Конституційний Суд після карантину відновив засідання майже в повному складі

Судді Конституційного Суду України розпочали роботу після тривалої перерви в засіданнях, викликаної коронавірусною інфекцією.

Про це розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі КС у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"8 грудня о 10 годині розпочалося пленарне засідання Великої палати КС, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів про офіційне тлумачення окремого положення абзацу 4 преамбули Конституції України (тлумачення "гідних умов життя". - Ред.)", - повідомили агентству.

Також зазначили, що в порядку денному вівторка заплановано проведення засідання Великої палати КС щодо розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу, а також питання продовження терміну постанови колегіями суддів Першого і Другого Сенатів КС про відкриття чи відмову у відкритті конституційного провадження за конституційними скаргами і поданнями.

"Всі засідання проводяться в закритій частині. Про результати їхнього розгляду буде поінформовано на офіційному вебсайті суду", - наголосили в пресслужбі.

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Водночас джерело в КС повідомило агентству, що із 15 суддів КС на пленарному засіданні у вівторок присутні 14.

"Це свідчить про те, що хтось навмисне розганяв інформацію про блокування роботи і демарш суддів. Усі вони хворіли, а тепер вийшли на роботу", - додав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, 12 листопада інформоване джерело в суді повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що причина відсутності кворуму на засіданнях Великої палати Конституційного Суду України в тому, що частина суддів перебуває на самоізоляції або вже з підтвердженим діагнозом COVID-19. "Причина відсутності кворуму на засіданнях Великої палати - це не демарш суддів, не відмова від участі в засіданнях, а хвороба", - сказав співрозмовник агентства.