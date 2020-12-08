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Новини Коронавірус і карантин
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Сьогодні Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію проти COVID-19

Сьогодні Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію проти COVID-19

8 грудня у Британії починається вакцинація проти коронавірусу SARS-CoV-2, який з'явився в людській популяції приблизно рік тому і відтоді забрав понад 1,5 млн життів лише офіційно.

Сьогоднішній день глава МОЗ країни Метт Хенкок назвав "V-Day" за аналогією з "D-Day" - днем ​​висадки десанту у Франції, що ознаменував фінальний ривок союзників перед перемогою у Другій світовій війні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами міністра, "це день, який потрібно запам'ятати, в році, який краще забути".

Масова вакцинація проти COVID-19 починається через тиждень після того, як Британія стала першою країною Заходу, яка схвалила широке використання вакцини Pfizer/BioNTech проти цієї хвороби.

800 000 доз насамперед спрямують на імунізацію людей старше 80 років, які або госпіталізовані, або вже записані на амбулаторні прийоми, а також працівників у будинках для літніх людей. Перші партії вакцини позавчора доставили в лондонські лікарні.

Також читайте: Вакцинація проти COVID-19 в Україні відбуватиметься в три етапи, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Національна служба охорони здоров'я Британії наголошує: не потрібно телефонувати їм з питанням, коли можна вакцинуватися: "Ми самі зателефонуємо вам". Щеплення отримають тільки ті, з ким зв'язалася NHS, щоб домовитися про прийом.

Більшості в країні доведеться почекати до січня-березня 2021 року, перш ніж у наявності буде достатньо доз для розширення програми. Влада розраховує убезпечити щонайенше 25 млн громадян (приблизно 40% населення) на першому етапі. Країна закупить препарати у семи різних виробників.

Тільки безпрецедентно швидка вакцинація мільярдів людей здатна покласти край пандемії, підкреслюють медики, які, як і всі інші, поки не знають, як має триматися захист від повторного зараження. Уже підтверджено, що цей термін – щонайменше 9-10 місяців для переважної більшості випадків.

Тим часом, медичний директор NHS Стівен Поуїс визнав, що програма імунізації "буде марафоном, а не спринтом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5563) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
мы ее (вакцину) получим гораздо позже королевы Британии..., это должно вас повеселить еще больше..., кстати королева Британии входит в эту группу лиц, которые старше 80, поэтому получит прививку одной из 1-ых..
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08.12.2020 09:02
+2
У кого "нас"?
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08.12.2020 09:28
+2
Речь о странах, а не о бензоколонках.
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08.12.2020 09:50
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Британская королева последняя получит живительное "плацебо"
как тот капитан с тонущего судна
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08.12.2020 08:57 Відповісти
мы ее (вакцину) получим гораздо позже королевы Британии..., это должно вас повеселить еще больше..., кстати королева Британии входит в эту группу лиц, которые старше 80, поэтому получит прививку одной из 1-ых..
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08.12.2020 09:02 Відповісти
по идее если всех привить и котов тоже... то через пару месяцев вирус сгинет без носителей, нет?
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08.12.2020 09:33 Відповісти
он засядет в белках и енотах и подождет
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08.12.2020 09:43 Відповісти
Более интересно, откуда взялась испанка 100 лет назад, забрав 100 млн жизней, и куда она потом делась так же внезапно
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08.12.2020 10:19 Відповісти
"первым делом направят на иммунизацию людей старше 80 лет" - кошмар!
Тут https://www.svoboda.org/a/30924471.html молоді люди від Спутніка5 три дні майже кінці віддають, а що буде з 80-літніми? І нікому не буде діла. ЗМІ запишуть їх на жертви коронавіруса.
У нас https://www.theglobeandmail.com/canada/article-new-data-show-canada-ranks-among-worlds-worst-for-ltc-deaths/ понад 80% смертей в будинках пристарілих - і якогось скандала та розслідувань не спостерігається взагалі.
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08.12.2020 09:14 Відповісти
У кого "нас"?
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08.12.2020 09:28 Відповісти
Канада. Там же написано
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08.12.2020 09:36 Відповісти
Спутник5? В Канаде?

Это сарказм.
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08.12.2020 10:44 Відповісти
У на 81% офіційно вмерли в будинках пристарілих.
А Спутнік - в Ровсіїї. Уже ідуть перші відгуки про вакцинацію
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08.12.2020 18:49 Відповісти
По твоему будинки престарілих повинні бути лідерами з народжуваності, а не смертності?
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08.12.2020 09:45 Відповісти
А ти вважаєш, що будинки для літніх людей повинні бути полігонами для медичних експериментів?
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08.12.2020 12:34 Відповісти
Прям как в сериале Утопия 2013-го года (английский же сериал). Прям как то не по себе.
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08.12.2020 09:22 Відповісти
А мне ситуация напоминает фильм "Заражение" 2011!
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08.12.2020 09:24 Відповісти
Сьогодні Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3260
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08.12.2020 09:22 Відповісти
Что значит первая в мире, Россия уже вчера стартовала.
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08.12.2020 09:26 Відповісти
с чем вас и поздравляем...)))
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08.12.2020 09:36 Відповісти
Речь о странах, а не о бензоколонках.
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08.12.2020 09:50 Відповісти
Так имеется в виду сертифицированными прививками. А Спутник5 - несертифицированный. Таких - десятки в мире, если не сотня.
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08.12.2020 10:46 Відповісти
Першими вакцинувалися росіяни, пляшка водки і під забором не одна зараза не пристає. Другими були мамки, які не вірять в вакцини і не щеплюють своїх дітей, натерлися содою і поставили свічку за здоровья.
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08.12.2020 09:36 Відповісти
А еще раньше вакцинировались конспирологи, которые надели шапочку из фольги от 5G, купили кремы от него же, а где их концентрация выше - даже начали валить вышки мобильной связи.
Что же вы, уважаемый, не знаете разве, что коронавируса нет и вся пандемия - из-за мобильной связи?
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08.12.2020 09:53 Відповісти
Так после Спутника5 нельзя пить 42 дня. Это что же, россияне перестанут пить? На праздники? А если выпьют, то производитель не несет ответственности. Хорошо придумано!
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08.12.2020 10:49 Відповісти
Вітаємо молодці! А що там Китай з Індією і рзні там Лаоси Малазії, Індонезії, Африка та Латинська Америка і Арабські Емірати вимерли там мабуть уже всі, чи осьсоь ще трохи і вимруть.....
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08.12.2020 09:44 Відповісти
А Ви шо, новости не дивилися? Там литучи мыши, продають на базарах, панголинам тушки кытайцив.
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08.12.2020 09:55 Відповісти
 
 