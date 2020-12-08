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Новости Коронавирус и карантин
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Конституционный Суд после карантина возобновил заседания почти в полном составе

Конституционный Суд после карантина возобновил заседания почти в полном составе

Судьи Конституционного Суда Украины приступили к работе после длительного перерыва в заседаниях, вызванного коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КС во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"8 декабря в 10 часов началось пленарное заседание Большой палаты КС, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины (толкование "достойных условий жизни". - Ред.)", - сообщили агентству.

Также отметили, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, а также вопрос продления срока постановления коллегиями судей Первого и Второго Сенатов КС об открытии или отказе в открытии конституционного производства по конституционным жалобам и представлениям.

"Все заседания проводятся в закрытой части. О результатах их рассмотрения будет проинформировано на официальном веб-сайте суда", - отметили в пресс-службе.

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В то же время источник в КС сообщил агентству, что из 15 судей КС на пленарном заседании во вторник присутствует 14.

"Это свидетельствует о том, что кто-то умышленно разгонял информацию о блокировании работы и демарше судей. Все они болели, а теперь вышли на работу", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 12 ноября информированный источник в суде сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты Конституционного суда Украины в том, что часть судей находится на самоизоляции либо уже с подтвержденным диагнозом COVID-19. "Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты - это не демарш судей, не отказ от участия в заседаниях, а болезнь", - сказал собеседник агентства.

карантин (16729) КС (2248) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Давайте теперь с открытым забралом рассмотрите вопрос незаконности создания ОП и НКРЭ , сделайте полезное для страны.
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08.12.2020 11:57
+1
Всі чекають від цих лайдаків в першу чергу розгляд подання про неконституційність законів, щодо дерибану української землі.
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08.12.2020 12:01
+1
Кто заступился первым за этих ублюдков в мантиях...?? Правильно, ПАП и партия ЕС. Может объясните, почему ? А то я уже запутался..
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08.12.2020 12:16
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Давайте теперь с открытым забралом рассмотрите вопрос незаконности создания ОП и НКРЭ , сделайте полезное для страны.
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08.12.2020 11:57 Ответить
Всі чекають від цих лайдаків в першу чергу розгляд подання про неконституційність законів, щодо дерибану української землі.
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08.12.2020 12:01 Ответить
что на обращение депутатов о добровольной отставке забили...?
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08.12.2020 12:02 Ответить
Зеленський призначив підозрюваного у шпигунстві на користь РФ Романа Гладкого - заступником начальника штабу ООС https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-pidozryuvanogo-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-romana-gladkogo-zastupnykom-nachalnyka-shtabu-oos/
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08.12.2020 12:10 Ответить
Кто заступился первым за этих ублюдков в мантиях...?? Правильно, ПАП и партия ЕС. Может объясните, почему ? А то я уже запутался..
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08.12.2020 12:16 Ответить
Я так понимаю, загранпаспорт можно порвать и выбросить.
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08.12.2020 12:22 Ответить
ліпше б вони повним складом... Ви зрозуміли куди
або на київські ліхтарі.
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08.12.2020 12:39 Ответить
для антиукраинских решений, коронавирусная инфекция для этих прорашистских предателей Украины помехой небыла ,
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08.12.2020 12:53 Ответить
вирішили на святого Миколая наколядовать...
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08.12.2020 13:28 Ответить
..ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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08.12.2020 14:17 Ответить
 
 