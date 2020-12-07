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Новини
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У Раду внесли законопроєкт про продовження особливого статусу ОРДЛО

У Раду внесли законопроєкт про продовження особливого статусу ОРДЛО

У Верховну раду 7 грудня внесли законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це свідчать дані на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" було зареєстровано під №4467. На даний момент текст документа відсутній.

Зазначається, що ініціатори законопроєкту - група нардепів "Слуги народу".

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Зараз документ передано на розгляд керівництву ВР.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада зможе на наступному пленарному тижні з 15 по 18 грудня підтримати законопроєкт про продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Автор: 

ВР (14945) Донбас (22354) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+4
Шо? Опять? Особый статус для нашейлюди? Чтобыонинеобиделись?
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07.12.2020 17:07
+3
На ЗОНЕ пусть у этих уродов будет ОСОБЫЙ статус - ОПУЩЕННЫХ ПЕТУХОВ !
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07.12.2020 16:39
+3
И зачем им продлевать статус? Они как-то єто заслужили?
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07.12.2020 17:37
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и шо там в этом проекте? кто кем управляет и шо это арахамии даёт? а слуги каломыйского?
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07.12.2020 16:37 Відповісти
какие котлы? их там не было.
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07.12.2020 16:54 Відповісти
На ЗОНЕ пусть у этих уродов будет ОСОБЫЙ статус - ОПУЩЕННЫХ ПЕТУХОВ !
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07.12.2020 16:39 Відповісти
Це все задля того щоб ми не думали про наше злиденне життя і кінець епохи бідності для цуциків ЗЕ
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07.12.2020 16:50 Відповісти
В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3215
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07.12.2020 16:54 Відповісти
Шо? Опять? Особый статус для нашейлюди? Чтобыонинеобиделись?
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07.12.2020 17:07 Відповісти
И зачем им продлевать статус? Они как-то єто заслужили?
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07.12.2020 17:37 Відповісти
Так это и есть бубочкин "план Б" по ордло?!
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07.12.2020 19:14 Відповісти
А під цей статус Україна продовжить надавати в ОРДІЛО і світло, і воду і шахтарські пенсії,хоча ні одну копійку ні до бюджету ні до пенсійного фонду ці орки не платять.
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07.12.2020 21:58 Відповісти
А під цей статус Україна продовжить надавати в ОРДІЛО і світло, і воду і шахтарські пенсії,хоча ні одну копійку ні до бюджету ні до пенсійного фонду ці орки не платять.
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07.12.2020 22:25 Відповісти
А під цей статус Україна продовжить надавати в ОРДІЛО і світло, і воду і шахтарські пенсії,хоча ні одну копійку ні до бюджету ні до пенсійного фонду ці орки не платять.
показати весь коментар
07.12.2020 23:05 Відповісти
 
 