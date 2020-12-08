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Новости За рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

За фразу

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за отчуждение российских территорий и призывы к нему.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Уголовный кодекс РФ теперь дополняется новой статьей ("Нарушение территориальной целостности"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации границы России с сопредельными государствами.

За призывы к нарушению территориальной целостности, совершенные впервые, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а за повторные подобные призывы в течение года – уже уголовная с возможностью лишения свободы на срок до четырех лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты решили "национализировать" брошенную недвижимость в Крыму

Российское законодательство признает частью территории России оккупированный с 2014 года украинский Крым.

В июле 2014 года, через несколько месяцев после оккупации Россией украинского Крыма, в российское уголовное законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за публичные призывы к сепаратизму. В частности, за призывы к сепаратизму с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, было установлено наказание до пяти лет лишения свободы. Впоследствии эта статья послужила поводом для преследования целого ряда крымских журналистов и активистов, которые отказываются называть оккупированный полуостров российским.

Также на Цензор.НЕТ: В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным. ФОТО

Часть границ России не признаны или не полностью признаны мировым сообществом. Москва считает частью своей территории оккупированный украинский Крым и южные Курильские острова, на которые претендует Япония. Российский парламент не ратифицировал советское соглашение с США о границе в Беринговом проливе. Не до конца демаркирована граница с Эстонией и с Украиной в Керченском проливе. Кроме того, крупный регион Российской Федерации - Туву - считает частью своей территории частично признанное государство Тайвань.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+51
"Крым - это Украина" За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 726
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08.12.2020 20:11
+42
а за фразу "Путин-*уйло" нет ? Тоже ведь правда
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08.12.2020 20:08
+34
На Українській таможні кацапам задавати це питання і фільмувати За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 9873
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08.12.2020 20:16
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Та думай, що хочеш... Мені з тобою сперечаться не хочеться... Все одно, що першокласнику пояснювать тригонометрію...
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08.12.2020 21:44 Ответить
Древнерусским государством тоже при Святославе Русь никто не называл))) Но я не об этом. Я о том, что в российской историографии было принято называть Русь Киевской, а сейчас это понятие изменили на Древнерусское государство. А то, что понятие Киевская Русь, Золотая Орда, Византия и т.д. появились позже, это само собой. Мой коммент не об этом.
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08.12.2020 21:07 Ответить
А у нас за то, что ты называешь Крым божим, тебя хвалит сам президент.
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08.12.2020 20:13 Ответить
А Шойгу-то выходит тайванец.
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08.12.2020 20:13 Ответить
Хотелось бы от ВР аналогичных законов с аналогичными сроками наказаний против антиукраинской деятельности и откровенной пророссийской пропаганды на ТВ каналах и в СМИ, За каждый факт пророссийской антиукраинской пропаганды в украинских СМИ должно бы серьезное наказание в виде лишения свободы без всяких залогов и домашних арестов.
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08.12.2020 20:13 Ответить
Россія - держава ворюга.
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08.12.2020 20:13 Ответить
Зато в Хабаровске путин ***** уже 3 месяц. За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 5517
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08.12.2020 20:13 Ответить
А толку?
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08.12.2020 20:14 Ответить
От искры возгорится пламя.
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08.12.2020 20:15 Ответить
И вот выбивают выбивают они кресалом по кремню или кремнем по кресалу, эти искры, а на мокшанских болотах мох сырой да ещё и плесенью покрыт.
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08.12.2020 20:25 Ответить
- Вы таки слышали, в России таки за фразу шо Крым это Украина и на 4 года!
- И шо, вы зотите сказать шо от сразу всех тех 15 человек и таки таки посадят?
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08.12.2020 20:13 Ответить
Предлагаю сайт правительства РФ, или какой-нить аналогичный, заддосить этой фразой. Пущай ловят и сажают.))
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08.12.2020 20:14 Ответить
Ну вот как думаем--хорош закон? А то что в других *сладких* странах могут и десятку дать запросто за подобное---тоже путинизм? Вот и маемо---шо маемо!
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08.12.2020 20:14 Ответить
Хотел ты ******** территории
Но помнить будут о другом:
Ты оказался для истории
Всего лишь маленьким ху…м.
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08.12.2020 20:14 Ответить
******? За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 5486
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08.12.2020 20:15 Ответить
Та що ж ви кацапи так сцитеся...? За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 5717
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08.12.2020 20:14 Ответить
знает кошка, чье сало съела ))
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09.12.2020 01:22 Ответить
Крым - это Украина!
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08.12.2020 20:16 Ответить
На Українській таможні кацапам задавати це питання і фільмувати За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 9873
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08.12.2020 20:16 Ответить
Браво!!! Згоден бути волонтером у вільний час! За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 7708
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08.12.2020 20:19 Ответить
Можете тільки уявити трагізм українських/російських "звьозд/пьо..д" якщо при перетину українського кордону ставити їм це питання 😁
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08.12.2020 22:13 Ответить
И конешно же, если какойто распятый мальчик, обоссавшысь после пьянки, вдруг решит что , к примеру Одесса- это рузкий город и будет за это жестоко пижжен бендеровцами - это будет вопиющим фактом русофобии и фошызма!
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08.12.2020 20:16 Ответить
Зато у нас Одесса это новроссиия ничего....ведь у нас же дерьмократия и шлях ************** За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 4089
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08.12.2020 20:17 Ответить
Гей - то справа добровільна.
А пітар, то справа скрепна, державно-примусова.
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08.12.2020 20:37 Ответить
***********,посадите ***** немедленно!Вот тут ***** признаёт,что Крым-Украина:

https://youtu.be/EVvTGTmzQgI
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08.12.2020 20:17 Ответить
як повністю перервати поїздки кацапів в Україну.?

просто.
Дописати в Декларацію пункт-"Ви згодні з тим,що Крим-це Україна"? За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 8128
тих,хо напише Так-можна відразу арештовувати як агентів ФСБ і готувати для обміну
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08.12.2020 20:19 Ответить
як приклад:

За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 2153
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09.12.2020 12:45 Ответить
В перечне незаконно отторгнутых территорий забыли упомянуть Абхазию, Юж. Осетию, Приднестровье, ОРДЛО, Севастополь( как отдельную от Крыма админ территорию), в скорости добавится Карабах, , районы Латвии отторгнутые в 1939, территории Финляндии отторгнутые в 1939 ( без учета тех что в 1945), Курилы ВСЕ тоже под вопросом, а не только южные. Вопрос о Вос. Пруссии ( не исконных землях скрепоносия россейского народа) тоже требует решения, в идеале это раздел между Польшей и Литвой и вольный город Кенигсберг ( возможно в составе ФРГ) или как самостоятельное государство. Не стоит забывать и о лишении независимости Карело- финской ССР и Дальневосточной республики. А там и Ичкерия на очереди.
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08.12.2020 20:25 Ответить
Цікаво, а чому в нас сепаратизм БЕЗКАРНИЙ ? За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин подписал закон - Цензор.НЕТ 7664
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08.12.2020 20:26 Ответить
Тому, що сєпари в нас зараз при владі.
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08.12.2020 20:28 Ответить
А бо в нас головні сепаратисти у ВР депутатами працюють,бо в нас мудрий нарід
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08.12.2020 20:29 Ответить
Согласен. Нужно вводить похожий закон , 5 лет за слова Крым это не Украина ( или как сказал один известный боксер он "божий") ОРДЛО это не оккупированная Рашей территория, Раша не совершала агрессии против Украины. Вполне адекватный закон для страны подвергшейся агрессии.
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08.12.2020 20:31 Ответить
Да ,особо, я и до этого там не слышал что бы кто-то говорил иначе. Про Донбасс- да. Многие говорят. Но это потому что, он им и нафиг не упёрся- спят и видят, как бы его спихнуть со своей шеи на своих условиях. Уже автономию на 50 лет предлагают, заместо постоянной . Дело дойдёт до того, что будут предлагать забрать с доплатой.
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08.12.2020 20:28 Ответить
Вода закінчується в Криму, кримчаки вам закон вже підписаний
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08.12.2020 20:29 Ответить
Путлер капут!
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08.12.2020 20:31 Ответить
- В чём разница между украинцами и «рассеянами» ?...
- В менталитете… Украинцы живут по принципу : «Живи сам, і дай жить іншому…», а «рассеяне» - «Сами не живём, и вам не дадим…».
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08.12.2020 20:39 Ответить
советские люди везде советские
и 5-я графа ни при чем
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08.12.2020 22:02 Ответить
А зато у нас целые тв каналы постоянно рассуждают о возврате в ссср, вступлении в расейскую ********* или крахе Украины, как государства и ничего противозаконного - ни власть, ни правохранители, ни службы безопасности не обращают никакого внимания...
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08.12.2020 20:40 Ответить
Чмошный закон.Чуют твари что чужое сало украли
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08.12.2020 20:47 Ответить
За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 4882 За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 7443
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08.12.2020 20:52 Ответить
путен конечно ***** , но на видео про ёлочку вопрос был.
врать зачем?
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09.12.2020 09:02 Ответить
гибридная война, однако!..
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09.12.2020 10:06 Ответить
Гитлер оболванил цивилизованный европейский народ, нацию философов, сталин оболванил крепостной азиатский народ, путлер оболванил уже готовый, поготовленный к рабству, народ, осталось только слегка подлакировать, осовременить, почему Украина барахтается в болоте, да потому, что рабство привабливе для безинициативных, слабых, в основном правополушарных тем, что там не требуется самостоятельно мыслить, за тебя принимают решения другие.
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08.12.2020 20:59 Ответить
Свободу Північному Кавказу, Татарстану, Курілам та Сибіру. Кубань, Крим та Бєлгород це Україна
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08.12.2020 21:05 Ответить
Курилы- это Япония. Абхазия- Грузия, Приднестровье- Молдова. Посади меня.
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08.12.2020 21:07 Ответить
Косово?
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08.12.2020 21:29 Ответить
Курилы - оккупированы кацапами, Абхазия - оккупирована кацапами, Приднестровье - оккупировано кацапами. А Косово кем оккупировано?
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09.12.2020 19:27 Ответить
Албанцами?
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09.12.2020 21:42 Ответить
сколько же должно быть прописано в украинском законе лет за фразу-"я увидел в его глазах мир" ,после того,как этот "мирный оккупант украинской земли, подписал закон За фразу "Крым - это Украина" в РФ могут посадить на 4 года, - Путин ???
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08.12.2020 21:07 Ответить
За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 2931"
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08.12.2020 21:15 Ответить
Принять в Украине криминальную ответственность за отрицание Крыма украинским в главе Государственные преступления и клепать всех ватников по полной с направлением постановлений об арестем хоругвеносных, начиная от карлика до арестов имущества за рубежом..Это же касается Кенигсберга, Тувы, Курильской гряды и далее по списку.
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08.12.2020 21:27 Ответить
Ну, россиянам остаётся только намекать, что Крым - это... возможно очень даже "бутерброт"...
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08.12.2020 21:29 Ответить
Крим можливо повернути Україні, лише після знищення Московії.
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08.12.2020 21:33 Ответить
не с этим президентом
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08.12.2020 21:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nyF2PdAlN9w

