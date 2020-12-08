За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за отчуждение российских территорий и призывы к нему.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Уголовный кодекс РФ теперь дополняется новой статьей ("Нарушение территориальной целостности"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации границы России с сопредельными государствами.

За призывы к нарушению территориальной целостности, совершенные впервые, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а за повторные подобные призывы в течение года – уже уголовная с возможностью лишения свободы на срок до четырех лет.

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Российское законодательство признает частью территории России оккупированный с 2014 года украинский Крым.

В июле 2014 года, через несколько месяцев после оккупации Россией украинского Крыма, в российское уголовное законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за публичные призывы к сепаратизму. В частности, за призывы к сепаратизму с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, было установлено наказание до пяти лет лишения свободы. Впоследствии эта статья послужила поводом для преследования целого ряда крымских журналистов и активистов, которые отказываются называть оккупированный полуостров российским.

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Часть границ России не признаны или не полностью признаны мировым сообществом. Москва считает частью своей территории оккупированный украинский Крым и южные Курильские острова, на которые претендует Япония. Российский парламент не ратифицировал советское соглашение с США о границе в Беринговом проливе. Не до конца демаркирована граница с Эстонией и с Украиной в Керченском проливе. Кроме того, крупный регион Российской Федерации - Туву - считает частью своей территории частично признанное государство Тайвань.