Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД

В понедельник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН третий год подряд была принята резолюция "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Резолюция этого года - новый элемент растущего правового давления на Россию. Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В резолюции осуждается российская оккупация Крыма и отмечается, что такая оккупация представляет угрозу международной безопасности. В резолюции подтверждается, что оккупация является незаконной; что она является нарушением международного права; и что оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины. В ней также отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую деятельность.

"Очень важно, что резолюция этого года содержит ряд ключевых элементов. Резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыма, в том числе в рамках Крымской платформы", - подчеркнул Кулеба.

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Министр добавил, что в резолюции также отмечается, что, во-первых, российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями.

"Во-вторых, российская оккупация нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями - Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности. В-третьих, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности", - заявил глава МИД Украины.

Кроме того, резолюция призывает Россию прекратить милитаризацию образования в оккупированном Крыму - школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.

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"Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма", - резюмировал Кулеба.