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Новости Коронавирус и карантин
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Сегодня Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от COVID-19

Сегодня Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от COVID-19

8 декабря в Британии начинается вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2, который появился в человеческой популяции около года назад и с той поры унес более 1,5 млн жизней только официально.

Сегодняшний день глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок назвал "V-Day" по аналогии с "D-Day" – днем высадки десанта во Франции, ознаменовавшим финальный рывок союзников перед победой во Второй мировой войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам министра, "это день, который нужно запомнить, в году, который лучше забыть".

Массовая вакцинация против COVID-19 начинается через неделю после того, как Британия стала первой страной Запада, одобрившей широкое использование вакцины Pfizer/BioNTech против этой болезни.

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800 000 доз первым делом направят на иммунизацию людей старше 80 лет, которые либо госпитализированы, либо уже записаны на амбулаторные приемы, а также работников в домах престарелых. Первые партии вакцины позавчера доставили в лондонские больницы.

Национальная служба здравоохранения Британии подчеркивает: не нужно названивать им с вопросом, когда можно вакцинироваться: "Мы сами позвоним вам". Прививку получат только те, с кем связалась NHS, чтобы договориться о приеме.

Большинству в стране придется подождать до января-марта 2021 года, прежде чем в наличии будет достаточно доз для расширения программы. Власти рассчитывают обезопасить не менее 25 млн граждан (около 40% населения) на первом этапе. Страна закупит препараты у семи разных производителей.

Только беспрецедентно быстрая вакцинация миллиардов людей способна положить конец пандемии, подчеркивают медики, которые, как и все остальные, пока не знают, как должно держится защита от повторного заражения. Уже подтверждено, что этот срок – не менее 9-10 месяцев для подавляющего большинства случаев.

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Между тем, медицинский директор NHS Стивен Поуис признал, что программа иммунизации "будет марафоном, а не спринтом".

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вакцина (3815) Великобритания (4941) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
мы ее (вакцину) получим гораздо позже королевы Британии..., это должно вас повеселить еще больше..., кстати королева Британии входит в эту группу лиц, которые старше 80, поэтому получит прививку одной из 1-ых..
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08.12.2020 09:02
+2
У кого "нас"?
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08.12.2020 09:28
+2
Речь о странах, а не о бензоколонках.
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08.12.2020 09:50
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Британская королева последняя получит живительное "плацебо"
как тот капитан с тонущего судна
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08.12.2020 08:57 Ответить
мы ее (вакцину) получим гораздо позже королевы Британии..., это должно вас повеселить еще больше..., кстати королева Британии входит в эту группу лиц, которые старше 80, поэтому получит прививку одной из 1-ых..
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08.12.2020 09:02 Ответить
по идее если всех привить и котов тоже... то через пару месяцев вирус сгинет без носителей, нет?
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08.12.2020 09:33 Ответить
он засядет в белках и енотах и подождет
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08.12.2020 09:43 Ответить
Более интересно, откуда взялась испанка 100 лет назад, забрав 100 млн жизней, и куда она потом делась так же внезапно
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08.12.2020 10:19 Ответить
"первым делом направят на иммунизацию людей старше 80 лет" - кошмар!
Тут https://www.svoboda.org/a/30924471.html молоді люди від Спутніка5 три дні майже кінці віддають, а що буде з 80-літніми? І нікому не буде діла. ЗМІ запишуть їх на жертви коронавіруса.
У нас https://www.theglobeandmail.com/canada/article-new-data-show-canada-ranks-among-worlds-worst-for-ltc-deaths/ понад 80% смертей в будинках пристарілих - і якогось скандала та розслідувань не спостерігається взагалі.
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08.12.2020 09:14 Ответить
У кого "нас"?
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08.12.2020 09:28 Ответить
Канада. Там же написано
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08.12.2020 09:36 Ответить
Спутник5? В Канаде?

Это сарказм.
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08.12.2020 10:44 Ответить
У на 81% офіційно вмерли в будинках пристарілих.
А Спутнік - в Ровсіїї. Уже ідуть перші відгуки про вакцинацію
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08.12.2020 18:49 Ответить
По твоему будинки престарілих повинні бути лідерами з народжуваності, а не смертності?
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08.12.2020 09:45 Ответить
А ти вважаєш, що будинки для літніх людей повинні бути полігонами для медичних експериментів?
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08.12.2020 12:34 Ответить
Прям как в сериале Утопия 2013-го года (английский же сериал). Прям как то не по себе.
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08.12.2020 09:22 Ответить
А мне ситуация напоминает фильм "Заражение" 2011!
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08.12.2020 09:24 Ответить
Сьогодні Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3260
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08.12.2020 09:22 Ответить
Что значит первая в мире, Россия уже вчера стартовала.
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08.12.2020 09:26 Ответить
с чем вас и поздравляем...)))
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08.12.2020 09:36 Ответить
Речь о странах, а не о бензоколонках.
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08.12.2020 09:50 Ответить
Так имеется в виду сертифицированными прививками. А Спутник5 - несертифицированный. Таких - десятки в мире, если не сотня.
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08.12.2020 10:46 Ответить
Першими вакцинувалися росіяни, пляшка водки і під забором не одна зараза не пристає. Другими були мамки, які не вірять в вакцини і не щеплюють своїх дітей, натерлися содою і поставили свічку за здоровья.
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08.12.2020 09:36 Ответить
А еще раньше вакцинировались конспирологи, которые надели шапочку из фольги от 5G, купили кремы от него же, а где их концентрация выше - даже начали валить вышки мобильной связи.
Что же вы, уважаемый, не знаете разве, что коронавируса нет и вся пандемия - из-за мобильной связи?
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08.12.2020 09:53 Ответить
Так после Спутника5 нельзя пить 42 дня. Это что же, россияне перестанут пить? На праздники? А если выпьют, то производитель не несет ответственности. Хорошо придумано!
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08.12.2020 10:49 Ответить
Вітаємо молодці! А що там Китай з Індією і рзні там Лаоси Малазії, Індонезії, Африка та Латинська Америка і Арабські Емірати вимерли там мабуть уже всі, чи осьсоь ще трохи і вимруть.....
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08.12.2020 09:44 Ответить
А Ви шо, новости не дивилися? Там литучи мыши, продають на базарах, панголинам тушки кытайцив.
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08.12.2020 09:55 Ответить
 
 