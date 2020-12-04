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Задержан мужчина, разгуливавший улицами Попасной с гранатой и запалом, - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Задержан мужчина, разгуливавший улицами Попасной с гранатой и запалом, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера, 3 декабря, в Попасной на Луганщине оперативные сотрудники Госпогранслужбы задержали мужчину, который попал в поле зрения сотрудников Главного оперативно-розыскного подразделения Луганского пограничного отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Оперативникам поступила информация о возможной причастности жителя города к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Подозрения правоохранителей оказались обоснованными. Пограничники с сотрудниками Нацполиции остановили данного человека на одной из улиц города для проверки. В одном из карманов куртки правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство из осколочной гранаты (боеприпас к гранатомету ВОГ-17) с запалом УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированны. - Ред).

Опасные предметы изъяли сотрудники Национальной полиции для проведения необходимых экспертиз. Откуда задержанный взял данный предмет и как собирался его использовать, он будет объяснять уже во время проведения следственных действий, поскольку по данному факту начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Задержан мужчина, разгуливавший улицами Попасной с гранатой и запалом, - Госпогранслужба 01

Автор: Ірина Дашківська
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Он что, решил внимания привлечь? Скучно стало видать.
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04.12.2020 13:13 Ответить
Да дело не в скуке!!!Возможно мужичёк так самоутверждается или повышает в себе адреналин!!! Затримано чоловіка, який розгулював вулицями Попасної з гранатою і запалом, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7416 Писалось что даже при ссср,многие парни и девчёнки(и после войны и при Брежневе)..."ловили адреналин"-носили(по очереди) в карманах или сумках ,гранату или пистолет(ПМ,ТТ)!!!
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04.12.2020 14:56 Ответить
Брехня. Зброя на землі не валялась. До злочинців вона потрапляла після нападів на військових, міліціонерів, працівників ВОХР, інкасаторів, або викрадалась наградна. У мальчонков і девчонков саме більше був самопал.
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04.12.2020 17:00 Ответить
дурной ватный лугандончик
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04.12.2020 13:17 Ответить
Мутіво. Набій один, запал інший. Прикордонники??? Навіщо такі кулібінські вибрики коли до сепарського блокпосту 150 метрів. Да и музчина з виду два шварцнегера.
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04.12.2020 13:26 Ответить
 
 