РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15787 посетителей онлайн
Новости Происшествия
4 754 20
Госпогранслужба (5426) граница (4759) Сумская область (1872) ФСБ (1866)

Российские пограничники не предоставили никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские пограничники не предоставили никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины не обнаружила подтверждения информации от Пограничной службы ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы и перестрелки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, событие якобы произошло в направлении российского н.п. Порозо в полночь по московскому времени в ночь с 3 на 4 декабря. До этого какой-либо информации от сопредельной стороны не поступало.

На соответствующий участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов", - сообщили в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись

На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала российская сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников.

В Госпогранслужбе отмечают, что во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факту нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, по их сообщению, погибла, и оружии, которое нарушитель мог использовать.

Также читайте: Никаких выстрелов у границы с РФ не фиксировалось, - Госпогранслужба о заявлении ФСБ о попытке прорыва из Украины троих неизвестных

Напоминаем, ранее Погранслужба ФСБ РФ сообщила о попытке трех неизвестных нарушить границу со стороны Украины. При попытке задержания якобы произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
и кого ж рашкины брехуны там уколошкали??? точно ихтамнета домой прорывающегося !
показать весь комментарий
04.12.2020 18:16
+11
Кацапским погранцам попьяне пострелять захотелось.
показать весь комментарий
04.12.2020 18:18
+9
Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9148
показать весь комментарий
04.12.2020 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и кого ж рашкины брехуны там уколошкали??? точно ихтамнета домой прорывающегося !
показать весь комментарий
04.12.2020 18:16 Ответить
Та мужики по бензин йшли. Там все договорено. 30 років ходять. І нічого. Діляться. Це хтось з погранців відморозився. Або з ментів.
показать весь комментарий
05.12.2020 08:35 Ответить
почему-то о перестрелке, кроме рашапогранцы больше никто не слышал
если бы поднялась стрельба "на прорыв с оружием"...наши бы подтянулись... хотя бы узнать что за кипиш...если б был убитый...тем более кто-то что-то бы затеял с прицелом на международный скандал....а так..какой-то холостой выхлоп рашки...
показать весь комментарий
05.12.2020 08:44 Ответить
Кацапским погранцам попьяне пострелять захотелось.
показать весь комментарий
04.12.2020 18:18 Ответить
заградотряд фэсэбэ предотвратил побег из дыровского штрафбата Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2151
показать весь комментарий
04.12.2020 18:24 Ответить
Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9148
показать весь комментарий
04.12.2020 18:22 Ответить
Государственный флаг Республика Гаити принят 25 февраля 1986 года. Представляет собой двухцветное полотнище, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос. Голубая полоса размещена сверху, красная - снизу.

Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1357
Гражданский флаг Утверждён 25 февраля 1986
показать весь комментарий
04.12.2020 19:03 Ответить
какие нафуй рассейские - оккупанты!
показать весь комментарий
04.12.2020 18:30 Ответить
Так помнится и под Армянском фейк был, правда потом оказался не фейком. Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7207
показать весь комментарий
04.12.2020 18:32 Ответить
Бідний лось
показать весь комментарий
04.12.2020 18:34 Ответить
Украинцы с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 взяли на прицел российские ПВО в Крыму

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/04/119493/ukraintsy-s-pomoschyu-turetskikh-dronov-Bayraktar-TB2-vzyali-na-pritsel-rossijskie-pvo-v-krymu.shtml
показать весь комментарий
04.12.2020 18:34 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
В мире по официальным данным от коронавируса умерло 1,5 млн. чел. "Эхо Москвы" сегодня пишет, что в России от COVID19 умерло - внимание - 470 тыс.‼ Это что?! Утечка или описка?! https://echo.msk.ru/news/2752642-echo.html …
показать весь комментарий
04.12.2020 18:36 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Russia - Active Cases - 472,021

470 тысяч - это те кто заражён короной сейчас в России
показать весь комментарий
04.12.2020 19:36 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
04.12.2020 18:44 Ответить
Естественно. Они и бежавшего "по шпалам" алкаша-погранца через границу с Крымом, только на третий день "опубликовали". Так и тут- дают высказаться всем желающим для начала. Дальше публикуют "интервью"...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:23 Ответить
Все верно. Руццкие, какие ваши доказательства?
показать весь комментарий
04.12.2020 20:07 Ответить
Лядь,вы шо кацапским ушлепкам верите?Понажирались,постреляли,кого-то своего подстрелили,переодели в красно-черные одежды,сказали,що правый сектор.А ща,подождите,скажут,шо ихнего погранца мы выкрали.
показать весь комментарий
04.12.2020 21:37 Ответить
 
 