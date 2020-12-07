У Раду внесли законопроєкт про продовження особливого статусу ОРДЛО

У Верховну раду 7 грудня внесли законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це свідчать дані на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" було зареєстровано під №4467. На даний момент текст документа відсутній.

Зазначається, що ініціатори законопроєкту - група нардепів "Слуги народу".

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Зараз документ передано на розгляд керівництву ВР.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада зможе на наступному пленарному тижні з 15 по 18 грудня підтримати законопроєкт про продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.