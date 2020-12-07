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Новости Коронавирус и карантин
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Швеция провалила эксперимент с отказом от карантина и вводит жесткие ограничения

Швеция провалила эксперимент с отказом от карантина и вводит жесткие ограничения

Швеция, отказавшаяся вводить жесткие меры против коронавируса, решила завершить свой эксперимент и вводит жесткие ограничения для борьбы с Covid-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

Отмечается, что эта скандинавская страна была единственной в Европе, которая отказалась от серьезных ограничений и карантина для борьбы с Covid-19, и стала главным примером в ярых спорах между сторонниками и противниками локдаунов. Уже в конце марта мировые СМИ ставили вопрос "не ведут ли Швецию к катастрофе?"

Но после стремительного роста количества заболеваний и летальных случаев осенью правительство решило изменить тактику поведения. Сейчас Швеция завершила эксперимент с коронавирусом и начала принимать жесткие меры для сдерживания распространения болезни. Теперь шведы, как и остальные европейцы, готовятся к зиме с рядом ограничений: от запрета на массовые собрания до новых правил продажи алкоголя.

На прошлой неделе количество летальных случаев от Covid-19 в Швеции пересекло отметку в 7000. Отмечается, что в соседних Дании, Финляндии и Норвегии эта цифра составляет 878, 415 и 354 человек соответственно. Впервые со времен Второй мировой войны соседи Швеции закрыли для ее жителей свои границы.

Во время эмоционального телевизионного обращения к нации премьер-министр Швеции Стефан Левен попросил отменить все неважные встречи и объявил запрет на собрания группами более восьми человек. Как следствие, кинотеатры и другие развлекательные заведения закрылись.

С сегодняшнего дня закрываются и школы.

"Власть выбрала стратегию, которая полностью отличалась от той, которую использовала остальная часть Европы, и поэтому страна сильно пострадала во время первой волны", - цитирует The Wall Street Journal врача Петра Новака, который лечит больных Covid-19 пациентов в больнице Каролинского университета в Стокгольме.

По словам Новака, медики никогда не разделяли оптимизма Министерства здравоохранения Швеции о перспективах получения коллективного иммунитета путем открытости к контакту с вирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Швеции, которая не ввела карантин, - самая высокая смертность с 1869 года

Издание пишет, что одной из причин, почему Швеция продолжала придерживаться такой стратегии несмотря на предостережения врачей, является высокий уровень независимости и полномочий, которые имеют такие государственные институты по местному законодательству.

В конце ноября главный эпидемиолог Швеции Андерс Тенгелл, который и продвигал политику коллективного иммунитета, признал, что нация его не получила.

Отмечается, что не принесла эта стратегия существенной выгоды и для экономики, как ожидали ее сторонники. В частности, за первое полугодие 2020 ВВП Швеции сократился на 8,5%, а уровень безработицы, как ожидается, достигнет 10% в 2021-м.

Также ряд ресторанов, гостиниц и магазинов, продающих одежду, готовятся к закрытию. В отличие от остальных европейских стран, где карантин сочетался с программами поддержки бизнеса, шведские власти поддерживала местных предпринимателей гораздо меньше.

Читайте также: В Украине должны быть готовы алгоритмы действий при вакцинации от коронавируса, - Зеленский

Автор: 

