 24 ЗУ "Об отпусках", за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.
Указанные выплаты осуществляет Аппарат ВР по представлениям парламентария.
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в депутаты им можно,а в помощники низзя...странновато как то.
А если сиськи 5-го размера,то даже на лобковых вшей посмотрят сквозь пальцы.
😁
- Девушка, вы владеете государственным языком?
- Профессионально! И не только государственным, но и французским. И не только языком.
- А степень бакалавра есть?
- У меня есть справка из кожвендиспансера, если вы про это...
- Вы приняты!
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"На...я на этот баран ! (*глядя на Шмыгаля). Где этот гребаный презик ! (** кого это он так называет ?) " - Дубинский в Раде
количество и льготы. Пусть живут за свой счёт. Мы их туда не выбирали.
А наркоманами помошники депутатов могут быть? ПреЗЕдент может.
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ЗЕЛЕНСКИЙ... я тебя обожаю! Ниастанавливайся! Жги! тебе аккурат 15-20% не хватает до могильного антирейтинга
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Щоб ви зрозуміли:
щойно Верховна Рада збільшила ВДВІЧІ зарплатню помічникам нардепів у грудні 2020 (постанова 4449).
Це при бюджетній дірці небаченого розміру і нестачі коштів на все, при заборгованості зарплат бюджетникам, яка щомісяця росте, таке марнотратство!
Єдина фракція, яка у повному складі не голосувала за цю ганьбу - Європейська Солідарність.