Сьогодні Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію проти COVID-19

8 грудня у Британії починається вакцинація проти коронавірусу SARS-CoV-2, який з'явився в людській популяції приблизно рік тому і відтоді забрав понад 1,5 млн життів лише офіційно.

Сьогоднішній день глава МОЗ країни Метт Хенкок назвав "V-Day" за аналогією з "D-Day" - днем ​​висадки десанту у Франції, що ознаменував фінальний ривок союзників перед перемогою у Другій світовій війні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами міністра, "це день, який потрібно запам'ятати, в році, який краще забути".

Масова вакцинація проти COVID-19 починається через тиждень після того, як Британія стала першою країною Заходу, яка схвалила широке використання вакцини Pfizer/BioNTech проти цієї хвороби.

800 000 доз насамперед спрямують на імунізацію людей старше 80 років, які або госпіталізовані, або вже записані на амбулаторні прийоми, а також працівників у будинках для літніх людей. Перші партії вакцини позавчора доставили в лондонські лікарні.

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Національна служба охорони здоров'я Британії наголошує: не потрібно телефонувати їм з питанням, коли можна вакцинуватися: "Ми самі зателефонуємо вам". Щеплення отримають тільки ті, з ким зв'язалася NHS, щоб домовитися про прийом.

Більшості в країні доведеться почекати до січня-березня 2021 року, перш ніж у наявності буде достатньо доз для розширення програми. Влада розраховує убезпечити щонайенше 25 млн громадян (приблизно 40% населення) на першому етапі. Країна закупить препарати у семи різних виробників.

Тільки безпрецедентно швидка вакцинація мільярдів людей здатна покласти край пандемії, підкреслюють медики, які, як і всі інші, поки не знають, як має триматися захист від повторного зараження. Уже підтверджено, що цей термін – щонайменше 9-10 місяців для переважної більшості випадків.

Тим часом, медичний директор NHS Стівен Поуїс визнав, що програма імунізації "буде марафоном, а не спринтом".

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