Суд арестовал на 60 дней подозреваемых в убийстве киевского музыканта Деревянко

Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца подозреваемых в убийстве 65-летнего столичного музыканта Александра Деревянко.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет под предлогом обучения игре на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили.

Завладев документами на три квартиры мужчины, финансами и драгоценностями, подозреваемые пытались скрыть тело. Для этого они замотали убитого в пленку, одеяло и вывезли в один из гаражных кооперативов Киевской области, где намеревались залить тело в бетон. Но там их задержали правоохранители.

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Как сообщил hromadske друг музыканта Артур Крук и подтвердили собеседники в правоохранительных органах, задержанными оказались Юрий Туманский и Денис Мамедов. Именно у них нашли документы на квартиру.

"Они втерлись в доверие и стали приходить на занятия по гитаре. Они заранее все продумали. 22 ноября пришли на занятие, после чего задушили Александра гитарным грифом. Оба имеют спортивное телосложение, накачанные", - рассказал Артур Крук.

По его информации, накануне убийства один из подозреваемых арендовал гараж в Борисполе, в котором они планировали забетонировать тело, но не успели.

"Они его очень тщательно замотали [тело]. Если бы кто-то увидел, что что-то выносят, вряд ли поняли бы, что внутри человек", - отметила в комментарии изданию пресс-секретарь ДСР Наталья Калиновская.

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Она сообщила, что в полицию 2 декабря обратилась знакомая музыканта и рассказала, что с 28 ноября тот не выходит на связь, а последний раз был в интернете 22 ноября.

Тогда правоохранители вскрыли квартиру мужчины и нашли записку, воткнутую в двери: "Уехал в командировку. Звоните".

Публично о розыске музыканта 2 декабря сообщил в Facebook Артур Крук, отметив, что для Александра командировки не типичны, поскольку он уже более 10 лет работает дома.

"Хотели инсценировать, якобы Александр действительно поехал куда-то, прихватив гитары. Или хотели пустить пыль в глаза, будто это обычное ограбление, чтобы отвести след от основного мотива, а именно завладения жилой площадью", - рассказал нам друг музыканта. Также по информации, имеющейся у правоохранителей, подозреваемые планировали сделать искусственные доказательства выезда Александра в "ЛНР" для инсценировки того, что якобы он уехал и потерялся там.

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Один из подозреваемых Денис Мамедов работал фитнес-тренером, но сейчас официально нигде не работает. Без работы и второй подозреваемый Юрий Туманский.

Александру Деревянко было 65 лет. По словам его учеников, он в музыке почти с рождения, поскольку родился в семье оперной певицы. Играл на ударных инструментах и бас-гитаре, делал аранжировки и профессиональную запись песен для многих музыкантов и любителей.

Играл с группами "Синяя Птица" (1970-е), "Свитязь" (1980-е), "Визит", "Кобза". С 1990-х годов Деревянко работал на своей домашней студии Umbrella Records. Делал записи для таких музыкантов как Тина Кароль, Петр Черный, Сергей Крылов, Матиас, "Песняры", Green Grey, Децл, а также DAZ Machine - группа Риффмастера (Андрея Антоненко).

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали двух подозреваемых. По месту жительства задержанных и в авто обнаружили два предмета, похожих на пистолет, и патроны к ним, обувь и вещи со следами, похожими на кровь, документы.

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Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные сообщники подозреваемых. В случае доказательства вины мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.