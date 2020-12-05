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Степанов подписал техдокументы для получения вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Степанов подписал техдокументы для получения вакцины от COVID-19

По расчетам главы МОЗ, при оптимистическом сценарии поставки в Украину вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 4 декабря, подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. - Ред.), это наша инициатива COVAX. Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - заявил Степанов.

Министр также уточнил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.

Как сообщал вчера Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Степанова, в Украину могут быть поставлены вакцины разных производителей - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
А вот Илон Маск не собирается делать прививку ни себе ни своей семье и считает что они не входят в группу риска. Но то Маск, а у нас с вами уже нет такой привилегии что-то там о себе думать и считать. Кому интересны мысли обезличенной масками и сидящей под домашним арестом массы.
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05.12.2020 12:44
+2
Спутнік не сертифіцирований, з таким же успіхом ВОЗ може визнати Бандеру героєм росії.
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05.12.2020 12:52
+2
спутником будут только винторогих накалывать чтоб копыта отпали, ***** первое на очереди.
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05.12.2020 12:58
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Дааа вот это достижение..., прям сам взял и подписал... наверное это было очень тяжело?))))
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05.12.2020 12:34 Ответить
А Спутник пусть колет себе стерх лишнехромосомных Степанов подписал техдокументы для получения вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7372
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05.12.2020 12:34 Ответить
А если ВОЗ выдаст Украине именно Спутник ?
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05.12.2020 12:41 Ответить
Спутнік не сертифіцирований, з таким же успіхом ВОЗ може визнати Бандеру героєм росії.
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05.12.2020 12:52 Ответить
спутником будут только винторогих накалывать чтоб копыта отпали, ***** первое на очереди.
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05.12.2020 12:58 Ответить
То улетят с ним на Спутник. Степанов підписав технічні документи для отримання вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9644
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10.12.2020 20:09 Ответить
Документи підписали, кримінальну відповідальність ввели, охорону виділили,чергу створили. Все майстри спорту по боротьбі з короною.
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05.12.2020 12:40 Ответить
Да за этот труд ему премию нужно дать...и медаль...😃
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05.12.2020 12:41 Ответить
А вот Илон Маск не собирается делать прививку ни себе ни своей семье и считает что они не входят в группу риска. Но то Маск, а у нас с вами уже нет такой привилегии что-то там о себе думать и считать. Кому интересны мысли обезличенной масками и сидящей под домашним арестом массы.
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05.12.2020 12:44 Ответить
Илон маСкна то илон маск. Может наплевать..
Вы ж не знаете как он живет ..
Блин сравнили хер с пальцем..
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05.12.2020 12:50 Ответить
Для тебя камера в Нюрнберге будет с особыми удобствами, херург недоделанный.
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05.12.2020 13:14 Ответить
І яку все ж вирішили купувати: Піацзе, Модерну, Оксфорд чи все ж Спутнік?

І чи передбачає законодавство України в цьому випадку проведення тендеру?
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05.12.2020 13:20 Ответить
Какаяразніца (С): відмічатимешся у лікарів кожні 3 місяця, може, недовго.
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05.12.2020 13:48 Ответить
Йому пофіг, яку вакцину купляти. Для нього головне - багатомільйонні "відкати" при закупках. Для того він і прийшов у МОЗ.
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05.12.2020 13:52 Ответить
*Пфайзер, Модерну, Оксфорд...
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05.12.2020 16:56 Ответить
Известный немецкий вирусолог Prof. Timo Ulrichs cовершенно чётко обозначил ситуацию с медикаментами от коронавируса : их нет !!! Ни одно исследование не подтвердило возможность какого-либо препарата предотвратить заражение вирусом (профилактика) или уничтожить вирус (лечение)..(с) .. а Зебилы все продолжают жевать кактус с надписью "Вакцинация".. Видать есть на чем пилить деньги !? А че !? Хорошая тема ...
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05.12.2020 15:06 Ответить
Що ви можете запропонувати як альтернативу вакцинації?
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05.12.2020 16:57 Ответить
Альтернатива вакцинации ( по сути это называется на себе дать испытать все побочные эффекты вакцин которые никем еще не изучены как и сам вирус)- это соблюдать карантин и повышать свой иммунитет - и постараться не повстречать(дистанция) на своем жизненном пути настоящего вирусоносителя.. крапка.. другого варианта у Нас увы - НЕТ !!!
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05.12.2020 18:23 Ответить
Сразу видно ответ не какого-то кухонноумничающего после стопарика мудака, а действительного специалиста в вируснЫх заболеваниях. Слава и почет таким специалистам! А Вы и за бабки выступаете? Или только бесплатно? Или зуд к выступлениям на самые разные темы появился после успеха Вашего кумира из "квартала"? Решили счастье попытать?
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06.12.2020 02:19 Ответить
Більшість дурників переймається лишень тим, а який буде виробник у цієї "вакцини"... То їх дійсно всіх потрібно вакцинувати, - генофонд української нації від цього лишень виграє.
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06.12.2020 09:32 Ответить
 
 