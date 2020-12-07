Международные партнеры должны участвовать в процессе полной перезагрузки судебной системы Украины, – Кулеба

Международные партнеры Украины, в том числе новая администрация США, должны участвовать в процессе полной перезагрузки украинской судебной системы.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У Украины нет другого выбора, кроме как коренным образом реформировать судебную систему, даже когда это требует жестких политических решений и политической воли. Решимость президента Зеленского сделать это теперь подкрепляется еще более сильными требованиями общественности. Судебная система Украины нуждается в полной перезагрузке, и международные партнеры страны также должны участвовать в этом процессе, чтобы обеспечить ощутимые результаты и развеять любые возможные опасения по поводу неправильного руководства. Было бы очень полезно, если бы новая администрация США взвесила и поддержала эти усилия", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что за последние шесть лет было много взлетов и падений в борьбе Украины с коррупцией.

"За прогрессом часто следовали неудачи и новые прорывы. Нынешняя ситуация не исключение. Противникам перемен не удастся свернуть антикоррупционные реформы в Украине, как бы сильно они ни старались", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что решение Конституционного Суда Украины, которым практически отменили требование к государственным чиновникам подавать электронные декларации об их имуществе, говорит о многом.

"Причина мне совершенно ясна. Коррумпированная старая гвардия была недовольна электронными декларациями с самого начала. Но до тех пор, пока не последовало наказание, они не воспринимали электронные декларации как представляющие какую-то реальную опасность", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без решения "конституционного кризиса" Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза, - Кулеба

По мнению главы МИД, ситуация изменилась с приходом президента Зеленского. Вскоре после того, как он был избран, и его партия получила большинство в парламенте, реальные полномочия наконец были переданы антикоррупционным органам. По словам Кулебы, в Уголовном кодексе была восстановлена статья о незаконном обогащении. Национальное антикоррупционное бюро Украины наконец-то получило право прослушивать телефонные разговоры должностных лиц, что раньше позволялось делать только традиционным правоохранительным органам. Начал работу Высший антикоррупционный суд, занимающийся исключительно коррупционными делами на высшем уровне. Вскоре последовали первые обвинительные приговоры.

"В этот момент корыстные интересы нанесли удар по национальным интересам. Старая гвардия хочет вернуть Украину в те времена, когда они могли безнаказанно выкачивать государственные деньги и играть в политику в российском стиле. Мы не позволим им добиться успеха", - отметил глава МИД Украины.

Также читайте: Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях не выводит Украину из конституционного кризиса, - Разумков