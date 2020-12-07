Швеция провалила эксперимент с отказом от карантина и вводит жесткие ограничения

Швеция, отказавшаяся вводить жесткие меры против коронавируса, решила завершить свой эксперимент и вводит жесткие ограничения для борьбы с Covid-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

Отмечается, что эта скандинавская страна была единственной в Европе, которая отказалась от серьезных ограничений и карантина для борьбы с Covid-19, и стала главным примером в ярых спорах между сторонниками и противниками локдаунов. Уже в конце марта мировые СМИ ставили вопрос "не ведут ли Швецию к катастрофе?"

Но после стремительного роста количества заболеваний и летальных случаев осенью правительство решило изменить тактику поведения. Сейчас Швеция завершила эксперимент с коронавирусом и начала принимать жесткие меры для сдерживания распространения болезни. Теперь шведы, как и остальные европейцы, готовятся к зиме с рядом ограничений: от запрета на массовые собрания до новых правил продажи алкоголя.

На прошлой неделе количество летальных случаев от Covid-19 в Швеции пересекло отметку в 7000. Отмечается, что в соседних Дании, Финляндии и Норвегии эта цифра составляет 878, 415 и 354 человек соответственно. Впервые со времен Второй мировой войны соседи Швеции закрыли для ее жителей свои границы.

Во время эмоционального телевизионного обращения к нации премьер-министр Швеции Стефан Левен попросил отменить все неважные встречи и объявил запрет на собрания группами более восьми человек. Как следствие, кинотеатры и другие развлекательные заведения закрылись.

С сегодняшнего дня закрываются и школы.

"Власть выбрала стратегию, которая полностью отличалась от той, которую использовала остальная часть Европы, и поэтому страна сильно пострадала во время первой волны", - цитирует The Wall Street Journal врача Петра Новака, который лечит больных Covid-19 пациентов в больнице Каролинского университета в Стокгольме.

По словам Новака, медики никогда не разделяли оптимизма Министерства здравоохранения Швеции о перспективах получения коллективного иммунитета путем открытости к контакту с вирусом.

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Издание пишет, что одной из причин, почему Швеция продолжала придерживаться такой стратегии несмотря на предостережения врачей, является высокий уровень независимости и полномочий, которые имеют такие государственные институты по местному законодательству.

В конце ноября главный эпидемиолог Швеции Андерс Тенгелл, который и продвигал политику коллективного иммунитета, признал, что нация его не получила.

Отмечается, что не принесла эта стратегия существенной выгоды и для экономики, как ожидали ее сторонники. В частности, за первое полугодие 2020 ВВП Швеции сократился на 8,5%, а уровень безработицы, как ожидается, достигнет 10% в 2021-м.

Также ряд ресторанов, гостиниц и магазинов, продающих одежду, готовятся к закрытию. В отличие от остальных европейских стран, где карантин сочетался с программами поддержки бизнеса, шведские власти поддерживала местных предпринимателей гораздо меньше.

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