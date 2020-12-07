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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД

Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД

В понедельник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН третий год подряд была принята резолюция "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Резолюция этого года - новый элемент растущего правового давления на Россию. Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В резолюции осуждается российская оккупация Крыма и отмечается, что такая оккупация представляет угрозу международной безопасности. В резолюции подтверждается, что оккупация является незаконной; что она является нарушением международного права; и что оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины. В ней также отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую деятельность.

"Очень важно, что резолюция этого года содержит ряд ключевых элементов. Резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыма, в том числе в рамках Крымской платформы", - подчеркнул Кулеба.

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Министр добавил, что в резолюции также отмечается, что, во-первых, российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями.

"Во-вторых, российская оккупация нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями - Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности. В-третьих, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности", - заявил глава МИД Украины.

Кроме того, резолюция призывает Россию прекратить милитаризацию образования в оккупированном Крыму - школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.

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"Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма", - резюмировал Кулеба.

Автор: 

Крым (26372) ООН (4163) резолюция (332) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
А на каком основании раша присвоила себе место в СБ ООН . В ООН как основатели входили СССР , Украина и Беларусь, параша входила в общем списке республик.
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07.12.2020 20:40
+4
Дякуємо звичайно тій ООН))) Коли б ще зиск був від її резолюцій...
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07.12.2020 19:48
+3
Третий год подряд ООН принимает резолюцию , а параше всё похер. И если ООН такая беззубая контора , так кому она нужна? Если мировая организация неможет подействовать на агрессора ,и не важно кто он, значит что-то нужно менять в этой конторе, если человечество хочет ещё пожить на планете.
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07.12.2020 20:07
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо звичайно тій ООН))) Коли б ще зиск був від її резолюцій...
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07.12.2020 19:48 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Байден придёт - порядок наведёт.
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07.12.2020 19:57 Ответить
Где то на берегах Мосвка-реки и среди берёзок средней полосы Московии.Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД - Цензор.НЕТ 3687
Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД - Цензор.НЕТ 4465 Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД - Цензор.НЕТ 5970
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07.12.2020 19:56 Ответить
что утвердили в резолюции ООНовские " лапшерезы" такого,чего небыло до этого?
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07.12.2020 19:59 Ответить
Виключить РФ з Ради Безпеки ООН за систематичне порушення взятих на себе зобов'язань.
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07.12.2020 19:59 Ответить
Нема такого механізму.
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07.12.2020 20:18 Ответить
А на каком основании раша присвоила себе место в СБ ООН . В ООН как основатели входили СССР , Украина и Беларусь, параша входила в общем списке республик.
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07.12.2020 20:40 Ответить
Не ко мне вопрос.
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07.12.2020 20:43 Ответить
До речі ви абсолютно праві в статуті ООН зазначено саме радянський союз (СССР) і про Російську Федерацію там немає ніякої згадки,тобто по суті ця країна зараз займає незаконно місце країни якої вже давно не існує!
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07.12.2020 21:17 Ответить
Ибо рашка может развязать глобальную ядреную войну....СБ ООН это сходняк с целью не допустить ядерной войны...
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07.12.2020 22:00 Ответить
Є такий механізм відповідні поправки в Статут ООН можна робити на Генеральній Асамблеї і вони вже вносилися раніше.
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07.12.2020 21:20 Ответить
Третий год подряд ООН принимает резолюцию , а параше всё похер. И если ООН такая беззубая контора , так кому она нужна? Если мировая организация неможет подействовать на агрессора ,и не важно кто он, значит что-то нужно менять в этой конторе, если человечество хочет ещё пожить на планете.
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07.12.2020 20:07 Ответить
Шість років тому українці ще якось цікавилися новинами з ООН- а зараз їм це по цимбалах, бо жодної реальної користі з тої ООН нема.
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07.12.2020 20:17 Ответить
в ООН в раді БЕЗПЕКИ росія ... ну та так: яка рада, така й безпека
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07.12.2020 20:24 Ответить
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по милитаризации РФ оккупированного Крыма
За-63
Воздержались-62
Против-17:
Армения Беларусь Венесуэла Зимбабве Камбоджа Китай Куба Северная Корея Иран Киргизстан Лаос Мьянма Никарагуа РФ Сербия Судан Сирия

Ніхто нічого сказать не хоче?
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07.12.2020 20:46 Ответить
А я - скажу... Якщо РФ почне окупацію Білорусі, я висловлю їй "глибоке співчуття"...
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07.12.2020 20:48 Ответить
А я ще й занепокоєння.
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08.12.2020 08:59 Ответить
Україна має законне право запровадити санкції проти тих держав які голосують проти територіальної цілісності країни,але на жаль нічого не робиться в цьому напрямку. Це б підтвердило суб'єктність нашої країни в світі,а так ну про що можна говорити взагалі..
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07.12.2020 21:27 Ответить
я рад что списке против нет Азербайджана и Турции.
Их слово здесь ничего бы принципиально не решило.
Но это - ответ на вопрос - друзья нам Турция и Азербайджан или враги.
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07.12.2020 21:55 Ответить
почему новость не жирным шрифтом? Что, редакция Цензора такая же ватная, как и зелебобики, и считает что мнение ООН не имеет значения?
А как Крым собираетесь возвращать? силой мысли?
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07.12.2020 21:56 Ответить
 
 