Степанов підписав технічні документи для отримання вакцини від COVID-19

За розрахунками глави МОЗ, за оптимістичного сценарію поставки в Україну вакцини від коронавірусу почнуться в першій половині 2021 року.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у п'ятницю, 4 грудня, підписав технічні документи на отримання вакцини від коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX. Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора я підписав технічні документи з альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальний альянс із вакцин та імунізації. - Ред.), це наша ініціатива COVAX. Згідно з цією ініціативою, ми маємо отримати 8 млн доз вакцин. Терміни зараз ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого - початок другого кварталу", - заявив Степанов.

Міністр також уточнив, що Україна перебуває на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцин.

Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Степанова, в Україну може бути поставлено вакцини різних виробників - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

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