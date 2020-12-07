Суд заарештував на 60 днів підозрюваних у вбивстві київського музиканта Дерев'янка

Печерський районний суд Києва взяв під варту на два місяці підозрюваних у вбивстві 65-річного столичного музиканта Олександра Дерев'янка.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, двоє чоловіків у віці 31 і 35 років під виглядом навчання грі на гітарі потрапили в квартиру киянина, де побили його і задушили.

Заволодівши документами на три квартири чоловіка, фінансами і коштовностями, підозрювані намагалися приховати тіло. Для цього вони замотали убитого в плівку, ковдру і вивезли в один з гаражних кооперативів Київської області, де мали намір залити тіло в бетон. Але там їх затримали правоохоронці.

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Як повідомив hromadske друг музиканта Артур Крук і підтвердили співрозмовники в правоохоронних органах, затриманими виявилися Юрій Туманський і Денис Мамедов. Саме у них знайшли документи на квартиру.

"Вони втерлися в довіру і стали приходити на заняття з навчання гри на гітарі. Вони заздалегідь все продумали. 22 листопада прийшли на заняття, після чого задушили Олександра гітарним грифом. Обидва мають спортивну статуру, накачані", - розповів Артур Крук.

За його інформацією, напередодні вбивства один з підозрюваних орендував гараж у Борисполі, в якому вони планували забетонувати тіло, але не встигли.

"Вони його дуже ретельно замотали [тіло]. Якби хтось побачив, що щось виносять, навряд чи зрозуміли б, що всередині людина", - зазначила в коментарі виданню прессекретар ДСР Наталія Калиновська.

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Вона повідомила, що в поліцію 2 грудня звернулася знайома музиканта і розповіла, що з 28 листопада той не виходить на зв'язок, а останній раз був в інтернеті 22 листопада.

Тоді правоохоронці розкрили квартиру чоловіка і знайшли записку, увіткнутуту в двері: "Поїхав у відрядження. Дзвоніть".

Публічно про розшук музиканта 2 грудня повідомив в Facebook Артур Крук, зазначивши, що для Олександра відрядження не типові, оскільки він вже понад 10 років працює вдома.

"Хотіли інсценувати, нібито Олександр дійсно поїхав кудись, прихопивши гітари. Або хотіли пустити пил в очі, ніби це звичайне пограбування, щоб відвести слід від основного мотиву, а саме заволодіння житловою площею", - розповів нам друг музиканта. Також за інформацією, наявною у правоохоронців, підозрювані планували зробити штучні докази виїзду Олександра в "ЛНР" для інсценування того, що нібито він поїхав і загубився там.

Один з підозрюваних Денис Мамедов працював фітнес-тренером, але зараз офіційно ніде не працює. Без роботи і другий підозрюваний Юрій Туманський.

Олександру Дерев'янку було 65 років. За словами його учнів, він в музиці майже з народження, оскільки народився в родині оперної співачки. Грав на ударних інструментах і бас-гітарі, робив аранжування і професійний запис пісень для багатьох музикантів і любителів.

Грав з групами "Синій Птах" (1970-ті), "Світязь" (1980-ті), "Візит", "Кобза". З 1990-х років Дерев'янко працював на своїй домашній студії Umbrella Records. Робив записи для таких музикантів як Тіна Кароль, Петро Чорний, Сергій Крилов, Матіас, "Пісняри", Green Grey, Децл, а також DAZ Machine - група Ріффмастера (Андрія Антоненко).

Нагадаємо, 5 грудня правоохоронці затримали двох підозрюваних. За місцем проживання затриманих і в авто виявили два предмети, схожі на пістолет, і набої до них, взуття та речі зі слідами, схожими на кров, документи.

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Зараз слідчі дії тривають, встановлюються можливі спільники підозрюваних. У разі доведення провини чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.