.

.
.
--
--=-.
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08.12.2020 21:42 Ответить
Крым - это Украина . Армяшки тоже думали , что они в Карабахе навсегда За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 4115 Советую Русне помнить про это , когда в Крыму покупаете недвижимость За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 3205 скоро сжигать За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 4662
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08.12.2020 21:50 Ответить
За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 5495 За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 5127
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08.12.2020 22:01 Ответить
теж саме тре зробити і тут за фразу крим це не україна або крим це росія. Спеціально для мертвечини і його кодли.
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08.12.2020 21:57 Ответить
Украине нужен зеркальный закон.
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08.12.2020 21:59 Ответить
Це треба було зробити ще в 14-му-15-му Законом про колабораціонізм. Де він?
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08.12.2020 22:36 Ответить
Все Витя..... суши сухари.... кум тебе подарочек подписал)))))За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 2224
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08.12.2020 22:01 Ответить
Теперь и визовый режим не нужен ,просто на границе спрашивать Крым -это Украина За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 9227 За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон - Цензор.НЕТ 3485
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08.12.2020 22:01 Ответить
москали не могут слышать правды
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08.12.2020 22:05 Ответить
Клево придумали) Им санкции, а они в ответ на них, сами себе не хвост садятся. Ой умора. Теперь точно нужно спрашивать на границе чей крым) Но похоже первой волны не будет)
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08.12.2020 23:24 Ответить
Руки коротки, презреная тварь!
КРЫМ - ЭТО УКРАИНА!
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08.12.2020 23:27 Ответить
презренная
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08.12.2020 23:28 Ответить
РУСЬ - это Украина , как и Крым достался Киеву в качестве приданого с пятою женою Владимира Великого (с византийскою царевною, сестрою византийского царя). А кацапы всегда нервно курили рядом с Крымом, то когда платили дань в Крым до 1700-х годковв, то когда кишка тонка стала его содержать после турок. Так что, чем бы лаптеунты ни тешились, но Крым придется возвращать Украине и Васька не чешись.
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09.12.2020 14:19 Ответить
Крим це Україна!!
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09.12.2020 15:27 Ответить
Россия это страна третьего мира, они что умеют, то только что то присвоить чужое, а потом выдавать за свое.
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09.12.2020 21:01 Ответить
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