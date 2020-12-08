Конституционный Суд после карантина возобновил заседания почти в полном составе
Судьи Конституционного Суда Украины приступили к работе после длительного перерыва в заседаниях, вызванного коронавирусной инфекцией.
Об этом рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КС во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"8 декабря в 10 часов началось пленарное заседание Большой палаты КС, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины (толкование "достойных условий жизни". - Ред.)", - сообщили агентству.
Также отметили, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, а также вопрос продления срока постановления коллегиями судей Первого и Второго Сенатов КС об открытии или отказе в открытии конституционного производства по конституционным жалобам и представлениям.
"Все заседания проводятся в закрытой части. О результатах их рассмотрения будет проинформировано на официальном веб-сайте суда", - отметили в пресс-службе.
В то же время источник в КС сообщил агентству, что из 15 судей КС на пленарном заседании во вторник присутствует 14.
"Это свидетельствует о том, что кто-то умышленно разгонял информацию о блокировании работы и демарше судей. Все они болели, а теперь вышли на работу", - добавил собеседник агентства.
Как сообщалось, 12 ноября информированный источник в суде сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты Конституционного суда Украины в том, что часть судей находится на самоизоляции либо уже с подтвержденным диагнозом COVID-19. "Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты - это не демарш судей, не отказ от участия в заседаниях, а болезнь", - сказал собеседник агентства.
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