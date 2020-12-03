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Рада установила требования к помощникам нардепов: гражданство Украины, владение государственным языком и степень бакалавра

Рада установила требования к помощникам нардепов: гражданство Украины, владение государственным языком и степень бакалавра

Верховная Рада установила требования к образованию помощников народных депутатов. Парламентарии приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №3644-д.

За документ проголосовали 235 нардепов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно проекту, помощником-консультантом нардепа может быть только гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком.

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Помощники работают по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) или на общественных началах.

"Помощником-консультантом по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра", - указано в документе.

Согласно закону, исключительно за счет и в пределах общего фонда, установленного нардепу на соответствующий год для оплаты труда его помощников-консультантов, он распределяет средств для выплаты своим помощникам:

  • заработной платы,
  • материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов,
  • зарплаты за время отпуска,
  • материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска,
  • денежной компенсации, предусмотренной статьей 24 ЗУ "Об отпусках", за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.

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Указанные выплаты осуществляет Аппарат ВР по представлениям парламентария.

Автор: 

ВР (29228) помощник депутата (40)


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Топ комментарии
+14
и шо?теперь уборщицам,секретаршам и маникюрщицам низзя шоле?
в депутаты им можно,а в помощники низзя...странновато как то.
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03.12.2020 16:21
+12
Да ладно там! Кому вы рассказываете? Единственные требования: сиськи третьего размера и отсутствие каких-либо моральных критериев. А "степень бакалавра" нарисуют кому угодно.
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03.12.2020 16:21
+11
А количество ? 22 помощника на одного депутата - это не по европейски. Пусть депутаты сами работают
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03.12.2020 16:22
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И разработанное табу.
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03.12.2020 16:20 Ответить
а родственники? мона? всем кагалом помогать своему ))) за гос.кошт...
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03.12.2020 16:21 Ответить
А що до подвійного-потрійного громадянства??))
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03.12.2020 16:41 Ответить
так тут ваще должно быть ...не к слову сказано))) - табу!
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03.12.2020 16:42 Ответить
и шо?теперь уборщицам,секретаршам и маникюрщицам низзя шоле?
в депутаты им можно,а в помощники низзя...странновато как то.
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03.12.2020 16:21 Ответить
Помощник - это не депутат! Для этого еще учиться нужно!
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03.12.2020 17:41 Ответить
Да ладно там! Кому вы рассказываете? Единственные требования: сиськи третьего размера и отсутствие каких-либо моральных критериев. А "степень бакалавра" нарисуют кому угодно.
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03.12.2020 16:21 Ответить
😀
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03.12.2020 16:23 Ответить
Ну и тест на реакцию Вассермана желательно что бы был отрицательный.
А если сиськи 5-го размера,то даже на лобковых вшей посмотрят сквозь пальцы.
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03.12.2020 16:49 Ответить
А количество ? 22 помощника на одного депутата - это не по европейски. Пусть депутаты сами работают
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03.12.2020 16:22 Ответить
А уявляєте, як зараз запрацюють наші інститути і університети з академіями? Кількість "спеціалістів" в Україні, "різко зросте"...
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03.12.2020 16:52 Ответить
Бакалейщик и кардинал-это сила!©
😁
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03.12.2020 16:23 Ответить
галантерейщик ))) ну и бакалейщик тоже сгодится ))))
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03.12.2020 16:43 Ответить
Собеседование в приемной депутата:
- Девушка, вы владеете государственным языком?
- Профессионально! И не только государственным, но и французским. И не только языком.
- А степень бакалавра есть?
- У меня есть справка из кожвендиспансера, если вы про это...
- Вы приняты!
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03.12.2020 16:24 Ответить
ніхто цього контролювати не буде і покарання за це також немає,як за подвійне-потрійне громадянство..
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03.12.2020 16:25 Ответить
А отменили данное ими же разрешение на занятие любой коммерческой деятельностью? Или можно и дальше отмывать взятки нардепам?
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03.12.2020 16:26 Ответить
Ну просто по живому ріжуть,гади...
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03.12.2020 16:29 Ответить
Сколько бакалавр сегодня стоит? Спешите, предвидится подорожание.
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03.12.2020 16:32 Ответить
Браво! Вор, коррупционер, решала ... НО владеющий украинским языком, с дипломом бакалавра. Почему нет? Канешна.
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03.12.2020 16:34 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334501800842567681 18 мин

