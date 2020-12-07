В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО
В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
Проект закона "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован под №4467. На данный момент текст документа отсутствует.
Отмечается, что инициаторы законопроекта - группа нардепов "Слуги народа".
Сейчас документ передан на рассмотрение руководству ВР.
Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада сможет на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря поддержать законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.
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