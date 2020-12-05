Запутанные двусмысленные заявления из-за психологического давления, - в Офисе президента отреагировали на слова Татарова о "внешнем управлении"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заявление замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова относительно "внешнего управления" в Украине спровоцировано серьезным и системным психологическим давлением на него.
Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон"
Он подчеркнул, что высказывания Татарова спровоцированы "серьезным и системным психологическим давлением".
"В последние дни Олег Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением. Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и агрессивные пикеты и митинги под стенами ОП, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел ввиду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирного банка, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании", – заявил он.
Подоляк добавил, что у Украины "отличные стратегические отношения с нашими западными партерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире".
Ранее Цензор.НЕТ публиковал заявление Татарова относительно пикета с требованием его отставки.
"Сегодня представители антиукраинских сил организовали у Офиса Президента пикет с требованием моей отставки.
До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", - написал Татаров в Фейсбуке.
Пожалуйста, подождите...
- Вова, ну сколько можно сидеть в туалете?!!! Я устала детей писать в ванную комнату отправлять!...
- Лена, у меня понос!...
- Да когда же он кончится?!!! Ты уже пачку «Лоперамида» сожрал!
- Как только эти сумасшедшие митинговальщики разойдутся…
Якісь дитячі пояснення
Он одного президента в Ростов сплавил, пусть закончит со вторым ! (с)
Против Пороха 58 дел заведено, а он ЗЕлень давит.
Здесь слабак Татаров согнулся под психологическим давлением
Что же будет с Татаровым, когда его на кол на Майдане посадят, а ????
***********Оце так! Зєльцмани визнали, що взяли на роботу шизофреніка!!!
На Цензорі заборонено вживати слова "коксозалежний блазень", чи давати посилання на пошук у Гугл-картинках за словом "нарик"?
Якесь відчайдушно-кумедне непорозуміння...
Введить "*****"- подивіться чиє фото вийде.
От чому на раші дуже хочуть зробити чебурнет!
А щоб ви зробили,коли на пошук за словом з'являлося ваше обличя?!!
Але Гугль знає точно, хто такий Нарік. )))
І Бутусов знає, хто такий Нарік, бо той Нарік подавав до суду на Бутусова.
А от у вашому коментарі через вживання цього слова виникла певна двозначність трактування, на що я, власне, й звернув вашу увагу.
До речі, за вашою порадою прогуглив у картинках слово "наркоман". Дійсно, фотка Зєлі там з'явилася, - але аж на 23 місці. І його випередив Обама, бо його фота, - на 15 місці.
Обами взагалі не бачів.
Зараз зміню налаштуваня,та подивлюсь.
Фото юнака Обами(?) на 19.
https://www.dw.com/ru/marihuana-bolshe-ne-narkotik-k-chemu-privedet-reshenie-oon/a-55826990
Марихуана больше не наркотик? К чему приведет решение ООНВ ООН прислушались к рекомендациям ВОЗ и косвенно признали наличие у конопли лечебных свойств, исключив марихуану из списка опасных наркотиков. К чему может привести это решение?Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года - основной международный инструмент, служащий ориентиром для стран-участниц организации в множестве запрещенных препаратов.До недавних пор каннабис упоминался в документе дважды. В списке I, представляющем собой общий перечень всех наркотических веществ, признанных таковыми на данный момент. И в списке IV, в который включены самые опасные наркотики, подлежащие строжайшему контролю - к примеру, героин и кокаин.Отныне, впрочем, каннабис больше не будет находиться с последними в одном ряду. 2 декабря Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую коноплю и ее производные из списка IV. В основу такого решения легли соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые та направила в ООН в январе 2019 года. Что же касается исключения конопли из Списка IV, то и это решение было принято лишь минимальным большинством голосов. Из 53 государств-членов организации в пользу этой инициативы высказались 27 стран. 25 стран, включая Россию и Китай, выступили против, а одна страна - Украина - воздержалась от голосования.
Какие все-таки у вас организмы-то слабые!
https://youtu.be/7JF3LdXjsF4
Эта тупая власть (Подоляк, редкий идиот, что он несет??) и рыговские кадры Овоща должны тянуть друг друга ко дну вместе. Молодцы, дегенераты.
вот именно так и заявил, бывший посол Канады