Степанов подписал техдокументы для получения вакцины от COVID-19

По расчетам главы МОЗ, при оптимистическом сценарии поставки в Украину вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 4 декабря, подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. - Ред.), это наша инициатива COVAX. Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - заявил Степанов.

Министр также уточнил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.

Как сообщал вчера Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Степанова, в Украину могут быть поставлены вакцины разных производителей - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

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