"На...я на этот баран ! (*глядя на Шмыгаля). Где этот гребаный презик ! (** кого это он так называет ?) " - Дубинский в Раде
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03.12.2020 16:35 Ответить
Вимоги для помічників депутатів жорсткіші ніж до самих депутатів
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03.12.2020 16:37 Ответить
во-во
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03.12.2020 16:38 Ответить
берите выше...и для преЗЕдентов ))))
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03.12.2020 16:45 Ответить
Да лучше бы уровень Ай-Кью установили себе !
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03.12.2020 16:38 Ответить
И это шобло пользуется всеми льготами. Необходимо ограничить их

количество и льготы. Пусть живут за свой счёт. Мы их туда не выбирали.
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03.12.2020 16:38 Ответить
Ну так шо? Теперь слуги без помощников не работать будут?!)))
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03.12.2020 16:41 Ответить
конкурс помощниц (все бакалаврихи и гражданки и гарно розмовляють))) ну? и как выбрать???
Рада встановила вимоги до помічників нардепів: громадянство України, володіння державною мовою та ступінь бакалавра - Цензор.НЕТ 3940
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03.12.2020 16:48 Ответить
Десь в такому "ракурсі" мені прийшлось, при переході на діловодство українською мовою, підбирать діловода в стройовий відділ... Українська мова - на рівні "2" третього класу школи, друкування на машинці - одним пальцем, з купою виправлень... Зате - "ноги від зубів"... Сказав НШ свою думку... У відповідь почув: "Что ты в этом понимаешь?...". Відповів - "Дивіться самі...". Через кілька місяців командир і НШ отримали "рознос" за підготовлений документ... (Слава богу, мене туди не долучали - підписали самі, бо я був у відпустці і його не "візував"...). Бабу вигнали...
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03.12.2020 17:01 Ответить
При этом сами депутаты СН и преЗЕдент могут вобще не владеть украинским, быть фотографами, тамадами и клоунами по профессии.

А наркоманами помошники депутатов могут быть? ПреЗЕдент может.
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03.12.2020 16:55 Ответить
новости из зе дурдома

https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZWx2Qbtn7_LL3iXVwTn_-80b6sCWR_-HCcs1wqOCCFyjMbJv_cKmakVg8yXpJioHID3rwCF91B_xs5UI9rPYzsWf8iwHIwl-p2K2XxY0VOrNu9RgR4nrvd1rpRNxEvXgH0&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/713389782914062?__cft__[0]=AZWx2Qbtn7_LL3iXVwTn_-80b6sCWR_-HCcs1wqOCCFyjMbJv_cKmakVg8yXpJioHID3rwCF91B_xs5UI9rPYzsWf8iwHIwl-p2K2XxY0VOrNu9RgR4nrvd1rpRNxEvXgH0&__tn__=%2CO%2CP-R . ·

ЗЕЛЕНСКИЙ... я тебя обожаю! Ниастанавливайся! Жги! тебе аккурат 15-20% не хватает до могильного антирейтинга

Рада встановила вимоги до помічників нардепів: громадянство України, володіння державною мовою та ступінь бакалавра - Цензор.НЕТ 4859
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03.12.2020 17:19 Ответить
Яно. На крайній випадок - 8 класів, але з подвійним (краще - потрійним) громадянством!
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03.12.2020 17:27 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZXSrPRTN38PX8ESOgpazgzweQfMZAOB2m7kZJMtkmLhlH84qieio8banVAtPbNI3qZuGLijsndUpb0ou-I2kuidLllZsji6fRYZQYNaQV0_Dyons728d2hPZqsehurtFtU&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3891214560941371?__cft__[0]=AZXSrPRTN38PX8ESOgpazgzweQfMZAOB2m7kZJMtkmLhlH84qieio8banVAtPbNI3qZuGLijsndUpb0ou-I2kuidLllZsji6fRYZQYNaQV0_Dyons728d2hPZqsehurtFtU&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Щоб ви зрозуміли:
щойно Верховна Рада збільшила ВДВІЧІ зарплатню помічникам нардепів у грудні 2020 (постанова 4449).
Це при бюджетній дірці небаченого розміру і нестачі коштів на все, при заборгованості зарплат бюджетникам, яка щомісяця росте, таке марнотратство!

Єдина фракція, яка у повному складі не голосувала за цю ганьбу - Європейська Солідарність.
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03.12.2020 17:31 Ответить
"высочайшие требования"... ну да, если пердизент хером по пианине машет, то зачем доктора наук в помощники юзикам, шлюзикам, шлёцыкам...
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03.12.2020 21:45 Ответить
 
 