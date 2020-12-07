РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10015 посетителей онлайн
Новости
2 301 13

В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО

В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован под №4467. На данный момент текст документа отсутствует.

Отмечается, что инициаторы законопроекта - группа нардепов "Слуги народа".

Сейчас документ передан на рассмотрение руководству ВР.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада сможет на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря поддержать законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях

Автор: 

ВР (29230) Донбасс (26955) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Шо? Опять? Особый статус для нашейлюди? Чтобыонинеобиделись?
показать весь комментарий
07.12.2020 17:07
+3
На ЗОНЕ пусть у этих уродов будет ОСОБЫЙ статус - ОПУЩЕННЫХ ПЕТУХОВ !
показать весь комментарий
07.12.2020 16:39
+3
И зачем им продлевать статус? Они как-то єто заслужили?
показать весь комментарий
07.12.2020 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и шо там в этом проекте? кто кем управляет и шо это арахамии даёт? а слуги каломыйского?
показать весь комментарий
07.12.2020 16:37 Ответить
какие котлы? их там не было.
показать весь комментарий
07.12.2020 16:54 Ответить
На ЗОНЕ пусть у этих уродов будет ОСОБЫЙ статус - ОПУЩЕННЫХ ПЕТУХОВ !
показать весь комментарий
07.12.2020 16:39 Ответить
Це все задля того щоб ми не думали про наше злиденне життя і кінець епохи бідності для цуциків ЗЕ
показать весь комментарий
07.12.2020 16:50 Ответить
В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3215
показать весь комментарий
07.12.2020 16:54 Ответить
Шо? Опять? Особый статус для нашейлюди? Чтобыонинеобиделись?
показать весь комментарий
07.12.2020 17:07 Ответить
И зачем им продлевать статус? Они как-то єто заслужили?
показать весь комментарий
07.12.2020 17:37 Ответить
Так это и есть бубочкин "план Б" по ордло?!
показать весь комментарий
07.12.2020 19:14 Ответить
А під цей статус Україна продовжить надавати в ОРДІЛО і світло, і воду і шахтарські пенсії,хоча ні одну копійку ні до бюджету ні до пенсійного фонду ці орки не платять.
показать весь комментарий
07.12.2020 21:58 Ответить
А під цей статус Україна продовжить надавати в ОРДІЛО і світло, і воду і шахтарські пенсії,хоча ні одну копійку ні до бюджету ні до пенсійного фонду ці орки не платять.
показать весь комментарий
07.12.2020 22:25 Ответить
А під цей статус Україна продовжить надавати в ОРДІЛО і світло, і воду і шахтарські пенсії,хоча ні одну копійку ні до бюджету ні до пенсійного фонду ці орки не платять.
показать весь комментарий
07.12.2020 23:05 Ответить
 
 