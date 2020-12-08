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Конституційний Суд після карантину відновив засідання майже в повному складі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд після карантину відновив засідання майже в повному складі

Судді Конституційного Суду України розпочали роботу після тривалої перерви в засіданнях, викликаної коронавірусною інфекцією.

Про це розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі КС у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"8 грудня о 10 годині розпочалося пленарне засідання Великої палати КС, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів про офіційне тлумачення окремого положення абзацу 4 преамбули Конституції України (тлумачення "гідних умов життя". - Ред.)", - повідомили агентству.

Також зазначили, що в порядку денному вівторка заплановано проведення засідання Великої палати КС щодо розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу, а також питання продовження терміну постанови колегіями суддів Першого і Другого Сенатів КС про відкриття чи відмову у відкритті конституційного провадження за конституційними скаргами і поданнями.

"Всі засідання проводяться в закритій частині. Про результати їхнього розгляду буде поінформовано на офіційному вебсайті суду", - наголосили в пресслужбі.

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Водночас джерело в КС повідомило агентству, що із 15 суддів КС на пленарному засіданні у вівторок присутні 14.

"Це свідчить про те, що хтось навмисне розганяв інформацію про блокування роботи і демарш суддів. Усі вони хворіли, а тепер вийшли на роботу", - додав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, 12 листопада інформоване джерело в суді повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що причина відсутності кворуму на засіданнях Великої палати Конституційного Суду України в тому, що частина суддів перебуває на самоізоляції або вже з підтвердженим діагнозом COVID-19. "Причина відсутності кворуму на засіданнях Великої палати - це не демарш суддів, не відмова від участі в засіданнях, а хвороба", - сказав співрозмовник агентства.

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Давайте теперь с открытым забралом рассмотрите вопрос незаконности создания ОП и НКРЭ , сделайте полезное для страны.
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08.12.2020 11:57 Відповісти
Всі чекають від цих лайдаків в першу чергу розгляд подання про неконституційність законів, щодо дерибану української землі.
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08.12.2020 12:01 Відповісти
что на обращение депутатов о добровольной отставке забили...? Конституционный Суд после карантина возобновил заседания почти в полном составе - Цензор.НЕТ 6097
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08.12.2020 12:02 Відповісти
Зеленський призначив підозрюваного у шпигунстві на користь РФ Романа Гладкого - заступником начальника штабу ООС https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-pidozryuvanogo-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-romana-gladkogo-zastupnykom-nachalnyka-shtabu-oos/
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08.12.2020 12:10 Відповісти
Кто заступился первым за этих ублюдков в мантиях...?? Правильно, ПАП и партия ЕС. Может объясните, почему ? А то я уже запутался.. Конституційний Суд після карантину відновив засідання майже в повному складі - Цензор.НЕТ 4703
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08.12.2020 12:16 Відповісти
Я так понимаю, загранпаспорт можно порвать и выбросить.
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08.12.2020 12:22 Відповісти
ліпше б вони повним складом... Ви зрозуміли куди Конституційний Суд після карантину відновив засідання майже в повному складі - Цензор.НЕТ 1389
або на київські ліхтарі.
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08.12.2020 12:39 Відповісти
для антиукраинских решений, коронавирусная инфекция для этих прорашистских предателей Украины помехой небыла ,
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08.12.2020 12:53 Відповісти
вирішили на святого Миколая наколядовать...
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08.12.2020 13:28 Відповісти
..ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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08.12.2020 14:17 Відповісти
 
 