карантин (16729) Швеция (999) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Зараз в антіпрівівочників станеться розрив трусів.
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07.12.2020 17:13
+16
Кого же теперь будут ковидиоты приводить в качестве примера? Красную Корею?
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07.12.2020 17:18
+10
ЗеБилушки! Что еще Швецию в пример ставить будете? Коллективный иммунитет вырабатывать? Швеция, с ее медициной обосралась, а вы "интеллектуальный карантин" придумали.
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07.12.2020 17:17
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Зараз в антіпрівівочників станеться розрив трусів.
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07.12.2020 17:13 Ответить
А що має розірватися в разі, якщо і вакцина дасть "шведський" результат?
Вірус просто мутує на наступний сезон, і вуаля, імунітету знову нема, лікарні знову забиті.
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07.12.2020 18:08 Ответить
Не роби нічого, авось пронєсьот...
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08.12.2020 08:11 Ответить
Та що їм ці факти.
Вони живуть у своєму шизоїдному світі.
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07.12.2020 18:37 Ответить
У нас в регіоні офіційно 4 відсотка інфікованих.
Зараз йдуть свята, біганина по крамницях. Думаю, кількість інфікованих виросте.
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07.12.2020 17:13 Ответить
В январе будет "прикольно" .
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07.12.2020 17:13 Ответить
ЗеБилушки! Что еще Швецию в пример ставить будете? Коллективный иммунитет вырабатывать? Швеция, с ее медициной обосралась, а вы "интеллектуальный карантин" придумали.
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07.12.2020 17:17 Ответить
інтелектуальний дебілізм
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07.12.2020 18:22 Ответить
Кого же теперь будут ковидиоты приводить в качестве примера? Красную Корею?
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07.12.2020 17:18 Ответить
Папуа нову Гвінею, або північну Корею.
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07.12.2020 17:25 Ответить
Есть у нас для них примеры! Как подчеркивается, Владимир Зеленский отметил, что Украине удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня.Источник: https://censor.net/ru/n3235481
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07.12.2020 17:56 Ответить
Ну вот здравый смысл возобладал..
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07.12.2020 17:19 Ответить
Яскравий приклад того, що людський дебілізм немає політичних кольорів. В цій ситуації обісралися як ліваки так і праві.
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07.12.2020 17:19 Ответить
Там багато людей померло від корони.Особливо стареньких.Маю знайомого,що працює в госпіталі в Стокгольмі,він ще на початку пандемії в шоці був від дурного рішення влади про не введення карантинних заходів.Не вводили не тому,що експеримент якийсь хотіли провести,а тому,що не змогли знайти в законодавстві відповідної статті.Так через дурну бюрократію все боком вилізло
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07.12.2020 17:27 Ответить
Виконали план по зменьшенню популяції надлишнього населення - пенсіонерів та недужих. Тепер вже можна роздербаніти зайві гроші з соціальних програм
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07.12.2020 17:35 Ответить
У скандинавов явно иммунитет к этой болезни. В трех странах всего полторы тысячи погибших.
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07.12.2020 17:42 Ответить
Та да, півтори тисячі. Швеція - 7067 померло...
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08.12.2020 08:16 Ответить
> локадаун, жесткие ограничения
это что-то новенькое... пока никаких жестких ограничений нет, школы и садики работают, маски не носим. В Гетеборге школы идут на каникулы аж на 2 дня раньше срока. Кинотеатры закрылись еще 2 недели назад до выступления премьера. Всё носит рекомендательный характер, а решают на месте...
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07.12.2020 17:49 Ответить
Не расстраивай ковидобесов. У людей праздник. Он этого год ждали. Люди привыкли к приказам, ну какие рекомендации?
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07.12.2020 18:39 Ответить
В нас буде свято коли зєбуіни повиздихають.
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08.12.2020 08:17 Ответить
Заголовок громкий, при содержании равном выхлопу в лужу.
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07.12.2020 17:52 Ответить
Как? А новые правила продажи алкоголя?
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07.12.2020 18:41 Ответить
Ти це прочитав:
«Швеция, отказавшаяся вводить жесткие меры против коронавируса, решила завершить свой эксперимент и вводит жесткие ограничения для борьбы с Covid-19. Источник: https://censor.net/ru/n3235478»
?
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07.12.2020 18:54 Ответить
У них завжди таке завдання мінімум пукнути в калюжу. Але тут вони виконали максимум- ще й обісралися.
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07.12.2020 22:29 Ответить
Ну вот и всё! Сатана Билл Гейтс подкупил шведского короля - теперь и шведов тожыть будут жидко чипировать через 5G! Будет новый мировой порядок, у кажинного человека 666 на лбу, а лелюминаторы с жидомасонами будут всеми управлять, всех превратят в гендеров и заставят заниматься ЛГБТ! Страсти-то какие, надоть в лес к мядведям таперича утекать!
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07.12.2020 18:02 Ответить
та просто через G...
як завжди у таких ситуаціях робиться...
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07.12.2020 18:52 Ответить
Медведи тоже уже не те. Швеція провалила експеримент з відмовою від карантину і запроваджує жорсткі обмеження - Цензор.НЕТ 9004

Швеція провалила експеримент з відмовою від карантину і запроваджує жорсткі обмеження - Цензор.НЕТ 1131
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07.12.2020 20:36 Ответить
Продам скотч недорого.
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07.12.2020 18:30 Ответить
У нас эксперимент продлится до 7 января включительно.
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07.12.2020 20:11 Ответить
Проплаченый вброс! Когда уже милосердный господь отправит лжецов на вечные муки?!
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09.12.2020 14:12 Ответить
 
 