В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован под №4467. На данный момент текст документа отсутствует.

Отмечается, что инициаторы законопроекта - группа нардепов "Слуги народа".

Сейчас документ передан на рассмотрение руководству ВР.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада сможет на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря поддержать законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях